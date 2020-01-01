犯罪現場的心理名片：能滿足罪犯心理需求的「簽名特徵」

文：曾春僑（台灣警察專科學校科技偵查科副教授）

性變態、連續殺人與無差別殺人事件等名詞，除了手段特殊吸引大眾目光外，亦常成為影視媒體關注焦點，如1888年倫敦東區一帶著名的開膛手傑克（Jack the Ripper，圖一），其誇張的開膛、割喉等行為，加上未能偵破，始終讓該案蒙上一層神秘面紗。除了手段兇殘外，該案件背景發生在報業快速發展時期，因此也被認為是第一件經由「媒體」大量宣傳後「形塑」的連續案件。

然而，撇開媒體行銷的考量，各種刑事案件所形成的社會氛圍、犯罪者人格特質、動機、做案手法與犯罪現場所表現的態樣，彼此間關聯性如何，對於犯罪偵查又有什麼效益，一直是近30年來犯罪學上一門新興的研究重點。由於僅具初步雛型，技術也尚難以達到完全實用的地步，且經由此策略破案的案例仍嫌不足，故有些學者認為其真實性尚待確認。

然而，實務上卻陸續有藉此協助偵查成功的案例出現，且在各項犯罪學研討會中，亦將行為科學（behavior science）列為一重要主題，顯見有關行為與人格的研究漸漸在現場勘查中發展出重要地位。

圖片來源：由 未知（credited to Jack the Ripper） - Original in the Records of Metropolitan Police Service, National Archives, MEPO 3/142; this facsimile from http://www.casebook.org/ripper_letters/ , 公有領域, 連結 圖一：據信由開膛手傑克寫給當時「白教堂警戒委員會」的信件，隨信附上一顆被害者腎臟，故認為該信最有可能由加害者所寄發。

刑案現場證據

犯罪現場中常見的證物，多屬於實體證物（physical evidence），也就是看得到、摸得到、可用感官感受及儀器檢驗的證據，這些證據在法庭審判時佔相當重要的地位；而實際上，除了這些實體證據外，勘查人員在現場中要注意到的跡證包括以下5種，如表一，每種在犯罪偵查角色都有重要意義與功用。

由上述的證據，大致上可以拼湊出犯罪者在現場的犯罪手法與作案目的或動機，但對於涉嫌者內心世界，實難以在有限跡證下全盤了解，因此，需要有更多的統計、剖繪和分析等去推敲犯罪者的內心世界、篩選嫌犯，並作為各種偵訊策略擬定的參考。

圖片來源：作者提供 表一：現場勘查人員現場採證重點。

犯罪手法、簽名特徵與犯罪剖繪

在犯罪學領域的過往統計與實務經驗中發現，少部分的人犯下多數的違法行為，以美國賓州大學研究團隊針對「同年齡少年偏差行為之研究」所得結果，發現有少部分的人（6％）犯下相當大比例的犯罪行為（51.9％）。這結果同時也表示，犯罪行為會一再重覆，犯罪傾向與特質若在少年早期或兒童晚期形成後，終其一生難以改變。因此，若能了解其心理狀況、犯罪手法和簽名特徵等特性，將能對連續犯罪者做更有效掌控，增加破案效率。以下說明相關名詞：

1. 犯罪手法 （modus operandi, MO）：

指犯罪者犯案所使用的方法和完成犯罪所必要的手段，且可能會隨著犯罪者的經驗、學習或知識等而有所變化。所以，作案手法可說是動態並具有可塑性，且犯罪手法的變動通常是在歷經重大轉折後出現，如因指紋跡證被抓，讓犯罪者開始固定戴手套作案，或因入獄後同舍房受刑人教導更快速的侵入工具後而變動。

2. 簽名特徵（signature）：

指的是完成犯罪過程中，多餘且非必要的行為或活動，卻可以滿足犯罪者在情緒或心理上的需求。這些動作具特殊性，且在犯罪者內心具有強制性，在犯罪現場會不由自主做出的動作。因為具有個人特殊性，因此有如留在犯罪現場的心理名片（psychological calling card），可塑性低且不會變動。因此若能在犯罪現場發現一些特殊或怪異的行為，將可藉此來區別案件罪犯特性或將看似不相關案件相連結。

但必須說明的是，簽名特徵的外顯特性會隨著時間變動（evolve），但中心主題（theme）不會變動，如本來只是破壞屍體，後來隨時間推移，支解屍體的狀況可能會越來越殘忍與嚴重。

​​​3. 犯罪剖繪（criminal profiling）：

又稱為犯罪者剖繪（offender profling），是透過蒐集犯罪現場、犯罪型態及被害人特性等三方面的各種有形與無形跡證，加以詮釋、整理、比較分析、歸納、統計、資料庫比對和演繹等方式，推論出嫌犯人格特質與類型。並與各種標準化類型相比對，以推測可能犯罪者的偵查技術。這類技術多運用在連續性案件上，如縱火、性侵害和連續殺人等（表二）。

圖片來源：作者提供 表二：犯罪剖繪的目的與對偵查的功能協助。

簽名特徵犯罪手法

以筆者之前偵辦過的案件中常見的幾種場景來說明，性侵害案件中，侵入住宅的方式，可能會隨著現場狀況而有所變動，因為要進入現場，必定要突破門鎖等障礙。竊盜案件，確定當事人不在家與侵入住宅等均為必要手段，故皆屬於犯罪手法。

而性侵害案件中，如要求當事人唱歌、發出特定聲音滿足想像；住宅竊盜案件中，穿當事人內衣或在床上打滾等，均非達成性侵害或竊盜案件的必要作為，亦即多出來的手法。但嫌犯不能抑制內心衝動，作案過程中若沒有做類似動作，則會渾身不自在，即是所謂的簽名特徵。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航