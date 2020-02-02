睡金理論與時間資本：大學生如何「睡掉」60萬元？

文：黃琛為

最近在閱讀時報出版的《出發！成為我們期待的大人》，作者陳怡彣在大學四年靠著時間管理與打工，存下了100萬台幣，還提出了很有趣的「睡金理論」。

如果在我們進大學時，每人都有兩個選擇：

12點起來，再去上課 8點起來，四年多領60萬

你猜大部分人會怎麼選呢？

絕大多數的人都會挑選選項2，可惜的是，在實際情況中正好相反，大部分人都挑選了選項1。

「睡金理論」是什麼？

試想一下，大學的你有幾堂早八？如果你一堂早八都沒有，那麼小賈以過來人的經驗推估，這段時間你大概也在睡覺。讓我們算一下你究竟睡了多久：

早上8點～早上10點，共兩個小時。一週五天，一年有52周，大學總共四年，共睡了2080個小時。

如果這時，有另一個人利用你睡覺的時間去打工，以最低時薪158元來算，他會比你多賺大概32萬元：

2,080*158 = 328,640

如果再加上周末兩天的8:00～12:00（這個時間，大部分人也都在床上修身養性），我們又睡掉了「4個小時*周末2天*一年52個禮拜*大學四年＝1664個小時」。這是你大學四年周末睡掉的時間，他們的價值大概是26萬左右：

1,664*158=262,912

26萬，加上前面的32萬是58萬，也就是我們標題提到的「睡掉60萬」。

究竟睡掉了多少錢，其實不是重點，真正重要的是「我們對錢有沒有行動力」。除了嘴上說愛錢，是否願意用實際行動去證明？

當然，這段時間並不是只能去打工，你可以去上早八、自我進修、學習第二專長。這些事雖然沒辦法立即變現，但他們都能為你的將來做出貢獻，無論是在個人能力、工作又或者是收入上。這也是睡金理論最值得我們參考，並對自己做出調整的地方。

如何讓「時間資本」效益最大化？

說到底，時間資本其實是不可能三角中的第四塊拼圖，他的關鍵是：如何在有限的時間內，發揮出最大的價值？

小賈覺得這個問題可以分成兩個部分討論，一是為什麼要這樣做？二是要如何做到？

1. 為什麼要這樣做？

因為時間資本有「不可逆」的特性，每個人從出生開始，時間資本就不斷減少。人一生都不斷地在出售自己的時間，給工作、給娛樂、給家人、給情人。

而每個人都有自己珍視的東西，為了將生命浪費在美好的事物上，我們需要將自己剩餘的時間資本效益最大化。

2. 要如何做到？

小賈認為可以從三個步驟下去想：（1）列出你現有的目標（2）列出這些選擇所需要耗費的資源（金錢、時間、人力等等）（3）挑選最可能（並非最簡單）達成的選項。

複利你的「時間資本」

時間資本除了能應用在人生規劃中，這個概念也很適合運用在投資上。最簡單的例子──我們可以選擇被動投資，例如購買國內外的ETF（有分散投資、不花時間看盤的特性）或是定投零股。（延伸閱讀：ETF買下全世界：ETF是什麼？10年獲利126%！）

如果連開國外券商帳戶的時間都沒有，我們也能選擇台股ETF，如0050、0056、零股定投，所需要的資金可以依照個人能力自由調整。這類被動投資，若我們去統計它的長期收益，會發現走勢不但長期穩健，也不需要花時間盯盤，能讓我們的時間資本產生更大的效用。

當然，如果你是專職交易員，能用短時間創造高報酬，那這類商品就不適合你了。

《出發！成為我們期待的大人》30個關鍵字，作為你人生的參考

讀完《出發！成為我們期待的大人》，感覺與作者走過了她的一生（令人驚訝的是，她還很年輕，但卻有非常豐富的實踐經驗）。這也是小賈喜歡看書的原因，因為在書裡，我們總是能學到比我們更有閱歷、更有經驗的人對人生的總結。

「時間資本」只是這本書的其中一單元，我推薦《出發！成為我們期待的大人》給所有年輕、不將就於工作、正在尋找志業與人生關鍵字的朋友們看。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航