不是網軍、不是腦粉，挺韓素人靠什麼煉成十萬追蹤YouTuber？

2020大選將至，過去一年來，不只候選人陣營在檯面上較勁，各自的支持者也在網路上另闢戰場。當「覺青」們（網路上「覺醒青年」的簡稱，沒有明確的定義，但常被用來指政治立場偏左、偏獨的年輕人）大吃「芒果乾」（亡國感）的同時，正有一批意見完全不同的網紅YouTuber順著「韓流」之勢而起，短短幾個月內頻道訂閱就衝破10萬，直播時更有上千名用戶同時觀看，讓YouTube儼然成為最新的選前催票場。

這批被外界號稱「韓家軍」的另類軍團，全是政治素人，共通點只有一個，就是圍繞著永遠不缺話題的總統候選人韓國瑜。韓國瑜走訪不同縣市造勢，韓國瑜被爆料、被攻擊，都可以是他們製作影音的素材，也讓韓國瑜的支持者能透過YouTube聊天室，穩住士氣。

訂閱破十萬的韓粉YouTuber YouTube 訂閱數 經營時間 1 Bit King 比特王出任務 19萬 1年多 2 寒國人 16.7萬 6個月 3 陳清茂（前高雄市議員候選人） 12萬 8個月 4 高鈞鈞 11.6萬 1年多 5 高雄林小姐 11.5萬 6個月 6 高雄歷史哥 11.2萬 1年多 統計時間至2019/12/31為止

在眾多友韓、親韓的YouTuber中，最火紅的是2019年6月才創立YouTube頻道的「寒國人」。短短半年內累積了16.7萬訂閱戶，已經領到了破10萬的「銀牌」。

媒體報導說是受到韓國瑜女兒韓冰指使的「網軍」，寒國人表示自己連韓冰都沒看過，也不認識，「媒體都亂寫，根本沒有來訪問過我。」

自稱是「追求真相的影片創作者」，寒國人的影片以打擊假新聞為出發點，影片其實非常陽春，沒有華麗的場景或音效，往往就是在家裡或車上開始直播，圍繞著最熱門的時事議題做評論，從6月的香港反送中、7月私菸案、王立強共諜案到最近的波特王事件，粉絲人數也隨著話題越滾越多，最高有48萬的觀看人次。

一日固定生產一支影片，有時加上直播一天會有2支影片，寒國人解釋這樣的影片量產：「這是你要跟YouTube玩的，你的推播率，越會出產的人它越會幫你推播。」

被批「寄生」韓國瑜，網紅團體成員為何單飛改做YouTuber？

長期觀察台灣社群網路現象、台大新聞所教授王泰俐表示，YouTube是最受台灣年輕人歡迎的影音頻道，以往的YouTube頻道多以生活、娛樂為主，但今年（2019）特別是靠近選舉期間，有特定政治立場的YouTuber大幅成長。王泰俐在《思想坦克》的投書中也指出，支持韓國瑜的政治微網紅，數量遠多過支持蔡英文的。

國民黨前青年團執行長李正皓日前於節目上表示，支持韓國瑜的十大YouTuber不是網路原生的意見領袖，不像館長有健身、軍警迷，蔡阿嘎有小孩、婦女、年輕人粉絲能「自帶流量」，批評這些挺韓的YouTuber就是「寄生韓國瑜」，所有的粉絲都來自韓粉，只是在同溫層中不斷擴散。

不過寒國人表示，「很多媒體以為我們在『蹭韓』，但我們經營網路很久了，很久以前就在搞這些了，對媒體的生態都很了解。」

年僅29歲的寒國人，在成為YouTuber前曾做過打爵士鼓的街頭藝人，更曾是擁有百萬粉絲訂閱、網路十大YouTuber的「Wackyboys反骨男孩」成員之一。2017年左右，當「反骨男孩」正要順勢而起的時候，寒國人選擇退出。他說自己比較正經也比較愛政治，從娛樂轉戰政治，他說現在更像在做自己喜歡的事，是義勇軍，而話題十足的評論，也替寒國人吸引不少志同道合的網友，甚至比以前更有人氣。

寒國人最早成立的個人頻道「寒老師這裡」，以拍攝生活趣味的小短片為主，觀看數在幾百、幾千人次徘徊，少有超過10萬的；不過自從成立了「寒國人」之後，無論是觀看數、訂閱數都是翻倍成長，也因為網路聲量受邀去電視台錄政論節目。

拿時事大作文章，寒國人卻與「覺青們」分道揚鑣。覺青普遍支持的香港「反送中運動」，寒國人卻認為這背後是受到2014年太陽花運動「不合作運動」的煽動。

「反送中有點像太陽花，他們一開始是反黑箱，後來也叫馬英九下台、要整個退回去。反送中也是因為《逃犯條例》出來，後來又提五大訴求缺一不可、要爭補選，這是為什麼現在有一半的人和他們想法開始不太一樣。」

