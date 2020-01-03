travel、trip、journey都是「旅行」，用法有什麼不同？

看完影片後，相信你對「加式旅行」也更有概念了。說到「旅行」，英文中我們常會運用travel、trip、journey 這幾個字，你知道差在哪裡嗎？怎麼用才正確呢？今天就跟著希平方來一探究竟吧！

travel大多作為動詞使用，表「去旅行」

首先，travel大多作為動詞使用，表「去旅行、去長途旅行」，英英字典上的定義是to go from one place to another, especially places that are far apart（從一處去往另一處，特別指距離遙遠的地方）。來看幾個例子：

Have you ever traveled abroad before?（你有出國旅行過嗎？） I’d like to travel around the world someday.（有朝一日我想去環遊世界。） He’s traveling to Australia with his family this summer.（今年夏天他要跟家人去澳洲旅行。） I hate lugging around a heavy suitcase, so I try to travel light whenever possible.（我討厭拖著笨重的行李箱到處走，所以我會盡可能輕裝旅行。）

※ 小補充：美式英文travel 的「過去式 / 過去分詞」及「現在分詞」寫法分別是traveled跟traveling；英式英文則是travelled跟travelling喔。

travel也可以作為不可數或複數名詞

Travel也有名詞的用法，根據英英字典，可以用來表示the act or activity of traveling（旅行的動作或活動）。注意，這時候travel是不可數名詞，所以不會寫成a travel (X) 或 the travel (X)，也幾乎不會與my、your...等所有格搭配喔。來看幾個例子。

Rail travel has become increasingly popular these years.（鐵道遊在近幾年越來越流行。） This job includes a lot of long-distance travel.（這份工作包含很多長途旅行。）

另外，travels也可以用來表示trips or journeys to distant places（去往遠處的多次旅行），這時候會以複數形式出現。例如：

She bought a lot of souvenirs during her travels in Europe.（她在歐洲的旅行中買了許多紀念品。）

既然travel是不可數名詞或複數名詞，那如果要表示「一趟旅行、一趟旅程」的時候該怎麼辦呢？我們可以運用trip這個詞。

trip是名詞，表「旅行、短途旅行」

Trip是可數名詞，表「旅行、短途旅行」，英英字典的定義是a journey in which you go somewhere, usually for a short time, and come back again（一趟去往某處的旅行，通常時間較短，且很快就回來）。來看幾個例子：

Have a nice trip.（祝你有趟愉快的旅程。） How was your school trip to the zoo?（你去動物園的校外旅行如何呢？） He has gone to Japan on a business trip.（他去日本出差。） He took a trip to Hualien and Taitung by himself.（他獨自去了趟花東之旅。）

那trip有沒有作為動詞的用法呢？其實也是有的，但意思是「絆倒、犯錯...」，不會用來表示「去旅行」喔！

journey是名詞，表「旅行、長途旅行」

Journey是可數名詞，表「旅行、長途旅行」，英英字典上的定義是an occasion when you travel from one place to another, especially over a long distance（從某處旅行到另一處，特別指距離遠的旅行）。 來看幾個例子：

Have a safe journey.（祝你旅途平安。） Children fell asleep during the long car journey.（孩子們在漫長的車程中睡著了。） He wrote a book describing his journey across the Sahara Desert.（他寫了本書描述他穿越撒哈拉沙漠的旅程。）

另外，journey雖然也可以作為動詞表「去旅行」，但卻是比較文學性的用詞，日常對話中其實很少會用到喔。

看完今天的專欄，相信你對travel、trip、journey這幾個跟「旅行」相關的單字也更加了解了！下回去旅行時，不妨試著用英文表達看看吧！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【旅遊英文】travel、trip、journey 都有「旅行」的意思，差在哪裡呢？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航