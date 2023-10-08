【專訪】閎康董事長：半導體業不只是台清交成天下，閎康8成工程師來自科大
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閎康成立至今已21年，在台灣、中國和日本累計開設16個實驗室，員工超過1200人。謝詠芬肯定科大畢業生電腦操作能力與語言掌握沒有障礙，人力需求甚至可以降到高職。她強調，「在閎康只要肯做就有機會」
（中央社）閎康檢測實驗室有如IC的醫院，客戶多為人才匯聚的晶圓代工、IC設計廠，但閎康工程師卻有8成來自科技大學。董事長謝詠芬說，閎康自有一套培訓教學方法，關鍵在於把基本科學訓練變成工程訓練，她希望政府能加強在職教育或應用科學教育。
閎康位於新竹科學園區矽導研發中心的接待大廳，給人的印象就像是健檢中心，明亮色調的裝潢，放著輕柔的音樂，令人心情感到放鬆。謝詠芬接受中央社專訪說，閎康實驗室如醫院一樣有顯微鏡、超音波、X光等設備，只是閎康設備的解析度、精密度比較高，價格也比較昂貴。
謝詠芬進一步說明，醫生檢查骨頭，眼睛看得到，但閎康檢測IC則是眼睛看不到，要到奈米等級。醫院設備價格是新台幣500萬元以上，而閎康1年資本支出要10幾億元，買的設備100萬美元起跳。
謝詠芬指出，閎康的分析檢測系統如同人體的醫療體系一樣，醫院從理科檢查、內科診療、外科手術、到醫學中心的病理研究；閎康是對失效樣品進行非破壞性檢測、電性分析、物性分析到材料分析，提供客戶醫療級的分析檢測服務。
選才到培訓，閎康找人重視「肯做肯學」
外界多以為工程師要來自台大、清大和陽明交大，謝詠芬坦誠，基於現實問題，閎康在薪資條件無法和晶圓廠及IC設計廠搶人才，成立第1天就閃過他們喜好的人才，往私立大學、科技大學招手，閎康目前工程師逾8成是來自科技大學。
閎康成立至今已21年，在台灣、中國和日本累計開設16個實驗室，員工超過1200人。謝詠芬肯定科大畢業生電腦操作能力與語言掌握沒有障礙，人力需求甚至可以降到高職。她強調，「在閎康只要肯做就有機會」，不是沒有學歷就沒有機會，閎康有很多高中畢業的員工。
謝詠芬說，閎康一直以來是自己培訓員工，她稱之為「開光」，透過自有教學方法、道具及升等辦法，大部分以實際工作案例及模型，讓員工「做中學」。閎康的接待大廳就擺放著有如樂高玩具的鰭式場效電晶體（FinFET）模型，員工可以透過實體拆解理解結構。
在選才方面，謝詠芬也有其獨特的想法，她從女兒身上學到，打手遊電玩的人可以一心多用、反應靈敏，眼睛注視著螢幕，同時可以打字對談，嘴巴還可以回話，要到閎康這樣就合格8成；相反地，她認為若不會打電玩，一板一眼地學習反應慢，在工作上會很痛苦。
此外，閎康很多實驗室工作需要會煮飯的人才做得好，謝詠芬說，會煮飯的人知道備料及蒸炒流程的先後順序，且動作可以很快，不會慌亂不知所措，這在實驗室操作時也很重要。
她認為，不是只有攻讀半導體或電機系的學生，才能到半導體廠工作，關鍵是要把基本科學訓練變成工程訓練，政府應加強畢業生在職教育或應用科學教育，而不是像有些半導體學院將電子系和材料系課程再教一遍。
閎康如何激勵員工？
在工作激勵措施方面，閎康同樣有其獨特作法。工程師除了薪水，每個月還能依據自己生產力領取獎金；此外還有季度獎金、年度分紅，核心技術人員每3年另有簽約金。她認為，員工不見得要自己開公司，可以在自己負責的單位看到耕耘的結果，好比內部創業的概念。
隨著加速海外布局，閎康也仰賴台灣幹部開疆闢土。依據閎康內部規劃，實驗室在開幕3年內，台幹人數將降到1/3以下，5至10年進一步降至20%，撤回的台幹則開始準備其他地區新開設的實驗室。
謝詠芬表示，閎康於2019年設立的日本名古屋實驗室，目前台幹人數已不到1/3；今年9月開幕的熊本實驗室，則以台幹居多，約占2/3。閎康目前準備進軍美國，在亞利桑那州鳳凰城開設實驗室，規劃15至20名台灣人員前往支援，已有4人取得工作簽證。
謝詠芬說，以前科技業出國的工程師多是成績很好的台大、清大、陽明交大和成大畢業生，如今在閎康就有機會讓台灣基層人力也可以躍上國際舞台，也取得不錯成績。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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