「香港（政府）也退了《逃犯條例》，你又要五條（五大訴求），五條裡面又說要找出黑警，然後要釋放這些抗爭的人，會讓人覺得以前被影響生活、被擋路障、上班被擋......其實很多香港人不滿，會跑來跟我貼圖片說，今天上班又被擋害我們都不能走了，或是堵在地鐵前讓地鐵不能關門......就跟服貿當時一樣。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

當被告知，很多檢舉他的人可能因為看到香港民眾被警察毆打的影片，很難認同他所說的看法時，他回應，「我覺得香港沒有對與錯，人民有他們的不滿，我都可以理解，我在意的是我們這裡在操作，我在意的是這個。」

香港「反送中」引發的警民衝突，連帶影響台灣選前情勢。綜合各家媒體民調，5月時韓國瑜民調還領先蔡英文20個百分點，不過自6月開始一路下滑，更在7月出現了黃金交叉，外界多認為與香港反送中運動有關。韓國瑜日前接受美國《華爾街日報》專訪時也坦言，香港抗爭使懷疑他與北京走太近的台灣人更不欣賞他。

「我覺得香港要民主化ok啊，但你只是拿香港去威脅台灣人，說我們以後會變香港，我就不認同，就跟賣台是一樣的意思，很荒謬啊！什麼『今日香港，明日台灣』，就跟以前說國民黨會賣台，都是一樣的。馬英九8年也沒賣啊。你要變香港，那你要先跟大陸統一啊。我覺得要忍耐，人家現在大陸在跟你忍耐......就是敵不動，我不動。」

蔡英文說「不必為自己的認同道歉」，但社會沒有做到

而同樣不與主流青年意見領袖站在一起的，還有另一名同樣活躍的「高雄歷史哥」。來自高雄的歷史哥最近頻道剛破10萬，他說自己一直都算是很關心政治，但只講給家人朋友聽，後來才開始學著用手機開YouTube直播。

從只有幾百人觀看開始，到現在能專訪國民黨不分區立委吳斯懷、葉毓蘭，也訪問過與韓國瑜搭檔參選的副手張善政，甚至每周一次與高雄市政府直播談論市政，歷史哥強調自己沒拿高雄市政府一毛錢，去替國民黨立委候選人造勢現場直播也只是互相幫忙，過去靠這些造勢場子累積知名度，現在能幫忙的地方，就盡量幫。

而為了和更多的聽眾互動，他也在年輕人習慣的YouTube平台上複製廣播電台的作法開放網友Call-in，陪伴的是和他一樣，不滿執政黨、不滿主流價值、卻無處可傾訴的聽眾們。

Photo Credit: 中央社

「會出來做的原因，是希望能夠讓社會很多聲音找到出口。」歷史哥說自己上次選舉也投給蔡英文、政黨票還投給時代力量，非常的「政治正確」，但這次選舉之所以出來反蔡英文，是「因為她說的都沒有做到。」

蔡英文說過，你不用為你的認同而道歉啊。現在這個風向，我一直不知道為什麼大家這麼兇猛，我被英粉unfriend不知道多少個，我只是在下面留言就被刪好友......我曾經弱勢過，受過這樣的經歷，希望另一個聲音發出來。

「蔡英文就是分裂軍公教、分裂世代、分裂同志和一般社會。」

歷史哥說，他的YouTube頻道有很多挺韓同志，Call-in進來抱怨說他們痛恨蔡政府硬通過同婚法案後，反而讓社會更反對同志，「他們要的是真正的平等，我也不要你推廣我，我也不要你提倡同志，我只要你看到我不會覺得不舒服很難受，他們要的是真平等。」他說同婚專法通過之後，同志朋友受到的歧視更甚，近2年同志話題的衝撞，比馬英九執政時更加激烈。

另外針對韓國瑜被針對得最慘的主權議題，歷史哥反問，「你覺得要怎麼台獨成功？把北京打趴我們就成功了嗎？還是讓北京放棄台灣的主權？你覺得北京政府有可能放棄台灣主權嗎？只有它變戰敗國才有可能。台北的政府有可能打趴北京政府嗎？兩岸衝突，我們有機會嗎？」

歷史哥認為，韓國瑜提出的兩岸政策是很務實的政策，「就是一中各表，重點在各表，中華民國一定要存在，存在的話就沒有武統的空間，台獨才會武統。」

「如果我們的自由民主法治做得很好，讓我們實驗一下這個制度，搞不好這個是良制。我們是自由民主法治實驗地，假如發展30年後，我們的國家欣欣向榮發展得很好，對方（中國政府）會不會覺得，（台灣）這樣的制度對國家發展很好，會不會讓他們的人民支持我們？」

