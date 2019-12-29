「女人結婚就該生孩子」，但是懷孕生子又要被霸凌離職？

文：張詩華

這個社會常對適齡婚育的女性催婚、催生，可是當女性結婚懷孕時，又得面臨工作不保的壓力；這個社會常對家庭主婦說：小心變黃臉婆老公跑掉！同時也對職業婦女說：小心太強勢老公跑掉！小心太忙小孩管不好！到底要女性怎麼做才對？

韓國2017年最賣座小說《82年生的金智英》中就有類似情節。金智英好像你我身邊會出現的女性，掙扎於各種加諸女性身上的期待，這些掙扎，似乎你我都不陌生。

推特上面一則推文，一名日本女網友寫出許多不同年齡的女性在求職時會遇到的質疑：

23～26歲，容易被雇主認為「經驗不足」；27～30歲，則是會被質疑結婚生子會影響工作；31～35歲，會被懷疑孩子還小、以家庭為重耽誤工作；36歲以上的女性，則被認為到了這個年齡還沒工作經驗而難以求職等。

這篇推文有7.4萬讚，2.8萬轉推，許多女性看了好有共鳴。

似乎女性比起男性更有理由被認為工作績效不彰，而且一生重點就是離不開婚姻、家庭。我在幾個月前參加國中好友的婚禮，親耳聽見新郎的主管在台上喜孜孜地宣布：跟各位分享，已經準備要幫新郎加薪，作為他的結婚禮物。我立刻轉頭向我的先生說，我怎麼沒有聽過哪位女友因為結婚而被加薪的？

每一位適齡婚育的女性，總免不了三天兩頭被人關心：何時結婚？何時生小孩？若不婚、不生，則可能招致批評：妳將來一定會後悔！然而一旦結婚、懷孕呢？

研究發現：女性生小孩減薪、爸爸卻被加薪

女性結婚、生子，卻反被視為影響工作表現。早就有社會學家研究發現，職場中存在「母職懲罰」（motherhood penalty），成為母親的女性，薪資不只低於男性，甚至可能低於未婚女性；相反的，另有研究發現男性則享有爸爸身分帶來的好處：「男性婚育溢酬」，作為父親的男性，通常可以獲得更高的薪資，他們被視為「養家者」，薪水當然不能太低，且同時也被認為會對公司更忠誠。

相比之下，女性因為懷孕而招致職場壓力，甚至因此被逼退離職時有所聞，知名律師呂秋遠就曾特別建議懷孕經歷職場霸凌的女性可以應對的方式。

韓國2017年最賣座小說《82年生的金智英》（台灣由漫遊者出版，2018年），女主角金智英想到要懷孕生子而憂心忡忡，老公不斷安慰「我會幫妳，不要擔心。」、「不要只想著自己會失去什麼。」金智英反問老公：「所以你會失去什麼？你不是說叫我不要老是只想失去嗎？我現在很可能會因為生了孩子而失去青春、健康、職場、同事、朋友等社會人脈，還有我的人生規劃、未來夢想等種種，所以才會一直只看見自己失去的東西，但是你呢？你會失去什麼？」

金智英的先生說了些會失去下班後自由、要幫忙做家事等等，以及「還要撫養你們！所以壓力也會非常大。」

期待女性把主要精力放在家庭、婚姻中，不只是女性難以擺脫的枷鎖，也讓男性負擔沉重，而這時又可能反過來怪罪女性「沒有經濟能力」。

女性通常被賦予照顧兒女的角色，面對產後留職停薪也有諸多考量，《82年生的金智英》中提到這樣的情節：金智英因為育兒離職，心中悵然，書中寫道「就如同拜託其他人照顧孩子不等於不愛孩子一樣，辭去工作在家帶小孩也並不表示對工作就沒有熱忱。」

BabyHome討論區一位媽媽也有同樣的困擾，正在產後留職停薪，接下來要回去嗎？不回去，還能找得到更好、又能兼顧育兒的工作嗎？《金智英》中寫著韓國的調查「產後離職的女性有一半以上都會面臨五年以上找不到心工作的窘境，儘管好不容易找到新工作，從事行業與雇用型態等條件也都明顯下滑。」

懷孕生子的女性壓力大，不孕的女性更是不只自己痛苦，還要背負沉重的社會道德責任。BabyHome中一位女性因為不孕，覺得對不起老公；聯合報家庭副刊中，一位女性投書，當她得知自己不孕時，爸爸先問她：要如何與婆婆交代？她感受到沒人關心她的失落，而是先關心她無法履行身為已婚女性該有的「責任」。她甚至為此傳訊婆婆，為自己的不孕道歉。

結婚、生育並非女性存在的唯一意義。或者說，女性也是人，只是比男性更多了生孩子的器官，而非比起男性更缺乏工作的能力與熱忱。至於有沒有孩子、人生要怎麼過，那是每個人的際遇與選擇。

延伸閱讀

本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