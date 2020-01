芬蘭的鄉村升級計畫：獲選為「年度最佳村莊」的350人小村落

文:陳煥雅

大多數的芬蘭人並不嚮往大城市的生活,反而是憧憬能與大自然、森林湖泊為伍的鄉村生活。

以往的我居住在大都市裡,隨著移居芬蘭以及孩子出生後,基於現實層面及健康因素的考量,先生與我決定從首都赫爾辛基再次「舉家遷徙」。現在,我們一家人居住在先生兒時成長的故鄉小城鎮裡,也讓我對於都市與鄉村生活有了更不一樣的體會。今(2019)年我們居住的這個城鎮中的一個小村莊卻獲得「芬蘭年度最佳村莊」的殊榮,促使我擁有探索的方向。

Photo Credit:陳煥雅

亞、非超級大城,正重新定義居住未來

近十年來,有一項經常被提及的全球大趨勢(Mega Trend)就是都市化(urbanization)。

「都市化」一詞最早源於西元1850年西班牙工程師依德豐・賽爾門(Ildefons Cerdà)的著作《都市化基本理論》,這一概念大致用來描述鄉村向都市演變的過程。

都市化是全球大趨勢,倫敦政經學院與德意志銀行的Alfred Herrhausen協會所做的研究發現,到2050年左右全球有近70%的人口將居住在城市裡。超級大城(Megacity)的數量與居住人口數目將大幅激增,小城鎮將逐漸消失殆盡,「都市問題」將轉變為「全球問題」。

根據芬蘭Sitra未來研究基金會的報告內容顯示,當前亞洲和非洲的超級大城市也正重新定義全球未來。

不少亞洲國家的首都早已超過幾千萬人口,東京目前仍為世界第一大都會區,坐擁3800萬人口,上海則逼近3400多萬,德里2700萬、北京、首爾、孟買也都有將近2500萬龐大人口數。

然而,這些城市未來會是數百萬人口的巨大貧民區?還是在基礎設施、治理和運營層面仍具有一定的可持續性?與上述亞洲國家相比之下,歐洲的首都圈人口明顯趨緩許多。

Photo Credit:英語島

歐洲如何面對都市化問題:推銷「村莊生活」

雖然歐洲和其他國家首都的人口比例,看起來並沒有像亞洲這樣龐大集中,不過其嚴重都市化問題,仍是逐漸浮現的隱憂。

芬蘭自古以來都是一個「樹木比人還多」的國家,人口本來就稀少,首都赫爾辛基也不過才63萬人。在都市化尚未成為趨勢時,大部分的芬蘭人傾向居住於其他二級或三級城市。

然而隨著全球都市化高度發展下,近年湧向大都市的人口比例也逐漸增加,目前已有高達85.45%的人移居至城市,僅14.55%的人口選擇留在農村。(資料來源:Our World In Data based at the University of Oxford)

芬蘭雖然是高度發展的福利社會國家,城鄉差距與其他大國相比之下較小,卻依舊無法避免這一波全球都市化的浪潮,選擇留在芳蘭鄉村的住民們努力突破各項傳統,期望能吸引都市人回流至鄉村,這些做法也值得我們台灣作為借鏡。

西元1985年成立的芬蘭村莊協會(Suomen Kylätry),每年評選全國年度最佳村莊。除了突出鄉村的多樣化活動,並提高他人對於鄉村活動的認識外,協會最大的目的在於促進鄉鎮的凝聚力及創意力。每年協會選出一個兼具活躍與創新的村莊作為年度代表,並獎勵村莊活動和經營者。

村莊經營者是活動中特別值得嘉許的人,他們長期從事全國或當地村莊活動的發展。村莊協會也會在每年6月份的第二個星期六,舉辦全國性的「村莊開放日Avoimet kylät」活動。芬蘭各地數以百計的村莊,都會邀請人民來一探究竟。

最佳村莊「洛馬.阿霍」只有350人

今年度的最佳村莊由位在南博滕省的「洛馬.阿霍(Luoma-Aho)村」獲得。特別的是,洛馬.阿霍是一個僅有350名居民的村莊,在此村工作的人數竟遠比居民還多。

「洛馬.阿霍村」位於南博滕省人口總數約一萬人的阿拉耶爾維市(Alajärvi)北部的一個小村莊,沿68號高速公路,距市區以北約10公里。其地名是來自地形術語,表示小溪陡峭的邊緣或斜坡。洛馬.阿霍是一個發展中的村莊,該村擁有知名的鋁工業以及蛋糕服務業公司。在過去四年中,人口顯著增長。許多年輕家庭搬到了這個村莊,建築發展極快。

Photo Credit:陳煥雅

芬蘭的鄉村升級計畫

洛馬.阿霍的村民與時俱進,使他們的村莊成為家庭及商業友善的居住區域。選拔評審團的主席──來自芬蘭鄉村的Petri Rinne說:「我們想獎勵這個村莊,因為它作為在地的傳統社區,卻在塑造國家未來的這方面,提供非常有活力的良好典範。」

除了年度最佳村莊選拔活動,芬蘭村莊協會對於提升鄉村品質也是不遺餘力,甚至發起「智慧村莊活動」。未來的智慧村莊探討及規劃包括了「農村交通解決方案」、「數位化」、「智能學校解決方案以」及「農村地區年輕人的未來」。

智慧化和數位化是相當時髦的詞語,卻也是真實的日常生活。期望這種智慧村莊的理念能為芬蘭的總體發展提供相應的方法,並同時激勵村莊突破舊有的框架以達到新層次,最後升級到居民心中所期望的生活水平。

