離婚後，對方故意妨礙我行使「探視權」，該怎麼辦？

「律師，我和我前妻判決離婚後，法院也裁定了探視權的方式，但常常在我探視女兒的時間，前妻就會藉故帶著女兒外出，不讓我見到女兒，這樣的情況該怎麼辦呢？」

親權與探視權，分別是什麼？

親權

依照現行《民法》規定，夫妻雙方離婚時，如果有未滿20歲的子女（即所謂的「未成年子女」），該由何人負責教養、照顧，這個概念的正確名稱為「對於未成年子女權利義務之行使或負擔」（《民法》第1055條第1項）

探視權

夫妻離婚後未行使親權的一方，對未成年子女擁有探視權（法條用語是「會面交往」），而探視權是不容遭剝奪的。會面交往乃基於親子關係所衍生之自然權利，其不僅是為父母之權利，也是為未成子女之權利（《民法》第1055條第5項）。

當對方惡意阻止或妨礙行使「探視權」時，該怎麼辦

首先，說明一下什麼是「惡意阻止或妨礙探視權」。

如本件案例，媽媽常在爸爸的探視時間時，找遍任何理由帶著女兒外出，或刻意為子女安排各式各樣課程，為的就是不讓爸爸見到女兒，此時雖然未正面阻止爸爸與女兒見面，但確實造成爸爸難以探視女兒，所以會被認為就是有「妨礙一方行使探視權」的情況。

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再來，說明一下當探視權被侵害時，如何進行下一步？

由於既然法院明確的定了一方探視權的行使方式、時間、地點等，雙方就有遵守的義務，當有一方未履行（妨礙一方行使探視權）時，依照《家事事件法》第188條規定，探視權方可以請法院先勸告對方履行，若仍有阻撓探視的情形，探視權方即可向法院依《強制執行法》第129條第1項規定讓法院介入本次的紛爭中。

套入本件案例中，就是爸爸可以向法院介入，安排庭期請媽媽到場，並勸告媽媽依先前法院裁判（或和解、調解內容）讓爸爸可以探視孩子（不得妨礙探視）。否則依法，爸爸除了可請求法院要求對方直接將孩子交付外，媽媽還有可能被處罰3萬至30萬元的怠金喔！

未成年子女在成長的過程中，其實是特別需要爸爸「及」媽媽雙方的保護與教養，這也會影響他們在成長過程中心靈的健全。就算爸爸、媽媽感情不睦，也不需要用盡各種方法刁難對方與小孩相處，畢竟這一切小孩都感受得到。而且父母親與子女會面交往，是法律所保障的，不容有一方無故、任意剝奪另一方探視子女的權利。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航