用「塑膠袋」或「保鮮膜」包裹食物冷凍，這樣吃起來安全嗎？

讀者徐小姐在2019年11月15日寄來電郵：

林教授您好：感謝您澄清很多疑點，不致被似是而非的資訊誤導，真是受惠良多。請問有用塑膠袋包裝食物，產品標示安全，即可安心使用嗎？冷凍食品應該用何種材質較佳？目前有用PE DEHP。在傳統市場購買肉品感覺均為PVC袋包裝，經月餘置放冷凍，是否會滲出有害物質？請教您的看法，謝謝。

我想，可能是因為我曾發表過兩篇有關塑膠袋安全性的文章（〈塑膠袋裝熱食〉、〈耐高溫塑膠袋？〉），所以徐小姐才會來問塑膠袋用於冷凍食物是否安全。

說來也真巧，今（2019）年8月5日有一篇相關的研究論文發表，它的標題是〈Benchmarking the in Vitro Toxicity and Chemical Composition of Plastic Consumer Products〉（對塑料消費品的體外毒性和化學成分進行基準測試）。

這項研究共測試了八大類，34款塑膠產品（瓶罐，袋子），結果發現其中25款呈現至少一種毒性反應。在這八大類塑膠裡，聚氯乙烯（polyvinyl chloride, PVC）和聚氨酯（polyurethane, PUR）具有最高的毒性，而聚對苯二甲酸乙二酯（polyethylene Terephthalate, PET）和高密度聚乙烯（high-density polyethylene, HDPE）則沒有毒性或毒性很小。

至於低密度聚乙烯（low-density polyethylene, LDPE）、聚苯乙烯（polystyrene, PS）和聚丙烯（polypropylene, PP），它們在有些方面呈現高毒性，但在其他方面則呈現低毒性。比較令人詫異的是所謂的「生物塑料」（bioplastics），即聚乳酸（polylactic acid, PLA），竟然有高毒性。

冷凍食品所用的塑膠袋通常是LDPE材質，但是不同品牌會含有不同程度的其他成分，所以無法一概而論。至於徐小姐所說的PVC，應當是不會被做成塑膠袋。但是，PVC或PVDC（類似PVC）是很多保鮮膜品牌的材質，而這類保鮮膜也的確有被用來包裹食物（冷藏或冷凍），所以這才是需要擔心的。

Photo Credit: AP/達志影像

值得注意的是，Saran品牌的保鮮膜原來的材質是PVDC，但現在已改成LDPE。可是呢，PVDC的保鮮度比LDPE好，所以市面上大多是用PVDC保鮮膜。

綜上所述，我的看法是，塑膠袋裝冷凍食物是否安全，無法一概而論。但是保鮮膜包裹冷凍食物，則有較肯定的危險性。

附註：毒性的鑑定（例如上面引用的論文）通常是根據化學分析或針對細菌或細胞產生的作用，而這樣的結果是否適用於人，實在很難說。所以，有關塑膠品的安全性，總是小心為上，但無需恐慌。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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