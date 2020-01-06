他什麼都好但不「性福」，這樣我可以提離婚嗎？

如果，你遇到了一個很好的對象，相貌佳、個性好、經濟能力不差，但就是......性生活不美滿。怎麼辦？如果你因為這樣提離婚，整個外界會怎麼看你？你會不會擔心呢？

法律面：不能性行為與不願性行為

離婚這件事情，雙方如果有共識，協議簽一簽，就可以了，這叫做「協議離婚」。如果沒共識走法律流程，就叫做「裁判離婚」進到法院一定要有法定離婚的理由，才可以離婚。

先從法律面來看，「沒有性行為」可以區分為「不能」性行為與「不願」性行為。

什麼叫做「不能」呢？顧名思義就是被診斷判定無法性行為，根據《民法》第995條「當事人之一方，於結婚時不能人道而不能治者，他方得向法院請求撤銷之。但自知悉其不能治之時起已逾三年者，不得請求撤銷。」簡單來說就是經過醫師診斷另一半在性能力上有障礙，叫做「不能人道」，這種情況下可以訴請離婚。

說完不能性行為，那麼來談談「不願性行為」。這可就有點尷尬了，就是你們的關係慢慢變成「室友」，如果兩方都能接受也還沒問題，問題就在於一方想要但另一方不想要。如果另一半「長期」不願意做愛，在過去判例也判決離婚過，根據事由是《民法》1052條「難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚」。

但是！這點很重要。千萬別拿著這條去強迫另一半跟你發生親密關係，你會犯法，因為不尊重別人意願都是犯法的。

然而，以上都是針對法律面來講的，如果走「裁判離婚」就得注意是否有符合法律的要件，除了性行為之外，還有許多離婚條件也會納入法官的考量，在訴訟的時候要盡量蒐集對自己有利的證據，或與律師討論出合適的作法。

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社會面：社會觀感越來越開放

再來談社會面，在傳統觀念上性事、婚姻這些事情越來越開放。過去傳統印象認為離婚很丟臉，這樣的觀念也已經逐漸被揚棄，越來越多人已經能很中性的看待離婚這件事情。至於因為性生活不美滿而離婚，在過去也有判例可循，社會的接受度也越來越高。因此如果法律面是允許的，而雙方對於性生活又沒有共識，好聚好散就是一個不錯的選擇！

那，要多久不發生性行為才能離婚呢？

這個就是很尷尬的地方了，法院沒有價目表，沒辦法很明確地告訴你多久、未達多少次就能離婚，離婚這件事情會納入很多綜合的考量，並不代表三年沒發生親密關係就一定可以離婚，沒有這麼絕對。而且就算次數有到，對方卻不投入，其實也屬於性生活不美滿的一種。

所以，婚前除了看生活能否磨合，身體的契合度也相當重要，如果一方需求很大、另一方卻很「佛系」，那可能未達離婚標準但婚姻又會過得很辛苦。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航