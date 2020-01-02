《單身年代》：光是「維持單身」就能讓人遭受各種汙名及社會壓力

文：伊利亞金・奇斯列夫

單身人士所受的汙名化及社會壓力

英文的stigma（汙名）一詞源自希臘文στίγμα，原義可以簡略翻譯為「汙點」或是「標記」，是深植於古希臘文化的概念，說的是叛國賊、罪犯或是奴隸身上的顯眼刺青或是烙印，這些人被視為道德上水準低落，也就是「腐化的人」，大眾要避免跟他們接觸、把他們隔離開來。時至今日，這個詞彙的語義已與過往不同，而現今施加汙名的形式有好幾種，且以各種理由施加汙名，包含身心障礙、種族、族裔、健康和教育背景等等。

要是一人遭到汙名化，就會在情緒和觀念上產生負面影響。尤其，負面的心理影響包含引發精神疾病、減損自尊、憂鬱和自我認同感不佳，且要是處於充滿脅迫感的環境，情況就會更嚴重。不僅如此，汙名化會直接造成教育、經濟和法律層面的影響，譬如，朋友或同事間可能排擠遭汙名化的人，認定自己的社交圈子容不下這些不懂事或不友善的人，而不讓他們參與某些活動。這可能會影響當事人的行為，進而導致他社經地位更加惡化。

可能有些人不知道，許多西方國家的單身人士在成年人中占多數，但其實單身人士受到嚴重的汙名化。如同我先前所提到的，一項研究找來1000名大學生，讓他們列出對已婚和單身人士相關聯的特徵，結果顯示，相較於單身人士，大家較常認為已婚的人成熟、幸福快樂、和善、有愛心且誠實；相反地，單身人士給人的感覺是不成熟、缺乏安全感、以自我為中心、悲慘且孤單。

後續又請同一批學生描述兩個不同年齡組別的已婚及單身人士（25歲及40歲），結果發現年紀越大，負面特質更為明顯。他們認為40歲的單身人士特別在社交方面不成熟、適應不良且更有妒嫉心。與已婚人士獲得的評比相較，有些類別的得分甚至低了50％。此外，大家也認為未婚人士的居住安排不盡理想。由此可見，單身人士常受到他們所不屬於的身分（像是有婚姻）或是欠缺的事項（像是小家庭或是伴侶）所定義，因此使得現實世界將單身視為偏離常規。

這些社會的慣常規範反映在對單身的歧視態度，也就是所謂的「單身歧視」（singlism），以及對於婚姻的側重，也就是「婚姻狂熱」（matrimania），兩者加乘起來讓單身人士變得孤立。各式媒體和讀物將單身人士渲染成不受歡迎的對象，在在維持或加深了對這個族群的負面觀感。單身人士也自我內化了這種遍及整個社會的歧視、汙名化和刻板印象。這些慣習作風在社會、教育和經濟及法律層面都可能帶來不利情勢，不管是離婚或喪偶後考慮獨自生活的人，或是打從一開始就選擇單身的人都深受其害。

為了要估算單身人士所受到的歧視程度，我分析了ESS資料。很遺憾的是，問卷當中沒有直接對單身歧視的提問。不過，在一一排除其他像是族裔、種族、語言、宗教、年齡、身心障礙和國籍的歧視類型後，我就能夠衡量和推論出單身歧視的程度。從這項分析中，我發現未婚的人受到的歧視比已婚人士多了50％。

令人擔憂的是，單身人士不同於其他弱勢族群，他們沒有免受偏見的保障。這往往是因為一般人不認為他們值得受到保護。伴侶及成家結構的霸權觀念助長了結婚的壓力。因此，人要不結婚，要不想脫離單身，這就是眾人視為理所當然的預設，因此有單身歧視問題的人常沒發覺自己壓迫了單身人士。

往往，這種偏見在家庭裡顯而易見。舉個例子，瑪爾塔年值42歲，住在洛杉磯，和遠在芝加哥的雙親相隔兩地。她和我訴說備感壓力的問題，想必很多人也會心有戚戚焉：「因為我單身，家人對待我的方式讓我很不好受。爸爸說我不快找個好歸宿真是愚蠢，媽媽則是不斷跟我說，她要是不用因此為我煩心就別無所求了。我回她說婚姻不等於有萬全保障，因為男人還是隨時可能拋家棄子，結果她說只要結了婚就比較能綁住對方。她還說類似這樣的話：『要是妳男友沒有娶你的打算，他遲早會離妳而去，就像是當初我前男友14歲時那樣。』」

很不幸地，瑪爾塔接收到的訊息是她「愚蠢」、缺乏保障、讓母親操心，且容易被拋棄。她在自家中所面臨的眾多恐懼和偏見，是全世界單身人士都會遇到的，只是情況各有不同，包含可能是身旁的親朋好友所帶來的，或是在職場上遭逢到的。尤其，對單身人士的負面觀感會隨著年齡增長而加深，年紀大的單身人士更容易讓人覺得他們脆弱無能或是仰賴他人，因此更可能蒙受汙名。

說來可悲，撇開瑪爾塔年紀不算小這點，要是她還是個男性，就更容易獲得接納。有證據顯示單身女性所受的汙名化程度更甚於男性。這些研究中認為，性別差異也導致他人對女性多一層歧視、偏見和施加社會期待來對付她們，因為，相較於男性，女性掌握的權勢地位較低，工作條件常不平等，且更常要打理家務。

如此之外，傳統、宗教及社會上態度較保守的人，因為較重視成家觀念，而普遍有更多的汙名化行為。因此，傳統社會中的未婚媽媽最容易遭遇到汙名化，因為單身育兒與傳統倫理最為背道而馳。

相關書摘 ▶《單身年代》：你還相信「結婚」能讓你老了比較不孤獨？

書籍介紹

《單身年代：一個人的生活可以簡單，卻不會孤單》，商周出版

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作者：伊利亞金・奇斯列夫

譯者：林怡婷、陳依萍 Nita Chen、羅椀齡

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半數人口皆單身的時代即將來臨，未來美國的新生兒每4個就有1個會終身單身；歐洲大都市的單人家戶比例已經超過半數；瑞典、挪威、丹麥、德國的單人家戶占了總戶口的40％；中國的單人家戶比例在20年內翻了3倍。

在這個世界上，單身的人其實比你想像的還多！雖然單身人士時常受到來自社會、家庭的壓力與歧視，認為他們「很寂寞」或是「有問題」；但最新研究顯示，已經有越來越多的人開始「選擇單身」，單身人士甚至是全世界成長速度最快速的族群！作者發現，單身人士其實比已婚人士更快樂、更不自私，也更容易在生活中獲得幸福感和滿足感。

了解全球的單身人士是如何透過非傳統方式獲得親密關係，如何在工作中獲得意義，以及如何在變老的過程中形成屬於自己的群體。透過了解單身的好處，改變對單身的刻板印象；學習如何享受單身、活得自在。

Photo Credit：商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航