四個步驟讓你的英文email更專業：太多驚嘆號，反映寫信的人可能不正經

把驚訝的情緒帶進英文裡,你可能只需要一個標點符號、一句簡而有力的讚嘆、甚至是一個英文小字。本期視覺造句介紹驚嘆號用法、感嘆句寫法,還有15個最常見的口語感嘆詞,把英文感嘆用對位置。

用what、how、such造出英文感嘆句

中文說「太可愛了吧!」、「太亂了!」,英文可以試試看以what、how、such開頭的感嘆句。

What:what是形容詞,接名詞。以下三種句型結構一樣,只是第二、三種句型多了形容詞及單數複數差異。

How

Such

email太多驚嘆號,反而是大扣分

除了考試,大部分人最常需要使用英文書寫的狀況,就是商業email。考慮到email難以表達情緒,無法像面對面說話展現熱情,不少人便習慣在email裡使用大量驚嘆號,想讓語氣聽起來更積極、更友善。

然而太多驚嘆號其實會造成反效果,反映寫信的人可能不正經。

四步驟檢視email專不專業

Business Insider作者Danny Rubin提供四步驟,檢視自己是否下對驚嘆號,變成文句加分的亮點。

1. 開頭和結尾(Hello and goodbye):以下兩種寫法都正確,開頭問候和信件結尾的句子想用驚嘆號無傷大雅,並不會影響讀者閱讀。

2. 配合對方習慣(Let the other person make the first move):配合對方用就不會錯,對習慣用驚嘆號的人用,不用驚嘆號的人就盡量避免。

3.「!!」是大忌(Double exclamations):只要是想保持專業的商業email,就絕對不要連用驚嘆號,無論是兩個還是三個。

4. 驚訝語氣是必要的時候用(When an exclamation is necessary):來信的對方興高采烈的分享某個好消息,用熱切回應展現關注與支持。

對方興高采烈地告知你升遷的消息,兩種回應看差異:

That's great news. Congrats.:顯得語氣平淡

That's great news! Congrats!:也為對方感到興奮

這封email如果是發給公司的大家,可以用輕鬆的口吻簡短回應:

Amazing!

Congrats! Woohoo!

15個口語英文感嘆詞

以下15個常見的感嘆詞,表達情緒很口語也很道地。

