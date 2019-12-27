重建脊椎的自然曲線：挑戰「斯托特普拉提」的物理治療師

在之前的文章，我們談論過皮拉提斯訓練六大必知重點，以及適合上皮拉提斯的族群。這些主題很常見，其實不用看伊格寫出的文章，在Google上搜尋就有很多，大同小異。這類型的文章可以說是運動寫作安全牌文章，因為出錯機率很低。但為了讓大家對這項運動有基本了解，不免還是需要這些文章作為前導。

現在伊格推出皮拉提斯訓練相關課程接近五個月的時間，我們將加入更多學員經歷、訓練重點技巧、動作影片、訓練思維等關鍵技術，用故事的型態去推出後續文章。今年伊格運動的學員和教練群都在持續增加，也許我們因為訓練項目不同、訓練時間不同，彼此不熟識，但卻可以透過伊格寫出的故事，讓你知道還有很多人在和你做一樣的事，有一樣的信仰和堅持。

今天我們將講述Jasmine物理治療師，是怎麼下定決心挑戰難度最高STOTT PILATES（按：中譯名稱為「斯托特普拉提」，與古典的皮拉提斯相比，調整了一些地方使其更符合現代醫學），和從零建構出「皮拉提斯remofer訓練」這套系統。

Photo Credit：伊格運動

在伊格我們都知道只要手痛、腳痛、或哪邊不適，去請教Jasmine她都會很熱情的協助你解決問題。四年多前我們是因為課程教學而認識，她來上課的主因，是覺得物理治療師也應該學習正確運動與教學方式。

因為這兩者結合，患者除了在診所復健外，回家後有正確的知識，知道如何加強較弱肌肉群才是解決問題的方式。對於這我們抱持著同樣的想法，進而在2017年4月創立伊格運動時力邀她加入。

說真的雖然很多健身房都標榜有物理治療師，但你知道其實這些物理治療師大部份都是約聘並不是正職。原因是為什麼呢？因為該醫療人員薪資對於健身房來說負擔過大。但我厚著臉皮問她：「兄弟，我打算自己開一間健身房，將會訓練一般人和老年人族群。這公司將會有發展性，不過現在薪資只能付妳兩萬。妳先上船撐過最艱苦這段，之後我再幫妳逐年調薪。」

沒想到她居然說：「好，算我一個。」

她答應的當下我有點吃驚，那時所謂公司的發展皆只是我腦中的想像，而伊格運動第一位成員，正是很多健身房想要的搭配──物理治療師。

在與她工作的兩年半中，我覺得她的挫折韌性和對自己能力提升的渴望，是她最出色的能力。Jasmine除了場館營運，一天還需要教5－6小時的課，進修皆需投入自己的休假時間和昂貴的費用。你說持續進修對於運動教學行業重要嗎？這我會給肯定的答案。有當過學生的我們都知道，讀書其實是很累人，這並不是每一位運動教學者都願意做。

Jasmine曾說：「每位學生花錢都是相信我們能解決他們的問題，持續進修與尋找更佳題解決方式，是我履行學生信任的方式。」而皮拉提斯remofer課程也是在此基礎上建構出來地。

皮拉提斯進修有這麼多種選擇，為什麼Jasmine選STOTT PILATES為學習的機構？這是因為STOTT PILATES是結合現代運動科學和脊椎復健原理，運動設計重點在於重建脊椎的自然曲線，並恢復關節周圍肌肉的平衡。

Photo Credit：伊格運動

正式接受STOTT訓練，除了教學內容如同預期的很艱深外，老師還會在課程進行中抽點學員回答問題，和詢問對於此訓練的思考邏輯。參加此訓練除了台灣的物理治療師以外，也有許多國外資深皮拉提斯老師和具備醫療背景學員，每天課程時間從早上8點持續到下午5點，大部分皆使用英文教學。

「機會是掌握在自己手裡」可說是Jasmine在課程中的寫照，因為課程不過短短幾天，如果沒有回家再去翻書找出問題，機會可能就這樣消失了。所以就算經過了整天課程的疲勞轟炸，她回家還是會持續複習當天所教的內容，直到問題得到解答為止。

每位教練自身思考邏輯和做事情的堅持，正是訓練有深度的地方，這是我第一次嘗試用訪談來寫出文章，因為我覺得每位學生和教練的努力都值得被看到。也許我們因為訓練項目不同、訓練時間不同，彼此不熟識，但卻可以透過伊格傳遞的故事，讓你知道還有很多人在和你做一樣的事，和有一樣的信仰和堅持。

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航