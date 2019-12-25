《大人們的餐桌》：邱吉爾的「餐桌大外交」

文：蔡子強

邱吉爾的「餐桌大外交」

邱吉爾是一位在戰爭時期顯示卓越才能的政治領袖，二次大戰時，他在納粹鐵蹄踏破大半個歐洲時，憑著勇氣和鋼鐵般的意志，堅定不移地帶領英國這個孤島，拒絕議和，抗爭到底，力保歐洲自由和民主的最後火種；在民心最低迷時，憑著其鼓舞人心的能力，激發出英國百姓的勇氣和決心。最後，帶領英國渡過百年來最黑暗、最風雨飄搖的時刻，取得最終勝利。

邱吉爾的信念是，政治家要具備膽識，不能畏首畏尾，敢於承擔風險，但他絕不是一個只有匹夫血氣之勇的莽夫，而是老謀深算，深具歷史視野。

他是一個天生的外交家，在大英帝國今非昔比，國力萎靡不振時，仍能夠運籌帷幄，與美、蘇等列強「合縱連橫」，與納粹和法西斯周旋，最後擠身同盟國三巨頭之一，與美、蘇平起平坐。

邱吉爾靠的，就是其一流外交手腕，無論何時何地，都可大展身手。

對於邱吉爾來說，餐桌從來都是政治的，是他回饋朋友、拉攏對手、搜集情報的一大重要場所。

他曾無數次為類似的「政治飯」作東，這為他建立和改善了很多人際關係，為自己的政途鋪平道路。

邱吉爾大半生反共，但到了納粹這個大敵當前時，他卻不惜打倒「昨日之我」，與史達林結盟，當被人質問時，他說：「我只有一個目的，那就是摧毀希特勒，我的人生因此單純多了，如果希特勒入侵地獄，我也會在下議院為撒旦討救兵。」（I have only one purpose, the destruction of Hitler and my life is much simplified thereby. If Hitler invaded Hell, I would at least make a favorable reference to the Devil in the House of Commons.）隨了這樣的政治和外交上的極大彈性之外，邱吉爾更擅長在餐桌上進行他的大外交。

邱吉爾曾經說過：「如果我能夠跟史達林每週吃一頓飯，那就甚麼麻煩都可以解決。」

又有一回，邱吉爾想結束希臘內戰，於是便邀請了三位希臘共產黨的代表，與自己和希臘的樞機主教等，一起談判。並向左右說：「如果可以把他們請來跟我們一起吃飯，那麼難題便會迎刃而解。」

不錯，餐桌，往往是邱吉爾辦好外交的場所。他認為只要能夠與對方面對面吃飯，在較為輕鬆的氣氛下，他就可以好好運用自己的魅力和口才，來說服對方，達成外交任務和目標。

當中最經典、最成功，以及在歷史上影響深遠的，要算是1941年聖誕期間他到訪美國一役。

面對面吃飯，吃出兩國鋼鐵同盟

當時納粹席捲大半個歐洲，在西線，只剩英國孤獨和艱苦地對抗納粹；而在東線，納粹的鐵蹄則踏至莫斯科城外，讓這個紅都危城告急。1941年12月7日，日軍偷襲珍珠港，把美國拖進了戰爭，形勢開始改觀。大家或許以為邱吉爾可以暫時鬆一口氣，但事實卻剛巧相反，當時美國舉國上下，都在咬牙切齒，想著如何向日本復仇，邱吉爾的艱難任務，就是如何可以說服羅斯福和美國政界，該以「歐洲優先」，而非「太平洋優先」，促使美國大部分的軍力和資源，投入歐洲而非亞洲戰線。

為了說服羅斯福，在這戰火漫天的日子，哪怕是長途跋涉和冒險，邱吉爾也毅然決定要親自飛到美國一趟，因為他相信只要能夠面對面，那將令他更有機會發揮，去說服羅斯福。但對方卻不一定對他真的熱情歡迎。首先，國會裡很多人都是支持麥克阿瑟將軍的「日本優先」戰略；再者，美國第一夫人伊蓮娜，則對這個來自沒落帝國的老政客，沒有絲毫好感。因此，羅斯福本來是想婉拒邱吉爾到訪的，不想在這個千頭萬緒的緊要關頭，還要花時間和精神去應酬他。但邱吉爾卻堅持成行，羅斯福最後也只能應允。

