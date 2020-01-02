芬蘭的鄉村升級計畫：獲選為「年度最佳村莊」的350人小村落

文：陳煥雅

大多數的芬蘭人並不嚮往大城市的生活，反而是憧憬能與大自然、森林湖泊為伍的鄉村生活。

以往的我居住在大都市裡，隨著移居芬蘭以及孩子出生後，基於現實層面及健康因素的考量，先生與我決定從首都赫爾辛基再次「舉家遷徙」。現在，我們一家人居住在先生兒時成長的故鄉小城鎮裡，也讓我對於都市與鄉村生活有了更不一樣的體會。今（2019）年我們居住的這個城鎮中的一個小村莊卻獲得「芬蘭年度最佳村莊」的殊榮，促使我擁有探索的方向。

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亞、非超級大城，正重新定義居住未來

近十年來，有一項經常被提及的全球大趨勢（Mega Trend）就是都市化（urbanization）。

「都市化」一詞最早源於西元1850年西班牙工程師依德豐・賽爾門（Ildefons Cerdà）的著作《都市化基本理論》，這一概念大致用來描述鄉村向都市演變的過程。

都市化是全球大趨勢，倫敦政經學院與德意志銀行的Alfred Herrhausen協會所做的研究發現，到2050年左右全球有近70％的人口將居住在城市裡。超級大城（Megacity）的數量與居住人口數目將大幅激增，小城鎮將逐漸消失殆盡，「都市問題」將轉變為「全球問題」。

根據芬蘭Sitra未來研究基金會的報告內容顯示，當前亞洲和非洲的超級大城市也正重新定義全球未來。

不少亞洲國家的首都早已超過幾千萬人口，東京目前仍為世界第一大都會區，坐擁3800萬人口，上海則逼近3400多萬，德里2700萬、北京、首爾、孟買也都有將近2500萬龐大人口數。

然而，這些城市未來會是數百萬人口的巨大貧民區？還是在基礎設施、治理和運營層面仍具有一定的可持續性？與上述亞洲國家相比之下，歐洲的首都圈人口明顯趨緩許多。

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歐洲如何面對都市化問題：推銷「村莊生活」

雖然歐洲和其他國家首都的人口比例，看起來並沒有像亞洲這樣龐大集中，不過其嚴重都市化問題，仍是逐漸浮現的隱憂。

芬蘭自古以來都是一個「樹木比人還多」的國家，人口本來就稀少，首都赫爾辛基也不過才63萬人。在都市化尚未成為趨勢時，大部分的芬蘭人傾向居住於其他二級或三級城市。

然而隨著全球都市化高度發展下，近年湧向大都市的人口比例也逐漸增加，目前已有高達85.45％的人移居至城市，僅14.55％的人口選擇留在農村。（資料來源：Our World In Data based at the University of Oxford）

芬蘭雖然是高度發展的福利社會國家，城鄉差距與其他大國相比之下較小，卻依舊無法避免這一波全球都市化的浪潮，選擇留在芳蘭鄉村的住民們努力突破各項傳統，期望能吸引都市人回流至鄉村，這些做法也值得我們台灣作為借鏡。

西元1985年成立的芬蘭村莊協會（Suomen Kylätry），每年評選全國年度最佳村莊。除了突出鄉村的多樣化活動，並提高他人對於鄉村活動的認識外，協會最大的目的在於促進鄉鎮的凝聚力及創意力。每年協會選出一個兼具活躍與創新的村莊作為年度代表，並獎勵村莊活動和經營者。

村莊經營者是活動中特別值得嘉許的人，他們長期從事全國或當地村莊活動的發展。村莊協會也會在每年6月份的第二個星期六，舉辦全國性的「村莊開放日Avoimet kylät」活動。芬蘭各地數以百計的村莊，都會邀請人民來一探究竟。

最佳村莊「洛馬．阿霍」只有350人

今年度的最佳村莊由位在南博滕省的「洛馬．阿霍（Luoma-Aho）村」獲得。特別的是，洛馬．阿霍是一個僅有350名居民的村莊，在此村工作的人數竟遠比居民還多。

「洛馬．阿霍村」位於南博滕省人口總數約一萬人的阿拉耶爾維市（Alajärvi）北部的一個小村莊，沿68號高速公路，距市區以北約10公里。其地名是來自地形術語，表示小溪陡峭的邊緣或斜坡。洛馬．阿霍是一個發展中的村莊，該村擁有知名的鋁工業以及蛋糕服務業公司。在過去四年中，人口顯著增長。許多年輕家庭搬到了這個村莊，建築發展極快。

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芬蘭的鄉村升級計畫

洛馬．阿霍的村民與時俱進，使他們的村莊成為家庭及商業友善的居住區域。選拔評審團的主席──來自芬蘭鄉村的Petri Rinne說：「我們想獎勵這個村莊，因為它作為在地的傳統社區，卻在塑造國家未來的這方面，提供非常有活力的良好典範。」

除了年度最佳村莊選拔活動，芬蘭村莊協會對於提升鄉村品質也是不遺餘力，甚至發起「智慧村莊活動」。未來的智慧村莊探討及規劃包括了「農村交通解決方案」、「數位化」、「智能學校解決方案以」及「農村地區年輕人的未來」。

智慧化和數位化是相當時髦的詞語，卻也是真實的日常生活。期望這種智慧村莊的理念能為芬蘭的總體發展提供相應的方法，並同時激勵村莊突破舊有的框架以達到新層次，最後升級到居民心中所期望的生活水平。

參考資料：http://luoma-aho.info/

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航