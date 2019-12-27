《無法掩藏的時候》詩選：臨風的梧桐、理論派的下午

文：陳肇文

臨風的梧桐

臨風的梧桐

今晚我悄悄走向你

趁天色還未全暗

風一路送著我

到冷清的岔口

你站定遠遠看我

以色盲的眼

怎樣辨出綠徑

怎樣來自悄悄

假設耀眼是你新青的葉

並不拒絕招手

表示莊靜的微笑姿態

便慎重了我的步子

校對地圖方向

並思索身後灰影斑駁

輕輕走不要驚響

路還長

天暗去後恐怕會下雨

想像你靜默凝視

不聞蟲聲喧嘩

想像熟悉氣味

以及一種姿態於

梧桐的覆蔭

今晚我悄悄走向你

印證深埋的根橫錯

因有圓潤的葉

篩過沙沙夜雨

習於遠看

原是風吹月光成網

捕我眼中盲點

等待今晚雨起

滌我鬚眉亂髮

也好向你坦然走來

一問臨風姿態

理論派的下午

隔著一條街二條街張望

純粹的藍在空中燃燒

正在協奏的柴可夫斯基的

心情，十分華麗

或許還有些悽怨

鄰旁鐵工廠裡

生活轆轆地打轉。小提琴

低迴的聲音

試圖向椰子樹躍動的綠傳遞

極富技巧的生命

全然真實地

鐵鍊磨栓聲浪相當有力

粗獷而無所謂抽象

恐怕誤解了

我有良好的分析基礎

善於詮釋樹的姿態雲的習慣

詮釋生活，使它平面化

並很會寫信

以理論派的眼神

隔著一條街二條街張望

自顧自地緘默

假設噪音中一種寧謐

傾聽精緻的古典音樂

間或思索金屬敲擊的象徵意義

畢竟少見這樣的藍天

端坐著像劇院開演前

鐵槌或定音鼓

等待一雙善於詮釋的手

如期待

於一個樂章的高潮

疲倦於一段乏力的評述

而雲和樹是不懂的

學徒們不懂

我也不懂

隔著一條街二條街張望

隔著一塊看不見的幕

一齣滑稽的歌劇

下午是很莊嚴的

因為交響樂之故

相關書摘 ▶《無法掩藏的時候》推薦序：這就是真實的我真正活著的時候

書籍介紹

本文摘錄自《無法掩藏的時候》，三民出版

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作者：陳肇文

文字以雀鳥之姿

低飛而過

將不斷啄成片段集錦

於是戳記四季

以為日後引證的憑藉

生命的所有經歷最終都歸結至情感以及愛。

向陽評陳肇文是「十足地表露一個醫學院詩人的冷智與熱愛，……透過詩作，漸近地、由淺入深地探索著愛與生命的課題。」

《無法掩藏的時候》收錄了作者醫學院七年學生生涯中的見聞行思，

那些點滴凝結成文字，落筆成詩，

傳遞歲月遞嬗以及情思的流動。

詩人說

什麼的什麼是什麼

以及什麼

我便什麼也不是

只有一趟山水過後的沉靜

他把心剖開

毫無掩藏

因為那些都是無法掩藏的時候

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航