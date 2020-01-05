《心安理財》：把你的錢分成三筆──保命錢、投資錢、投機錢

文：宋炎本

你有沒有這三筆錢：保命錢、投資錢、投機錢？

三筆錢的原則是「保命錢先存，養活自己；投資錢穩健，實現夢想；投機錢少碰，避免不安」。

保命錢先存，養活自己

一般人若沒錢溫飽、連命都不保了，何談心安？保命錢就是要過日子用的，至少包括生活費（含保障險的保險費）和緊急預備金，兩者合計要足以支持自己（全家）3～6個月的生活開支。保命錢應維持充分的流動性，隨時領得到錢；通常放在波動小、虧損機率低的地方；但也賺不到什麼錢，多僅一點微薄的利息。

保命錢若能量入而出、分戶管理，便可心安。量入而出是說花出去的錢絕對不可大於賺進來的錢。日常過日子的必要開銷和保費絕對不可用借的！尤其當今信用卡等金融工具太發達，常不小心透支而不自覺，最後甚至成為卡奴。欠錢、透支，如何心安？

其次，分戶管理是把保命錢分成兩個帳戶來管理（還可以開第三個帳戶做投資錢）。當月生活費和保費放在活儲，ATM隨時領得到錢；其他的可放在利率稍高的貨幣市場基金或定存。2019年的年利率大約是活儲0.2％、貨幣基金0.4％、定存1％出頭。要用錢的時候，活儲可立刻給你；貨幣基金則是今天申請、明天給你錢；可直接跟投信或透過銀行購買，台幣一般是10萬元開戶。至於定存，利率雖較高，但若提前解約，利息可能打折或全無，故不必存太多，譬如一、兩個月的生活費就好。

保命錢量入而出、分戶管理，隨時有錢養活自己，急用時也有錢周轉，便可心安。

投資錢穩健，實現願望

投資錢波動中等、賺賠幅度中等；重時間（time）、不重時機（timing）；多半長期投資，不追逐短線高低點。本書的「投資穩」，是希望可以做到事先概估幾年後能賺多少，譬如3年賺15％或30％，以利建立財務成長的時間表，滿足未來花大錢的需求。像這樣，合理預估何時大概會有多少錢，心就會比較安定。

穩健投資四法就是建立財務成長時間表的好方法。本章稍後會先說明第一、二法，這也是下一章第三、四法的基礎。

投機錢少碰，避免不安

投機錢波動大，可能大賺或大賠；重時機（timing）、不重時間（time）；試圖預測高低點，短線長線都可能。因事先無法預估何時賺賠多少，故投機錢無法像投資錢那樣拿來建構財務成長的路徑。《一生三錢過四關》第5章曾詳細說明，長期下來投機其實很難賺到錢。所以真要投機，最好是拿無關緊要的閒錢去做。賺到了，提早享受人生；賠光了，痛三秒，苦笑一聲，回到原來的理財規劃。

許多人認為基金、股票、債券之類的金融投資虛虛的，買到的只是一張紙，甚至只是電腦上的一筆紀錄，只有房地產才是最好的投資，因為摸得到、用得到，買賣價差巨大，這樣賺才過癮。的確，台灣許多富人都是拜房地產之賜，但我把房地產歸為投機錢，並不適合拿來做為穩健財務規劃的一環。

一來，房地產投入金額龐大，並不是每個人都有能力碰。二來，房地產循環太長，一個完整循環動輒2、30年，無法像投資錢3年15～30％那樣，用3年為期來規劃財務成長時間表。三來，萬一套牢，無論是賣不掉或虧本殺出，其龐大金額都將嚴重影響既定的財務規劃。譬如台灣最近一次衰退開始於1990年代，長達10年；而本次從2014年開始的衰退期，到目前為止還是沒人敢說何時落底。即使有幸遇到房價上升期，像上一波2003年到2014年長達12年的多頭，怎麼買、怎麼賺，但因不知何時可賺多少，還是無法預估財務成長路徑，所以本書才把房地產當做投機錢。

也有人想買來收租金，當成配息一樣，定期有錢進帳。本來這是建立現金流不錯的做法，但以台灣過去幾十年的狀況，在考慮折舊、稅賦、空租期等持有成本後，不見得有賺頭；且管理勞心勞力，萬一遇到惡房客或遭受天災地變，更可能損失慘重。最後，若是自住不賣，那更跟投資毫無關係。

另外，未上市股票有些是投資錢，有些則是投機錢。若這家未上市公司長期業績穩定，那麼因為未上市、沒有所謂的市價，單從配息的角度來看，若年年配息都維持相當水準，當成投資錢還有道理。但若買的是虧損或新創企業的未上市股票，純粹是看好其潛力，期待有一天（但不知要多久）可以賣掉大賺一筆，這便是不折不扣的投機錢。

有些較有財力的人，會透過創投（Venture Capital）、私募股權基金（Private Equity Fund）等管道，買入這種標的。他們可以投一筆錢，等個5年、10年，賺了很爽，虧了也無所謂。

總之，沒有三兩三，不要上梁山。除非你是投資高手或閒錢很多，衷心奉勸我們一般人，聚焦做好投資錢，少碰投機錢！尤其短線投機，一定不心安！你可曾見過哪個賭徒心如止水的？

把錢分三筆，保命、圓夢、少投機，方可初步心安。

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書籍介紹

《心安理財：保險準，投資穩，一本讓你兼顧圓夢和救急的人生理財書》，商周出版

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作者：宋炎本

從單身到退休，人生7大夢想逐一圓夢，一本書做完投資理財＆保險規劃！人人都需要理財，若你還有眾多得花大錢的美夢待圓，你不只要為每個夢想投資存錢，更要做好保險，面對人生無常。但是理財方法眾多，賺虧過程中的煎熬與動盪，總讓人心煩意亂，甚至可能為了上上下下的數字而賠上健康。

本書作者宋炎本通過「國際認證理財規劃顧問」專業認證，提出「心安保險三大配置」＋「穩健投資四法」，讀者可以輕鬆按照書中提供的大量範例與範本，根據個人預算和需求來選出最適合的理財與保險規劃。

Photo Credit : 商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航