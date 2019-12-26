年過60的陳昇：男人上了年紀要Do something！不要一直碎碎念

文：蔣德誼、王美珍｜攝影：陳鴻文

如果流行樂壇也能以「長壽」比喻，陳昇當屬第一人。

從30歲唱到60歲，許多同期的歌手早已淡出演藝圈，今年61歲的陳昇卻在這兩年內更大爆發地推出了五張專輯，年底還要舉辦「逃跑的日子」跨年演唱會。注意，關鍵字是「跨年」：是的，這個年紀了，樂迷和他還是要一起唱過凌晨12點，沒喊累。

而演唱會，也不是煙火一瞬，而像顆恆星，一直都在：陳昇的跨年演唱會，今年已經連續舉辦26年。套用他自己的話說就是：「這部機器還有在軋（運轉）。」

什麼力量啊？陳昇是感性的：「還有很多話想說啊！」陳昇也是理性的，「把身體養好，才有力氣說自己想說的話。」

辦了26年的跨年趴，自覺像運動員

一般以為陳昇隨性浪漫，好比他的跨年派對以盡興聞名，從晚上八點唱到隔天凌晨，最長甚至有過七小時的紀錄。

很少人知道，有點長的演唱會其實不是因為他自己太嗨，而是出於一種責任感。

「每個人來演唱會，一定都有最想聽的那首歌。怕有人沒聽到他的那一首，心裡就覺得少了什麼。我都出了三十幾張唱片了，歌單就愈累積愈多……」他說。

看來和好學生頗無緣的陳昇，其實小學六年都被選作班長，甚至還拿了全勤獎。他笑說小時候竟然單純到不知道班長也可以請假！

「只要看到升旗典禮全校站在那，萬一班長缺席，我還擔心隊伍缺一個洞，升旗典禮會辦不下去。」他笑說，或許開演唱會也是出於同樣的心情。這世界還需要自己，就有責任維持在好的狀態。

他以運動員的心態做演唱會，每日晨泳加上每週騎車，「這是每逢年底就要辦的大事，我會自覺要維持那個精神體力，畢竟在舞台上表演的人沒有權利生病。」

星星、青蛙與啤酒，生活可以如此簡單

打開新專輯《七天》，專輯內頁有多幅陳昇手繪的插畫，描繪著他眼中所見的田野風光和身邊的瑣碎小事。這張專輯的開端，亦來自他和團員在花蓮的一次靈光閃現。

「因為我很愛和團員一起騎車到處瞎混，有天晚上我們帶著啤酒夜騎，去看星星、螢火蟲，旁邊都是青蛙的聲音。突然旋律的感覺就來了，就趕快用手機錄下來。」

專輯雛形在花蓮借用友人的老宅錄音完成，在專輯裡聽得到蛙鳴、蟲聲還有流水聲音，就像是用音樂寫生。「這張專輯裡面講的，大概都是我們住的那家民宿方圓半公里以內的事情。」

「生活也可以如此簡單，這，也是一種過日子的方式。」陳昇說。

花蓮的風景很美很平靜，唯一擾人的是每到中午總有小黑蚊出來叮人。他意外發現小黑蚊的生命只有七天，引發他的人生思考：「如果有七天，你要做什麼？」

看起來有限、又像無限的時間，成為專輯的核心概念。

生命如果只有七天，你要做什麼？

歌詞如是發問：「如果有七天，你要做什麼？／去看一本書／去跟雲說話／我想找一片可以發呆的草原／去染一頭白髮／讓你不再認識我……」

在〈七天〉這首歌裡，提供了很多選項，每個都很美，問陳昇最喜歡的答案是什麼？

他的回答竟是：「芬芳苜芫苦」。這什麼意思？看起來像外星文的話，出於歌詞：

如果有七天╱我要做什麼

如果有七天╱我要做什麼

芬芳苜芫苦╱茫茗茷茯苒

彷彿語無倫次╱瀟瀟你不要問

他刻意用「芬芳苜芫苦」這幾個看不懂的字，表達人生有些問題，確實無法簡單回答。

關於時光的限制，陳昇近年的感慨特別深。身邊親友開始遭逢病故或逐漸老去，他如此下了結論：「這問題太難了，好像做什麼都不對。我覺得人最好是都不要知道自己什麼時候會離開。生命的時間長短，未知是惶恐，但也是趣味之所在。」

