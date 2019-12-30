【獨家】世銀逼台灣員工拿中國護照再爆，「短期約聘」員工已5個月未能續約

日前，美國媒體披露，世界銀行（World Bank，簡稱「世銀」）要求在世銀工作的台灣人，必須持有中華人民共和國護照，否則無法繼續被聘用。隨後，世銀發言人表示，此原則已被修正，且世銀內部目前只有3位台灣僱員。但《關鍵評論網》獨家訪問到一名已經與世銀穩定合作2年的短期約聘員工，她因為無法持有中國護照，從7月至今都未能成功與世銀續約。

13日，美國媒體《AXIOS》報導，在世界銀行工作、申請世界銀行職缺的台灣人，被人資要求必須持有中華人民共和國護照，才能被聘用，引起廣泛討論。

《中央社》台灣時間16日報導，世銀發言人回應表示，要求台灣人持有中國護照的內部指導原則源自1999年，但世銀從未落實這項原則。世銀發言人並指出，這與世銀的價值不符，因此資深主管得知此事後，已迅速修改該指導原則，部分員工被要求取得另一本護照的事情「已被補救」，並表示世銀內部目前只有3位持台灣護照的「僱員」。

只有3位「僱員」持台灣護照？世銀還有3萬約聘員工

然而，《關鍵評論網》獨家訪問到一名世銀的短期約聘人員，發現世銀內部其實「約聘」員工佔多數，要求出示中國護照的做法，則是「一視同仁」地包括正職與約聘台灣籍員工。

一名熟悉世界銀行內部聘僱狀況的受訪者Adam（化名）表示，世界銀行的員工，大致上分為4種：

無限期任用制（open-ended appointments）：終生職。 定期任用制（term appointments）：每次簽約從1年到3年不等。不過只要部門預算不變、工作表現良好，原則上合約到期就會續約，幾乎等同「無限期任用制」。 長期顧問制（extended-term consultant）：工作時間跟一般正職一樣。但每次保證的期程從1到2年不等。每年都必須續約【註】。 短期顧問制（short-term consultant）：聘用時間從每年1、2天到150天不等，但世銀規定，一年聘用時間最長只有150天。每年都必須簽約。

無限期任用制和定期任用制，福利保障相同，因此Adam認為，世界銀行所說3名持台灣護照的「僱員」，應該是指「無限期任用制」和「定期任用制」目前共有3人持有台灣護照。Adam表示，這兩種制度只有1萬人，而必須每年續約的「長期顧問」和「短期顧問」人數則約3萬人。

而「長期顧問」和「短期顧問」有多少台灣人被要求取得中國護照，世界銀行並沒有說明。

從6月就被要求提供中國護照，短期約聘人員至今無法續約

《關鍵評論網》獨家訪問到一名短期顧問Carol（化名），Carol在開發中國家協助世界銀行的專案計畫，約4年前加入這個計劃，2017年開始，Carol正式跟世界銀行簽訂大約一年ㄧ聘或半年一聘的合約。

Carol表示，他們會依照計畫進度決定約期結束後是否要繼續簽新的合約，今年1月簽約時，她還沒有被要求提供中國護照，但由於世銀會計年度從7月開始起算，6月以前的合約會失效，如果計畫進度仍然需要聘用該名人力，約聘人員必須與世銀簽訂約期7月以後生效的新合約。Carol也因此在今年5月到7月間，就與計畫經理說好簽訂新合約，卻接人資部門通知：「來自中國台灣的顧問制或任命制應徵者，都必須持有中華人民共和國護照（PRC passport），才能被聘用。」這是過去合作2年來，都未曾發生的狀況。

收到這個訊息時，Carol原本以為是人資搞錯了，後來才輾轉耳聞，從去年10月開始，世界銀行系統性地針對來自台灣的員工要求中國護照。至於為什麼今年1月簽約時沒被要求，Carol猜測：「應該是因為我是短期約聘顧問，所以被跳過，他們應該一開始只聚焦在全職員工。」

Carol曾向計畫經理反應此事，計畫經理表示，他們的確找到一條源自1990年代的原則，明定台灣人必須持有中國護照，「但他發現那好像是他無法掌控的事情，他也不知道這條從哪來。」Carol後來得知外交部有關注此事，所以9月最後一次與計畫經理聯繫後，就沒有積極回追相關進度。因此，Carol與世界銀行至今都處於「沒有合約」的狀態，但Carol仍在執行相關工作，若從新的會計年度7月1日開始起算，Carol至少與世界銀行「無償合作」了5個月。

聊到世界銀行的聲明，Carol表示，「他們的確有點淡化這件事，他們說其實沒有那麼多人被影響，但依照他們的定義，我沒有受到影響是因為我根本不在他們的計算範圍內。因為我沒有簽到約，我沒有被解僱的問題。」

而到底有多少「長期顧問」或「短期顧問」被要求出示中國護照，以及為何今年突然開始大規模要求台灣員工持有中國護照，《關鍵評論網》截至截稿前都未能取得世界銀行的回應。而外交部僅重申「世銀最近對外說明其雇用政策應公平對待員工，並已採取補救措施，外交部表示肯定」但對於其他細節，外交部表示「因事涉世銀內部運作及員工個人資訊等細節，外交部不便評論。」

美國國會介入調查

根據美國調查報導雜誌《瓊斯夫人》19日的報導，在13日在《AXIOS》揭露相關報導後，美國國會議員已經介入要求世界銀行對此進行報告。參議院財政委員會發言人米歇爾・佐納（Micheal Zona）透過電子郵件表示「正在調查這個問題」，眾議院金融服務委員會也在調查這起爭議。此外，知情人士說，眾議院外交事務委員會和參議院外交關係委員會也都要求世界銀行提供這起事件的報告。

世界銀行1944年成立，總部位於華盛頓。主要任務是提供開發中國家優惠貸款、政策諮詢與技術援助，協助開發中國進行經濟結構調整。世界銀行主要目標是在2030年前，讓極端貧窮人口占比降低到3%，與聯合國永續發展目標中「消除各地一切形式的貧窮」契合。

世界銀行旗下包括國際復興開發銀行（IBRD）、國際開發協會（IDA）、國際金融公司（IFC） 、多邊投資擔保機構（MIGA） 、國際投資爭端解決中心（ICSID）5個機構。《瓊斯母親》報導，從創立開始，美國就是世界銀行最大股東，因此在世界銀行的決策中，一直占有領導地位。不過近年來，由於中國經濟影響力大，中國在國際機構的影響力也逐漸提高。

【註】「consultant」一般指顧問，但世界銀行將需要每年續約的約聘人員稱呼為consultant，但實際工作不見得是顧問。

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核稿編輯：楊之瑜