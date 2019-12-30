以畫會友：「線條到網絡—陳澄波與他的書畫收藏」特展

一位藝術家的養成是怎麼形成的？除了透過看他的藝術作品，對於他的交友圈與他的興趣，是否也會影響到他的藝術創作思考？有些人總以為藝術只是忙碌工作之餘的閒暇樂趣，卻不了解以藝術為生命的藝術創作者，是將自己生活中的一切都交由藝術。

國立歷史博物館籌辦「線條到網絡—陳澄波與他的書畫收藏」，並於國父紀念館中山畫廊展出，從「線條」出發，以筆墨精神梳理近現代臺灣美術發展的三條脈絡：本地、中國、日本。以陳澄波收藏為經，交游為緯，藉由翰墨因緣，呈現陳澄波與三地書畫家的互動。陳澄波於1926年以油畫作品《嘉義街外（一）》入選日本帝國美術展覽會，成為臺籍畫家中的第一人。最為人熟知的作品大多以西畫為主，鮮少有人注意到他的書畫。

Photo Credit: 史博館展覽組提供 《坐禪》

本次展覽的展區以年代做區分，在東瀛交游學習與嘗試展區中，是陳澄波到日本求學階段所收藏的展品，當時日本正興起許多到中國收藏書畫的風氣，也有許多特殊中日文化融合的作品在日本誕生， 更有許多逃亡到日本的中國人拋售的作品。陳澄波藉著求學階段在日本收藏許多經典的水墨畫、扇子與書法等等，突顯當時的藝文風潮。

其中有許多竹、山水、狗、貓、花卉與燭台等等，可以觀察出與古典繪畫更不同的繪畫主題，是更貼近時代變遷的日常觀察。而上海書畫接觸與轉換時期展區，主要是陳澄波與他的好友們互相贈送的書法與水墨畫，被認為是近現代美術的重要記憶和縮影。

其中最重要的是由張大千、張善孖、俞劍華、楊清磐、王濟遠的《五人合筆》，除了是集結五位書畫家精湛的筆觸與特殊圖像，如西瓜、菱角等隨意卻適切的放在畫中各個位置，再於左上角題字聊表設宴餞別之心，更屬名是贈與陳澄波的紀念作品。

Photo Credit: 史博館展覽組提供 《五人合筆》

除了作品本身具有藝術價值，在這些作者與陳澄波之間的交友關係，更突顯了當時文人的濃厚情感與藝術的共同興趣，透過一件作品就能顯現其多重面向的價值。

除了展出陳澄波不同時期的收藏與家人們的書畫作品之外，最特別的是使用當代科技藝術讓民眾可以自由互動，與陳澄波合照或是自己創作並與陳澄波共同展出。例如畫屏倩影的角落，讓觀眾可以用AR的方式與陳澄波合照，並自行加入書畫中的圖像，如花鳥山水或貓狗等元素並自由題字，照片除了可以自行收藏之外，也會在展區中供大家欣賞，民眾也可以藉此達到創作的行為。

Photo Credit: 史博館展覽組提供

諸羅小扇的活動，則是邀請民眾在現場的扇形紙上進行書寫，藉由掃描機傳到投影機上，民眾可以自行拍照並將寫好的書畫帶回家，除了提供參與互動感更累積了民眾自己的創作收藏，達到藝術教育與推廣的目的。

除此之外，在線條演繹展區除了展出許多陳澄波創作的素描、簡單線條的油畫與幾幅構圖特殊的草稿之外，更特別開闢裸女畫專區，除了展示陳澄波所描繪大量的裸女畫之外，還特別仿製了立體的圖像版，讓民眾可以透過彷彿親身觸摸畫作的感受，進一步想像藝術家創作與材質運用的氛圍。

更可以藉由觸摸的同時欣賞眼前的真跡，想像自己正在觸摸陳澄波的原作，試圖體會陳澄波創作時的心情。除了畫作與書畫等作品之外，更展出陳澄波相關的簡報、書信與友人來往的明信片，可以感受詩意的氛圍無時無刻存在於他的生命之中。

Photo Credit: 史博館展覽組提供 《立姿裸女》

整體而言，此展覽不僅提供許多作品讓觀眾一飽眼福，可以看到當年文人雅士的真跡並體會他們的藝術氛圍，更可以藉此瞭解陳澄波的交友圈以及他對藝術的喜好。讓觀眾更需要理解的是，藝術作品不能只單看一件作品本身而去評斷其價值與意義，更重要的是透過藝術家所關注的事物，想像其可能有所熱愛的眼光，並感同身受投其所好的角度，從更多的面向更認識陳澄波，更理解台灣藝術史的時代性。

Photo Credit: 史博館展覽組提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航