此行，扣除了中途他到訪渥太華以及在佛羅里達州小憩之外，邱吉爾在白宮逗留了將近兩個星期之久，破了當地到訪政要的紀錄。他首先爭取到一間與羅斯福相鄰的臨時辦公室，以便兩人可以隨時會面，

期間，兩人共進了13次晚餐，以及幾次的午餐，讓邱吉爾有大量的機會，可以在餐桌上和輕鬆的氣氛下，與羅斯福增進彼此的友誼，當然更重要的是，以其滔滔口才和個人魅力，說服對方接受他的政治、外交、軍事觀點，接納他所提出的建議。尤其是兩人都愛杯中物，而餐前又往往有一個小小的雞尾酒會，於是兩人更喝得異常投契。

這還不止，在多少個晚上，邱吉爾和羅斯福摸著酒杯底，抽著菸，無所不談，一直聊到凌晨兩、三點，就算羅斯福的悍妻伊蓮娜過來如何暗示、明示，說羅斯福該是時候上床睡覺，但邱吉爾也裝作懵然不覺，依舊與這位總統談個不亦樂乎。

在聖誕節當日，邱吉爾又和羅斯福及其家人，一起出席彌撒，這又為兩人多添了一重有宗教意義的親密關係。到了晚上，羅斯福又邀請邱吉爾出席自己家裡的聖誕晚餐聚會，在佳節中分享喜悅與溫馨。

就這樣，兩位政治巨人建立了深厚的友誼，這份友誼，再成了英、美兩國在外交和政治上共同進退的穩固基礎。

當然，邱吉爾的懾人魅力，更在於他演講裡的滔滔雄辯，所以訪美的重頭戲，就是到當地國會發表演說，當面說服和贏取國會支持。在這次著名的演講裡，除了那句著名的「給我們工具，好讓我們完成任務」（Give us the tools and let us finish the jobs.）之外，還有那一瞬間拉近彼此距離的開場白：「我不得不這麼想，如果我的父親是美國人，而母親是英國人，而非像現實般剛好相反（略停），我準能夠憑自己的能力，躋身這裡。」意即選上美國國會議員，邱吉爾的母親是美國人。

到了後來，當他察覺始終有些人心存疑慮的時候，又特地囑咐英國駐美大使館，舉辦了幾次宴會，讓他宴請美國政圈的重要關鍵人物，發揮他的「餐桌外交」。

結果，邱吉爾達成任務，滿載而歸，為兩國於戰時締結了一個鋼鐵同盟，共同進退。

但不過，我們也不能過分跨大了邱吉爾「餐桌外交」的作用，畢竟這只能在形勢均等時，因勢利導，順水推舟，但卻不能期望，「餐桌外交」的作用大到可以逆轉國際政治以及列強利益的格局，進而扭轉乾坤。

菜色愈簡單愈好？

說了那麼多餐桌上的政治和外交，有讀者可能會不耐煩，問一句，能否回到食物，說說邱吉爾喜歡吃些甚麼，這位英國紳士，對食物又是否講究呢？

邱吉爾有一句名言：「我的品味十分簡單：我會很易被最好的東西所滿足。」從這句話，不單可以看出邱吉爾的幽默和語文造詣，也可以看出他對品味的要求。

他說與家人「生活過得十分簡單」，只需一些生活「必需品」，但這些「必需品」包括：熱水泡浴、凍的香檳、新鮮的豌豆，以及陳年威士忌。

邱吉爾說他只需「簡單的食物」，但問題是，他對「簡單」的要求，跟我們大眾的要求，尺度卻很不一樣。

舉個例，第一次大戰期間，他在前線打仗，他曾多次寄信給太太克萊門汀（Clementine），投訴軍中配給的口糧實在太差，要求太太寄來一些食物作接濟。例如，在1916年初那封家書，他便投訴配給口糧中的那些肉，又老又無味，他說寄來的食物「愈簡單愈好」，最好包括：一大塊粟飼牛肉、斯蒂爾頓乳酪、奶油、火腿、沙丁魚、果乾，如果可以的話，最好來個大牛肉派……

