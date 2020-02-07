腋下令人困擾的異味，來自身上小小居民製造出來的「空污」

你持著木製小鏡子，另一手沿著眼摺勾勒今年流行的無辜圓眼妝，據說這樣的妝容會激起男友保護的慾望，斯文如裴勇俊都能化身馳騁球場的Ｃ羅，幫你擋掉突如其來的危險。忽然之間門鈴響起，男友竟然提早了半小時。衝下樓前你拿起床頭的「腋下止汗劑」胡亂塗了幾下，約會時可不能忘了保持身體的清香。

接下來的發展我得好好論述一番，但可不是小倆口的約會細節，而是你腋下可能面臨的危機。

腋下困擾的異味，來自小小居民製造出來的「空污」

近年來研究指出人體全身上下、裡裡外外都佈滿著細菌。牠們就好比非洲各式各樣的部落，活躍於我們身體的不同部位，特別是一到夏天就瘋狂出汗的腋下。事實上，我們最困擾的異味就是這些小小居民製造出來的「空污」，牠們會將汗水裡的油脂和胺基酸加工成具有酸臭味道的丁酸（butyric acid）。

有趣的是，不同性別的人往往具有不同比例的菌群，也因此「空汙」的味道男女有別。同樣是3天不洗澡，我們可以大膽猜測在男性腋下佔多數的傑氏棒狀桿菌（Corynebacterium jeikeium）會讓汗水淋漓的Ｃ羅變成一塊腐敗的起司。而在女性腋窩佔多數的溶血葡萄球菌（Staphylococcus haemolyticus）會讓Ｃ羅的伴侶喬吉娜成為一顆有甜味的洋蔥。

現代人避之唯恐不及的體味在遠古時代扮演極重要的角色，我們毛茸茸的祖先很有可能就是憑藉這樣的味道，在荒野中尋找伴侶，以及和同伴進行無聲的溝通。

忽然介入的外力，可能造成腋下微生物叢大量死亡

看準商機的公司們在二戰結束、經濟復甦之後，紛紛推出各式除臭止汗產品。不管是爽身乳膏還是止汗香體露，其機制不外乎是暫時堵住毛孔讓汗水無法分泌，或是增加皮膚酸度讓細菌不易繁殖。華麗的廣告標語讓廣大民眾趨之若鶩，卻忽略了潛在的後果。

任職於加州大學聖地牙哥分校的克里斯・寇華特博士（Dr. Chris Callewaert）在其最新研究［1, 2］中指出，頻繁使用這樣的產品是對於腋下菌群平衡的慢性迫害。忽然介入的外力會造成腋下的微生物叢大量死亡，耐力較強的細菌才得以存活下來。然而這些抗壓性高的細菌，往往在人們停止使用產品後散發更濃郁刺鼻的味道。

不僅如此，即便需要更多證據支持，已有研究提出止汗劑／體香膏裡的成分導致乳癌［3, 4］和阿茲海默症［5, 6］的可能性。換句話說，這些商品雖然短時間消除了異味，長期使用決非好事。

腋下細菌移植，連同體味也一同搭便車

「天哪！如果不用除臭止汗劑，我的狐臭該怎麼辦？」克里斯在數年前提出「腋下細菌移植」的假說。他在2013年做了一個氣味的實驗［7］，受試者是一對同卵雙胞胎。這對兄弟長得一樣，聞起來卻大不同：一位幾乎沒有體味，另一位卻臭氣熏天。

由於腋下的味道是在細菌分解汗水的過程中所產生，不同菌種會導致人體散發出不同的氣味，克里斯大膽猜測，若將其中一人的菌種移植到另一人身上，連同體味也會一同搭便車複製過去。

他請沒有體味的受試者連續數天不要沐浴，讓原本就大量存在、名為Staph的細菌在其腋下瘋狂生長，另一位受試者則被要求每天以抗菌肥皂洗刷腋下，將他身上的臭源──Corynebacteria一網打盡。4天之後克里斯拿著棉花棒在前者的腋窩來回刮了幾下，接著像刷果醬般將採集來的「漬物」小心翼翼塗抹在後者。

結果不可思議的事情發生了，實驗結束後，這對雙胞胎兄弟一連好幾個月不管旁人用看的、用聞的，都分不出差異了。

「所以⋯⋯我得拜託好姐妹分我一些細菌？」你的尷尬克里斯也幫你想到了。將細菌移植的概念商品化、讓每個人都可以購得適合自己的菌群噴霧成為克里斯的下一個目標。

2018年末他在比利時登報招募了60位具有體臭的受試者，開始了一項前所未有的細菌移植實驗。受試者依序領取克里斯親自調配的「香料」──成份為清水的安慰劑和充滿Staph的菌液，並且依照指示連續噴灑腋窩兩個月。此項臨床實驗已接近尾聲，克里斯在接受澳洲人報的採訪時［8］表示目前進行至數據分析的最後階段，結果看起來相當樂觀。

或許不久的將來，你手中的體香劑就會被客製化的細菌噴霧給取代。這樣的噴霧不僅天然，且沒有一般體香劑致病以及刺激皮膚的疑慮，就好比讓腋下服用益身菌，簡單又安心。

參考資料

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航