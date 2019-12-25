《暗網》：孩子的「線上名譽」受影響，來自於父母的目光短淺

文：蘇珊．麥可林（Susan McLean）

孩子的線上名譽

人們在網路上搜尋你的孩子名字的時候，會找到什麼？Google或其他搜尋引擎上存取了什麼？

孩子的社群網路檔案、頭像、圖片或發佈的評論，甚至是他們在網路上的「朋友」(不管是否真實)，學校電子報、運動俱樂部的網站、舞蹈比賽、運動競賽或獲得的獎項？如果用 Google 圖片搜尋，是否會找到他們難堪或私密的照片？

孩子在網路上做的事、參與的活動、發佈的內容，都可以反映出他們的特點。然而，當電子郵件地址成為給別人的第一印象時，人們會對他們有什麼看法？

這些對於未來的他們，無疑更加重要了。

就像先前探討過的，網路是恆久的，當某樣東西被放在網路上，就幾乎不可能刪除。於是，孩子的數位足跡便形塑了他們的線上名譽。

什麼是數位足跡？

「線上名譽」這個概念在十年前根本就還不存在，但當時大家使用網路的時間，並沒有久到可以留下足跡。

而現在，線上名譽的建立根本不需太多時間。

電子郵件、履歷或線上申請表、社群網站的頭像，如：Facebook、Instagram或推特、社群網站上的朋友（罪惡關聯的謬誤），孩子的數位足跡，可在網路上很多地方找得到。

從網頁上「讚」的次數，到用他們的名字在Google 等搜尋引擎（電子報文章、期刊、部落格或評論）搜尋到的內容和圖片、瀏覽的網站，包括部落格，和他們曾經（現在）擁有的不同帳號、手機上的藍芽顯示名稱、WiFi熱點名稱等等……你可以看得，出數位足跡是多麼容易被留下。

自MySpace於2003年問世以來，社群網站即開始蔚為風潮。

Facebook成為世界上最受歡迎的社群網站，每個月有二十二億個活躍用戶。現今流行的App，也包括推特、Youube、Instagram、Kik、Snapchat、WhatsApp、Yubo、Sarahah和Melon，再加上使用網路攝影機的App， 如 Skype、YouNow和live.ly，更不用說孩子在線上玩的各種遊戲。

孩子的一舉一動、圖片、文章、評論和通話都被這些應用程式儲存下來，成為他們獨一無二的「數位足跡」，無法消除。

這些年來，我與一些企業、菁英運動團體、媒體和學校等各種組織均有合作。

他們告訴我，比起從前，現在更常搜尋申請人的資訊。

對他們而言，能力和技術很重要，但同樣重要的是申請人是否給人正直、明智、靠得住、和誠實的印象。

這些潛在雇主在決定是否給予你的孩子機會時，他們會先在線上搜尋你的孩子的資訊。若他們不喜歡找到的資訊，這個機會就會給與那些線上資料較為正面的人。換句話說，人們對孩子的印象，直接取決於孩子在網路留下的東西。

你大可爭論這個決定的公平性，抑或抱怨人們過於主觀、急於下結論，但不論如何，這就是現實。對於現今的孩子和青少年來說，他們在未來爭取機會的成敗，端看他們的線上名譽。現今職場更加競爭，遠不是幾個有力的推薦人說幾句好話，就夠了。數位足跡相對良好且正面的人，相對可以贏得更多的實習、見習的機會。

這裡，有個很好的例子：

某個八年級的女孩，去面試某項音樂獎學金。

過程中的第一階段，是證明她的音樂才華，她輕鬆通過並晉級下一階段。當參加下一輪面試前，她被告知：「下次來之前，先上網搜尋妳自己，把網路上所有跟妳相關的搜尋結果印出、並帶過來。我們也會做同樣的事，而且，我們預期兩份結果會一樣。」

僅僅八年級的女孩，就已必須因自己在網路上的行為受到評斷。你應該去想想自己在網路留下的痕跡，並想想必須採取什麼行動來清除這些行為，因為做這些事永遠不嫌早，也永遠不嫌晚。若等到要爭取機會的時候才開始思考自己的數位足跡，實已無益。

你的孩子，他們的名譽

大多數孩子的數位足跡，並非從自己開始建立。

對於孩子和青少年而言，光是在線上發佈資訊之前需要先想一想，或許已經不是件很樂意的事了，當他們長大成青少年時才發現其他人，實際上已經給他們建立了數位足跡，並且，他們不能輕易地用刪除鍵擺脫那些不想要的東西，這件事，才會讓許多青少年感到恐懼。

那麼這些數位足跡長什麼樣子？它又能如何塑造孩子的線上名譽呢？

這個現象，很有可能肇因於父母。

你是否會發佈未出世孩子的超音波照片？

你是否把孩子生活的各個面向，都寫在部落格上或對之做出評論？

你是否會在網路上分享孩子生活的各種時刻？

你是否會與全世界分享孩子有趣（難堪或尷尬）的時刻？

當說到孩子的數位足跡時，父母扮演著不可缺少的角色，即便稍早提到的研究，指出了很多父母的目光短淺，可愛寶寶的洗澡照在直系親屬間總是很受歡迎，但這張照片，如果被儲存在網路色狼的電腦裡，就可能導致邪惡的聯想。