除了主權，之所以會支持韓國瑜的原因，其實還是來自對於在地生活長期累積的不滿。歷史哥說，「我們以前覺得高雄淹水正常，高雄路不平，登革熱也很正常......那是慢慢累積的，只是欠缺一個點爆炸。」歷史哥說，心想也許換個人會好一點，才會開始關注韓國瑜。他說韓國瑜說，其實我們可以不用這個樣子，也許我們能過好一點，「他講的話一般人聽得懂，其他政治人物一般政治語言我還要幫我媽翻譯。」

Photo Credit: 中央社

不只擁有專屬的YouTube頻道，歷史哥也與臉書粉專「澄清唬」合作，轉發個人行程、YouTube影片，在兩個不同的平台間推波助瀾。

自稱是一群從批踢踢政黑板出來的韓粉所創，「澄清唬」成立的目的卻不是擁韓，而是因為現在太多黑新聞了，需要一個地方來「澄清唬爛」。「澄清唬」1天平均發4則臉書貼文，主要是蒐集各家媒體的報導再加以評論，而背後的協力者，其實是數十人的團隊，有人固定發文、有人專門製作圖片，有更多的人幫忙查證、找圖、與讀者互動，主力是七年級，但也有八年級的，不過歷史哥強調，這幾個人幾乎都是不支薪的，也不是靠經營這個粉專吃飯，「真的是只有熱情才出來做」。

「澄清唬」團隊中自稱「雷編」的社群操盤手仍舊忿忿不平。他說自己之所以會出來經營粉專，「講到我都有點鼻酸，主要就是我們看到的，跟媒體報的不一樣。」

「登革熱以前是偶數年爆發，4年1個週期，2014年爆發到2015年完全無法收拾，總共死了上百人，全國最多例，結果陳菊跑去輔選。今年（2019年）也是大爆發的一年，能壓縮到百來例、減少100倍，結果我們的社會在幹嘛？我們在笑韓國瑜爬樹，你覺得這樣公平嗎？」【註1】

Photo Credit: 中央社

政治YouTuber正夯，選後有何影響？

這些YouTuber崛起，反應出台灣什麼樣的社會生態？政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓表示，除了國家認同仍是這次選戰主軸之外，2020大選不同以往的地方在於，過去這段時間社會仍存在上次公投中民眾對於社會議題的分歧，像是同婚、核四、空汙等等。蔡佳泓表示，雖然這些討論都是民主社會正常的運作型態，但其中也有特定候選人挾議題操作，加上民間刻意散播的假訊息，導致言論無法可管。但他也指出，過去媒體為了追求點擊率集中報導韓國瑜，也會造成支持者內心不平衡。

台大新聞所教授王泰俐則指出，從韓國瑜日前在總統辯論會上公開批評特定媒體，可以看得出來對於他和他的支持群眾，認為這次選戰媒體對他們並不公平。她表示有一些YouTuber甚至呼籲支持者，傳統媒體不可信、改看他們的頻道，的確都與台灣民眾對於媒體信任程度下降有關。王泰俐引述一份12月剛出爐的調查【註2】，發現今年總統選舉與立委選舉中，台灣只有不到4成的選民認為新聞報導可信，而認為非常不可信的有高達46%，另外13%無法判斷。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋則認為，不像臉書多在鞏固同溫層，YouTube面對更多的中間選民，YouTube影片被分享到Line群組，不用透過綁定臉書帳號，任何人都可以點開來看。沈伯洋指出，2018年九合一大選前已經有一波新起的YouTuber，2019年10月14日左右又有一批新的YouTube頻道大量出現，他認為未來資訊戰的重要戰場，將會轉移到YouTube上。

選戰倒數不到十天，無論最終勝出的候選人是誰，台灣不同溫層的民眾之間，已經產生難以橫跨的裂痕，意識形態相近的人越來越習慣透過密閉式的臉書社團、YouTube頻道互相取暖，與不同溫層對話的能力，恐怕是選後更需要共同面對的新社會問題。

【註1】經查：根據衛福部資料，過去近10年間（2010年至2019年）的登革熱病例，確實以2014年到2015年為高峰。這2年全台確診例分別為1萬5732件、4萬3784件，比起2013年的860件暴增上萬件，其中多集中在高雄、台南地區（2014年光是高雄市的登革熱病例就有1萬5043件），外界認為這與2014年7至8月接連發生的颱風、氣爆及豪雨有關。這2年高雄市分別有20人與112人因登革熱疫情死亡。登革熱疫情之後逐年下降，恢復到千例以內。2019年，高雄的登革熱病例數為139件，仍是全國之冠。

【註2】王泰俐最新民調是委託趨勢民調中心於2019/12/9 - 2019/12/13所做，選民於這次選舉對於新聞/假訊息的認知，樣本數為1099，誤差範圍正負3。

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核稿編輯：楊之瑜