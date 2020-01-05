《心安理財》：汽車險五花八門，哪一種可以對抗天價車禍？

文：宋炎本

投資穩：買車前，準備買車基金

跟上一章旅遊基金類似，買車基金也是希望愈快存夠錢愈好，準備時間可長可短。不同的是，買車需要的錢會比一般的旅遊多，少則5、60萬，多則百萬、甚至幾千萬（若是一般機車，只需幾萬元）。若想在3～6年內備妥，仍以「投資＋儲蓄」達成機會較高。時間更短、儲蓄就要更多、每月投入金額也需更多；時間更長，投資就可多些，但最後金額的不確定性也會變高。

例：籌措買車基金 每月「投資5 千+ 儲蓄1萬」做3 年，至少存50萬。穩健投資第一法：定時定額1萬，查《表3-1》知3 年後有40～50萬。若月存5 000，則為20～25萬。 儲蓄：若月存1萬、利率1%，3 年本金36萬，3 年後本利和約36.5萬。（若是買機車，每月儲蓄3 000元，3 年後約11萬（=36.5*0.3），很夠了；甚至只要2 年存到7萬多就可以買了） 投資1／3+ 儲蓄2／3：每月定時定額5 000元、儲蓄1萬，3 年後合計56～61萬（上二者相加），達成至少50萬的目標。

真正下手買車前，除了準備買車基金外，也應先確定你養得起車，包括油錢、保養、修繕及下一節要談的保險，這些全部合計每年總也得花個幾萬到幾十萬。

保險準：買車後，任意第三人責任險之「心安開／騎車套餐」不可少

有輛自己的車，多開心。但你可知道，開車最怕什麼嗎？

天價車禍、一生重擔！（上） 老戴開車不慎，致自己車上一名友人死亡外，對方48 歲的駕駛林太太搶救後成了植物人，且名車毀損嚴重。老戴除了自己住院15 天花60萬康復出院外，友人家屬索賠400萬，老戴願意和解。另外，林太太家屬要求金額很高，無法達成和解，最後經法院判賠名車修理費800萬、林太太搶救醫療費用45萬、終生照護和工作收入損失1000萬！事故當時老戴心想：「我依法投保強制險，應該沒事吧？」老戴顯然太天真了！（你往下讀，便會知道老戴要賠多少錢）

開車最怕撞名車、撞殘人之天價車禍。要對抗，就須投保心安開車套餐。買車後，第三人責任險有許多選擇，你若不知道買什麼，照下面這個表一模一樣去買就是了。

Photo Credit : 商周出版

心安開車套餐是第三人責任險的一種。第三人是指對被保險人（你）享有損害賠償請求權的被害人。白話講，就是「被你撞」的人，含對方駕駛、乘客、路人；但不包括你車上的乘客和你自己。若要進一步保障後者，就須另外加買附加條款，如上表中的c 和e。心安開車套餐一年保費8、9 千元，卻可買到好幾千萬保障。下面《表11-3》很重要，請詳讀。

第三人責任險之理賠觀念跟第一章的人身保險完全不同，不是保險公司說了算，而是以和解金額為準。失能不需對照等級表、醫療費用多少、身故賠多少等，完全都依和解金額而定。若和解金額在保額內、保險公司有參與協調、也合乎理賠條件，保險公司就會賠；但若和解金超過保額，超過的部分就由肇事者自行負擔。若無法和解，就只能打官司。

發生車禍，私下和解，保險公司不賠。除非保險公司自己不願意，不然一定要讓保險公司參與和解協調過程，取得書面的和解文件，才會得到理賠。

Photo Credit : 商周出版

很多人都有買上述a／b／c，但卻不知道要加買d. 超額條款，太可惜了！因為年繳保費僅約2000 元，卻可再增加高達2000萬的保障。當a／b／c 的500萬、50萬、100萬都不夠賠時，還可動支超額條款的2000萬來賠！

這樣，總保額高達3、4000萬（=500* 多人+50+600+2000），才足以抗衡天價車禍！超額條款一般最多只能買到1000～2000萬，且須搭配a／b／c 某個最低保額一起買。如上表的2000萬，就須搭配a／b／c 的500萬、50萬、100萬等保額，a／b／c只可買更高，不可更低。

汽車強制險

事實上，你的保障不只這樣。在你投保心安開車套餐前，其實早已買了強制汽車責任保險，簡稱強制險；買車領牌時依法強制投保，一年一保。最普遍的自小客車年繳保費1000多元，曳引車上萬。

Photo Credit : 商周出版

強制險賠什麼？保人（但不保你這個駕駛）不保車。被你撞的第三人和己車乘客身故／1級失能，賠200萬，最輕的15級失能賠5萬（強制險把失能分1～15級，類似意外險的1～11級）。至於體傷，保單有列出來的傷害醫療項目在20萬內實支實付，像病房差額（上限1500 元／日）、醫療材料費（上限2萬）、醫師認為有必要的看護費（上限1200 元／日）、診斷證明、急救或護送費、來往醫院治療合理交通費（上限2萬）等。沒有列的項目就不賠，譬如自費藥品。

另外，因駕駛人投保的強制險不保他自己，故針對駕駛人的理賠，不是跟他自己投保的公司申請，而是向車禍中其他任一車投保的公司申請。強制險死亡／失能最高200萬及體傷最高20萬的保額太低，財物損失和駕駛人也不在保障範圍內，這就是為什麼加買心安開車套餐那麼重要。

三層防護網抗衡天價車禍

「強制險＋心安開車套餐」架起三層防護網，花小錢換來大大心安。譬如自小客車年繳保費僅1萬出頭，就有3、4000萬的保障。

Photo Credit : 商周出版

相關書摘 ▶《心安理財》：把你的錢分成三筆──保命錢、投資錢、投機錢

書籍介紹

《心安理財：保險準，投資穩，一本讓你兼顧圓夢和救急的人生理財書》，商周出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：宋炎本

從單身到退休，人生7大夢想逐一圓夢，一本書做完投資理財＆保險規劃！人人都需要理財，若你還有眾多得花大錢的美夢待圓，你不只要為每個夢想投資存錢，更要做好保險，面對人生無常。但是理財方法眾多，賺虧過程中的煎熬與動盪，總讓人心煩意亂，甚至可能為了上上下下的數字而賠上健康。

本書作者宋炎本通過「國際認證理財規劃顧問」專業認證，提出「心安保險三大配置」＋「穩健投資四法」，讀者可以輕鬆按照書中提供的大量範例與範本，根據個人預算和需求來選出最適合的理財與保險規劃。

Photo Credit : 商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航