故鄉不太美，但仍然在呼喚

對於50後這個人生階段來說，「家」的情感，比以前更矛盾複雜。

如許多生長鄉下的四、五年級生的心情，年輕時總夢想著更大、更複雜些的世界。他曾說，小時候看天空的雲與飛機，想的是：「我何時才能離開這個地方？」

前陣子他回彰化參加四十幾年來頭一遭同學會，忍不住把自己多年的疑問向老師提起：「為什麼你這麼優秀，卻不離開這裡？」為此還被他的弟弟念了一頓，覺得對老師不敬。

他想起自己的父親，「我如果不離家，可能就會跟我爸一樣。他念到農專在當年學歷算很高，還考到非洲農耕隊，在那時能跑到那麼遠，真的就不得了。」

然而，2017年陳昇推出專輯《歸鄉》，歌詞動人卻寫下：「夕陽下的鳳凰花開了／晚風溫柔的吹／風裡有母親的呼喚／回來了迷失的孩子」

究竟心之所向，是該離鄉還是歸鄉？還是一樣難回答。陳昇說，難怪人都需要「逃跑的日子」（演唱會名稱），從原本的家離開一下，是自由。可是離家後再回去一下，是不可取代的回憶。

男人不要碎碎念，去做事！

年過60的陳昇，愈來愈覺得自己還有好多事沒做。說起熟男之道，有位70多歲的友人是他的反面借鏡。他起身演起來，走到左邊、又走到右邊，「有些人每天在辦公室走來走去、念東念西。但問他要不要做什麼新嘗試，沒一件真正去做。」

「男人上了年紀要Do something！Do something！不要一直碎碎念嘛。」陳昇好像說出了許多女性心聲。

「坦白講，我現在即使不工作、不演出，遊山玩水也不缺錢；不好意思自己說一句，現在做專輯我很會了嘛！但如果這樣，何不多做一點？」

不滿足於只做唱片，多年來他習慣自己包辦MV拍攝。他打算明年成立一個辦公室，大膽從音樂跨足影像發展，說出了一句勇者的宏願：拍電影。

「我不害怕人生何其短，但是我恐懼一切終必要成空。我希望自己到70歲可以說，喔還好，我有拍兩、三部電影。至於專輯，我估計應該還可以做10張！」

友誼玩樂之道，把自己設計成大家需要你

在創作之外，陳昇在圈內是眾所周知的單車愛好者，他車齡已有17年，還曾說自己「騎車的成就比做音樂高。」他有2張地圖，一張台北一張宜蘭，每次騎完就畫一條線，現已畫得密密麻麻。

通常與女性相比，熟男普遍被認為較無法開拓工作外的社交，容易成為依賴太太的一族。然而，陳昇卻從騎車裡，體認到重要的友誼與玩樂之道。

他認為，夫妻都要有專屬於自己的興趣，才能盡興。例如，太太喜歡下午茶，他去就會變成拖油瓶。而他如果和小孩一起騎車，反而會沒辦法放鬆，會一直想他有沒有跟上，或擔心他跌倒。和朋友倒就不必有這些顧慮了，有人沒跟上，「不用管他啊！」他大笑。

朋友怎麼才能一起玩得開心？「你要把自己設計成大家會需要你，在一個Team裡面一定要有你的位置，要嘛是很會規劃路線、不然就是幽默會講笑話或體力特別好，真的不行，就當那個會買單的人！」

至於夫妻相處，他提起老婆時言必稱「夫人」。多年來他會在生日安排兩人一起旅行，路線規劃大多由老婆負責，有時太太喝咖啡、他逛書店，倒也愜意。他開玩笑說：「帳單不要讓我看到就好了！」

沒有夢的男人是什麼？50後體力是一切

Photo Credit: 陳鴻文攝影 無論表演或人生，年過60的陳昇仍然自在而活力充沛。

對50世代的人生建議，他迅速回答：「體力、健康是一切！」他說，好比很多歌手上了年紀唱不好，其實都不是喉嚨問題，而是「氣虛」了。心肺體力，需要時常鍛鍊。

現在他維持每周二騎車，一騎就是70、80公里，外加每天早上去游泳，啤酒肚比以前小了，身形也維持得不錯，日子也多了些小確幸：「運動之後就下山吃一頓好料的，把熱量補回來，愛吃也能吃！然後當天晚上就會很好睡。」

採訪結束，想起他的歌〈關於男人〉：「沒有玩具的孩子最落寞／可是沒有夢的男人是什麼？」

他悠然晃進練團室，拿起麥克風。一唱，聲如洪鐘，又足又壯的聲音鋪滿空氣，都讓人忘記他的鬢上已經有白髮了。他還是穿著喜歡花襯衫，發新片，開演唱會，還要拍電影，騎更遠的車，心裡好像有個成吉思汗，還有大片疆土要去看看。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航