四個步驟讓你的英文email更專業：太多驚嘆號，反映寫信的人可能不正經

把驚訝的情緒帶進英文裡，你可能只需要一個標點符號、一句簡而有力的讚嘆、甚至是一個英文小字。本期視覺造句介紹驚嘆號用法、感嘆句寫法，還有15個最常見的口語感嘆詞，把英文感嘆用對位置。

用what、how、such造出英文感嘆句

中文說「太可愛了吧！」、「太亂了！」，英文可以試試看以what、how、such開頭的感嘆句。

What：what是形容詞，接名詞。以下三種句型結構一樣，只是第二、三種句型多了形容詞及單數複數差異。

Photo Credit：世界公民文化中心

How

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Such

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email太多驚嘆號，反而是大扣分

除了考試，大部分人最常需要使用英文書寫的狀況，就是商業email。考慮到email難以表達情緒，無法像面對面說話展現熱情，不少人便習慣在email裡使用大量驚嘆號，想讓語氣聽起來更積極、更友善。

然而太多驚嘆號其實會造成反效果，反映寫信的人可能不正經。

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四步驟檢視email專不專業

Business Insider作者Danny Rubin提供四步驟，檢視自己是否下對驚嘆號，變成文句加分的亮點。

1. 開頭和結尾（Hello and goodbye）：以下兩種寫法都正確，開頭問候和信件結尾的句子想用驚嘆號無傷大雅，並不會影響讀者閱讀。

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2. 配合對方習慣（Let the other person make the first move）：配合對方用就不會錯，對習慣用驚嘆號的人用，不用驚嘆號的人就盡量避免。

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3.「!!」是大忌（Double exclamations）：只要是想保持專業的商業email，就絕對不要連用驚嘆號，無論是兩個還是三個。

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4. 驚訝語氣是必要的時候用（When an exclamation is necessary）：來信的對方興高采烈的分享某個好消息，用熱切回應展現關注與支持。

對方興高采烈地告知你升遷的消息，兩種回應看差異：

That's great news. Congrats.：顯得語氣平淡

That's great news! Congrats!：也為對方感到興奮

這封email如果是發給公司的大家，可以用輕鬆的口吻簡短回應：

Amazing!

Congrats! Woohoo!

15個口語英文感嘆詞

以下15個常見的感嘆詞，表達情緒很口語也很道地。

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航