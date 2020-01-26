一路聊到凌晨的法式派對：參加「斯哇嘿」之前，一定要先填飽肚子

文：何桂育

法式派對「斯哇嘿」是什麼？

斯哇嘿（soirée），是法文派對的一種常見說法。留法、旅法、居住於法的人都知道專屬於法國人的「斯哇嘿」是什麼樣子。

學生時期的斯哇嘿跟一般台灣大學生的派對風格相似，就是抽煙、喝酒、放音樂，然後聊天一整晚，並不特別準備食物，若非得要吃些什麼的話，大概也只有一些洋芋片、堅果或乾肉腸切片。

這種餓著肚子參加的斯哇黑，有些人聽不懂法國人在bla-bla-bla說些什麼；有些人則是不菸不酒單純享受與朋友歡聚的時光，這些都是旅法人士的共同回憶。在我唸書的時候，學校裡來自台、韓、中、日等亞洲國家的同學，即便語言不相通，我們還是喜歡聚在一起吃吃喝喝享受青春時光，舉辦一場專屬亞洲人的「斯哇嘿」。

法式派對可分成正式跟休閒

不同的場合、對象，斯哇嘿的形式也會跟著改變。

有了點年紀、加上有照顧小孩責任的人，不太可能像學生時期一樣一路空聊到太陽升起，這時期的斯哇嘿多是為慶祝他人生日的聚餐、正式的晚餐，而通常晚餐時間會持續到凌晨1點甚至是2、3點，或者是必須通宵達旦到隔天早晨8、9點的節慶派對。

除了上述提到的這些，還有一種是比較專業的派對，「坡」，法文就是某人faire un pot，通常適用於工作這種較為「專業」的關係上。比如說朋友的公司年終或年中都會辦一個「坡」，相關行業的人才或者朋友的朋友都能隨意參加，甚至我們公司也會不定期舉辦個坡，邀請工作上的朋友來小聚一下，透過這次的「坡」讓大家能交換業界的第一手資料，拓展人脈順便觀察有沒有相關的合作機會。

Photo Credit：英語島雜誌

那「坡」跟「斯哇黑」到底哪裡不一樣呢？

基本上關於食物多寡的設置都是差不多的，就是抽煙、喝酒、聊天，再搭配一點零食餅乾洋芋片。但大家醉翁之意並不在吃喝，而是在於「交流互動」。

頗跟斯哇嘿的不同之處，坡的時間比斯哇黑短很多。

參加坡的人大多來自職場，大家並不會抱有過於深入的社交心態，因此差不多在晚上10點或11點就能結束。相較之下斯哇黑大多需進行到隔日跨夜。

Photo Credit：英語島雜誌

參加斯哇嘿的建議及秘訣

根據我多年在法國參加過的斯哇黑、坡、晚餐或生日等派對，唯一的秘訣和建議就是出門前一定要先填飽肚子，且盡量選擇能支撐你整晚的食物。

無論是坡或是斯哇嘿所準備的食物非常少，酒精才是重要的主角，如果沒有在出門前先墊墊胃的話，在空腹狀態加上二杯黃湯下肚後很容易就會失態，我也看過不少不支倒地或者胡言亂語的例子。

受邀去別人家裡享用晚餐也是一樣的道理。法國人用餐的速度非常緩慢，從餐前酒、開胃小點開始，慢慢的一路吃到凌晨。如果不想在抵達朋友家時因為飢餓而失態的猛吃開胃小點，最後導致無法好好享用主菜和飯後甜點，那不妨在出門前就先吃點東西墊墊胃吧！

最後是對於不喝酒的人的建議：除了禮貌性的自備一瓶香檳或紅、白酒作為見面禮外，也可以帶自己喜愛的飲料。比如我有些朋友不喝紅、白酒，但他們會自己帶啤酒去做客；不喜歡酒精性飲品的人也可以選擇果汁或可樂 等軟性飲料。不過切記要準備一整晚的量，不然像可樂這種暢銷又通俗的大眾飲料，不知不覺會讓人一杯接著一杯飲用，馬上就會陷入沒有飲料可以享用的困境了。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航