《反性別宣言》：後自然主義和後建構主義的假陽具本體論

師承德希達（Jacques Derrida）的西班牙哲學家普雷西亞多（Paul B. Preciado），除了是2019「威尼斯雙年展」臺灣館策展人，更是當下跨性別政治研究的思想領袖之一。除曾在巴黎第八大學（Université Paris VIII）以及紐約大學授課、也曾擔任巴塞隆納當代美術館（Museu d'Art Contemporani de Barcelona）策展人，及2017年第14屆卡塞爾文獻展（Documenta 14）公共活動策展人。普雷西亞多20年前的第一本著作《反性別宣言》（Counter-Sexual Manifesto）被評論譽為「酷兒理論紅皮書」，是歐陸酷兒和跨性別行動主義的參考重點。

「一切都是假陽具（性玩具）（Dildo）」

「這本書也是假陽具，，， 旨在改變可能使用它的主體。」

「移植物，假陽具，植入物，藥物，激素……如此之多的其他假肢，如此多的其他性別生產地帶。」

「將任何物體（有機或無機的，人類或非人類的）轉變成可能的遊樂中心，都會阻礙起源，給中心帶來麻煩。」

這本二十年前，Paul B. Preciado還叫Beatriz而還不是Paul時的第一本著作，終於在2018年底出現英譯，而這個假陽具更在所謂的「自然」世界中展開戰鬥，在傅柯的「性史」之後，活現細數假陽具的歷史和論述。二戰後新工業景觀，歸國戰士、家庭主婦和好萊塢演員都部署了義肢，而這幅後人類景觀掩蓋下的是自然世界的破碎。以假肢假陽具為出發點，拒絕掩蓋事實，以可塑、可變的主體存在論點開啟了反性別的宣言。重塑身體，增加快感的節點，直到它們超越性別的觀念。而當「一切都是假陽具」時，一切的進行方式和時空變得多重多樣，擾亂了身體與假陽具，自然與技術等之間的二元界限。

陰莖也是假陽具

普雷西亞多的早期研究在本質主義與結構主義無止盡的辯論間殺出一條路，在1990年代的法國背景下，身份政治顯然過於簡化，無以代表新的變動主體， 同性和變性無疑在理論語境中成為隱喻。他不只使敵人使壓迫現形，而更是採取反擊行動，打破框架摧毀壓迫，重新設計建構新的性別體系，組織編排新的身體，保持動態平衡舞動新器官和慾望，新的性政治組織。

沒有「自然」的性別，性行為甚至性器官，試圖推翻對有關性別，性取向和性慾，對身體的所有限制。如此的革命視生殖器為技術對象，除了他的博士導師德西達，他更深受傅柯，巴特勒（Butler）和哈拉維（Haraway）的影響，延續他們試圖破壞規範性自然身體和行為的工作。假陽具背叛了真器官，直指我們身體的「可塑性」，包括哪些部分可以成為「性」或「器官」。假陽具擴展了我們體驗身體，慾望和幻想的方式 。 因此，「一切都可以成為假陽具，甚至陰莖都是假陽具。」

可塑性的不斷練習

聲稱假陽具先於陰莖無疑是極端的，除了哲學理論，普雷西亞多更通過對通俗文化的研究， 呼籲建立一個具有性可塑性和虛構性的世界， 更引用了性玩具和色情產品的歷史淵源，來打破異性戀政權的生物學基礎。除了理論的「閱讀練習」更詳細列舉分析，他稱之為「假陽具構造」Dildotectonics的反性別「實踐練習」。（練習一：RON ATHEY的太陽肛門，假陽具迭代（Iteration）到一對高跟鞋上，然後自助插入肛門。練習二：手臂自慰，假陽具到前臂的迭代。練習三：如何取悅假陽具-頭，假陽具到頭部的迭代。）書中更一一附帶有如藝術家圖解作品的示意插圖。「假陽具構造」Dildotectonics研究假陽具的出現，形成和利用的反科學，一種反抗性的技術，旨在破壞性別霸權，尋找身體愉悅和身體生產之間的斷裂時刻。當我們改變假陽具的觀念，就可以改變我們作為性對象遭遇假陽具的「方式」，同時改變假陽具的可能性。假陽具是性的技術，而且也是解構的技術，揭示了所有性別的建構。

假陽具是賽伯格

「在技術完成性別建構任務之後，性別似乎是大自然的最後殘餘。」

「反性別不是新自然的創造，而是自然的終結 …. 放棄固定的和自然確定的性別身份。」

異性戀規範對現代資本主義中生產和再生產的控制至關重要，這場身體的革命拒絕了自然／技術的二元區別，將哈拉維賽伯格的觀點擴展到對性別的分析中。他點出哈拉維之前的女性主義分析多將性別技術減低到生殖技術，拒絕將技術視為男人支配女性身體的一種複雜方式，其結果是將任何形式的技術回歸到父權制中。這使自然／文化，女性／男性，再生產／生產等二元對立得以延續。

而假陽具是一種非常強大的認知工具，作用如同跨越自然／文化鴻溝的賽伯格。它位於男性主導的資本主義傳統的最邊緣，如果說陰莖是這種霸權傳統的有機體現，那它就顯然是賽伯格。儘管假陽具是根據自然的表徵和挪用，模仿邏輯所製造的，但它像賽伯格一樣，超越了此傳統，通過模仿和異議將它推向極限。假陽具本體論是後自然和後建構主義的，關鍵在於對身體的理解和建構塑造，我們的身體從來不是純粹的，建造身體和性別的技術相互交叉。從假陽具變成賽伯格之中，可以發現身體的可能性。邊緣性行為和生活方式中更提供了擺脫壓迫、剝削和暴力的可能出口。

重構身體與世界的建築問題

「我們能想像一個超越世界的世界嗎？我們能想像一個超越這種二元邏輯形上學的世界嗎？」

當書中探究反性別的建構時，探討「要塞滿的孔口，要重建的身體，要創造的空間」，這是尋求根本的建築問題。當性慾中心從規範的生殖器、性高潮上轉移到其他地方，如何建構同時是建築學的實用性命題，如酷兒理論對世界建構的計劃。無論是性行為還是建築實踐，都可以改變身體體驗空間和世界的方式。 義肢產生了混亂，揭示了所有這些技術的工作原理和邏輯，我們面臨的是建築性的挑戰，重新開發重新繪製修改的技術以進行創新。

我們就是「已經發生」的革命

「反性別宣言」是一種烏托邦式的視野， 「它不是呼籲革命，而是去意識到我們就是已經發生的革命」，可以說革命就在我們裡面，我們就是革命，革命將成為我們，我們是一種存在和改變的方式。稱為宣言也因為它基於批判前衛運動的信念，有必要考慮性和身體政治與藝術想像力提供的工具。表演藝術在這被理解為假陽具，是想像力產生的文化工具。這些能量抵抗對身體和行為的控制，這宣言是「在性愛和性別壓迫的牆上畫一扇門，並由此逃逸」。

本文經作者授權轉載，原文發表於「今藝術」

責任編輯：王祖鵬

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