這就是他口中的「愈簡單愈好」，夠驚人吧！

事實上，邱吉爾出生於一個貴族家庭，而且成長於維多利亞年代晚期，也即是一個英國上流社會品味養成的年代，他的階層對食物一向講究，用餐習慣多道菜式，他對雪茄和香檳的愛好，便反映出其公子哥兒的本性。

那麼，究竟哪些菜式是邱吉爾的心頭好呢？在他慶祝88歲大壽時，家人為他在鍾愛的薩沃伊（Savoy）酒店中擺了壽宴，當中吃的據說都是他最喜愛的菜式，包括：法式小鍋菜肉湯、煎龍脷柳再捲以燻鮭魚配以小龍蝦、鹿肉釀鵝肝配松露汁，這樣繁複和名貴的菜式，在常人眼中，恐怕都不能算是「簡單食物」吧！雖然菜單中沒有甜品。

有人會說，這畢竟是88歲壽宴，不能作準。那麼且看看他平常吃的晚餐。有人透露，有一次見到邱吉爾吃私人晚餐，食物包括香檳與生蠔；而另一個人則說，另一次他見到的則有野鳥蛋、清雞湯、雞批、巧克力舒芙蕾，以及香檳、白蘭地和波爾特酒等。

不過，有一點倒是十分清楚的，便是邱吉爾十分喜愛喝湯，尤其是法式牛肉清湯（consomme）。他的秘書威廉絲夫人（Lady Williams）便透露，邱吉爾很多時工作至凌晨兩、三點，那時便會開口要碗湯作為宵夜，所以廚房通常都備有這款湯。

順帶一提，因為他睡得這麼晚，又有吃宵夜的習慣，所以早上7、8點睡醒，邱吉爾愛賴在床上，吃十分簡單的早餐，只有柳橙汁、一隻水煮蛋、一些水果，茶或咖啡。他更愛一個人吃，他曾說過：「在過去40年，我和太太只試過兩至三次一起吃早餐，因為對我來說那根本行不通，早餐是應該一個人賴在床上吃的。」

邱吉爾的貼身保鑣莫瑞（Edmund Murray），也提供了一個有關喝湯的有趣故事。話說一次他到丹麥，由腓特烈四世（King Frederick IV）向他授勳，這位丹麥皇上還熱情到把他留在皇宮小住。但到了午夜，邱吉爾又老毛病發作，又說要喝湯宵夜，但皇宮廚房裡所有人已經下班，那有人可以幫他下廚？ 結果，這位丹麥皇上竟然願意紆尊降貴，親自為這位他器重的政壇巨人，煮了一碗熱湯。

邱吉爾喜歡喝清湯遠多於奶油濃湯，而事實上，他的醫生也建議他只可以喝清湯。邱吉爾喜愛喝法式牛肉清湯到一個地步，在1934年，他要求巴黎的麗池酒店，向他提供酒店的配方，他甚至願意為此付出了190法郎的費用。

根據他秘書威廉絲夫人透露，除了法式牛肉清湯之外，另一道邱吉爾喜愛的菜式，便是愛爾蘭馬鈴薯燉肉鍋（Irish Stew）。邱吉爾尤其喜愛加入大量小洋蔥。

就連他的老友艾森豪受他款待，吃後都讚不絕口。他的廚師藍迪莫（Georgina Landemare）也透露，邱吉爾每次吃完這個燉鍋，都意猶未盡，翌日再問昨晚有否吃剩，如果有的話，可否加熱再吃。

至於甜品，邱吉爾似乎並不特別嗜吃甜食，常常與他一起吃飯的秘書威廉絲夫人回憶，她從未見過他吃布丁與糖果。另外一些人亦透露，到了一餐的結尾，他大多會選擇乳酪而非甜食。

最後，邱吉爾雖然是一個美食家，但卻不像他的老友艾森豪一樣，懂得親自下廚。當被太太說他完全不懂得烹飪時，他說自己也能夠以開水煮隻雞蛋，但威廉絲夫人卻曾取笑說，他可能會連水鍋都燒壞。

書籍介紹

本文摘錄自《大人們的餐桌：從希特勒到歐巴馬，33位牽動政局的歷史人物飲食軼事》，時報出版

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作者：蔡子強

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文中也談及當時的歷史背景與各國社會風貌，是一本從飲食面向重新認識政治人物與歷史文化的趣味之書。

面對面，與大人物們一起吃頓飯

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九