同樣地，當一個可愛的小寶寶長大成青少年時，他們會喜歡自己洗澡裸露的照片，被放在網路上給所有人看嗎？

很多父母總是很常沉迷於在網路上分享孩子各種令人驕傲或不這麼體面的時刻，卻沒有意識到，或完全瞭解這樣行為的長期影響。

英國倫敦政治經濟學院與其歐洲孩童網路研究計畫（EU Kids Online）的一項研究發現：很多未滿九歲的孩子，在出生之時就在網路上留下了最初的「數位足跡」。

這些年輕的孩子，將會是終生受到數位時代積累影響的第一代。

他們會繼承從父母開始就已建立的數位檔案，這些父母通常認為這些訊息仍然保有發佈當下的隱私和安全性，或是他們在發佈孩子的超音波照片或醫生報告時，根本沒有想過這些問題。

我在Instagram追蹤了幾個女性用戶，只因為她們提供了我什麼東西不該發佈的例子！

上個禮拜，其中一個女人一如往常發佈了三個孩子如廁訓練的照片。

這個帳號是公開的，有上千名追蹤者，而這些孩子的母親也被標記。就在今天，同一個人又上傳了兩個孩子裸體的照片，標記為「海灘小屁股」。她到底在想什麼？她顯然沒有想太多。

而且根據追蹤她的粉絲評論來看，他們根本也不知道這個行為潛在的不良後果。

父母常常讓孩子難堪，從土氣的爸爸穿著俗氣衣服做著不適當的評論，一直到嬰兒時期的裸體洗澡照，被放在孩子二十一歲生日的幻燈片裡展示。但是，這個世界如今已然不同。

曾以紙本儲存的資訊，現在透過網路被放上了網站或雲端硬碟裡，弔詭的是，孩子在這件事上，甚至沒有發言的權利，而這會持續到他們成熟到能理解並搜尋得到自己的階段，但到那個時候就已太遲，他們只能默默忍受。

所以，當你在網路上發表關於孩子的事情前，先停下來想一想：

我是否關閉了網路定位？

如此一來，詮釋資料才不會被讀取。（詮釋資料讓人們能找到照片拍攝的實際地址。）

我的帳號是否設定為最高安全性，並只容許一小群可以信任的朋友擁有瀏覽權限（非公開或公開給朋友的朋友）？

我會希望當自己在童年時做著同樣的事的時候，別人對此拍下的照片或做出的評論，刊登在全國性報紙的頭版上嗎？我會感到難堪嗎？我的雇主會怎麼想？

這樣的照片，是否可能在我沒有准許的情形下被拷貝，並以不當的方式使用（用來宣傳產品或分享)？

校園

學校或某些運動俱樂部的電子報，通常會發表在網路上給大家看，而這其中的多數組織，也有網站和社群網頁。

最近，我看到一封寄給一群籃網球代表隊少女家長的電子郵件。

郵件上要求這些父母為一場即將舉行的競賽拍攝照片，並把照片傳送到Snapchat （沒有提到公開許可或某些女孩會是法庭裁定登記的對象），他們也鼓勵女孩追蹤俱樂部的Snapchat帳號，儘管帳號的年齡限制為十三歲，這些女孩的年齡都還不到。這封信讓這些女孩的母親們感到不舒服，並在我的建議下告訴聯盟，他們的想法和這樣的做法有多不負責任。

我也向管理機構進一步瞭解此事，他們對此的確感到憂心！

在簽下學校、運動或跳舞活動的「同意公開」表格時，很多爸媽甚至是孩子本人，實際上不知道自己許可的內容是什麼？會發表到哪裡？自己實際上許可發佈的內容是什麼？

事實是，這類同意公開表格的用字通常很含糊，並且不會詳述內容，所以，弄清楚你簽下的任何東西，如果跟孩子照片或姓名公開有關。

表格中，必須明確提到下列內容：

內容

這項必須清楚註明，包括紙本通訊報、網路的電子報、網站、Facebook網頁、或當地報紙，並應提供你以下選擇，擇其一、其中幾項、完全不要或全部。

公佈的細項

你只想要公開他們的名字（不含姓）、姓名、年齡、還是隊伍名？如果照片刊出時沒有名字，你會高興嗎？你一定要有能力選擇最適合的組合。

使用許可

如果他們計劃利用你孩子的照片宣傳該組織，他們必須要有簽名許可。

最重要的是，如果孩子不希望自己或爸媽不希望孩子出現在網路各處，絕對且有權力大聲說不。

許多爸媽會爭論，孩子是否應該有自己的電子郵件地址？

對於年輕的孩子來說，我建議讓他們在一開始上網的時候，先使用家長的電子郵件。如此一來，很多經由電子郵件出現的垃圾會先到家長這邊，而你必須幫他們登入，這代表你看得到他們在做什麼。

你可能很想要相信自己的孩子，但不要這麼做！這樣的風險並不值得。

要記得，許多電子郵件帳號都有十三歲的年齡限制，包括Gmail和雅虎，即使二者現在提供家庭帳號的選擇Google對教育性質的App ，也設立了例外的使用規定。

現在電子郵件雖然愈來愈普及，但使用電子郵件有其規則和步驟，青少年尤其是小學生，不能在學校以外用電子郵件建立社群或遊戲帳號。利用這樣的機制，爸媽可以管理這些帳號，直到孩子上中學，然後慢慢在有清楚的使用規則下，將控制權移交給孩子。

當你還是需要參與其中，你可以做什麼？

協同

電子郵件帳號，通常是人們對你的第一印象。

而我們都知道第一印象很重要。

在看到你的孩子設定的email帳號時，人們會有什麼樣的設想？

不妨先來看看這個例子。

一名墨爾本的老師，將她的工作申請用bigtits (大胸)＠xxxx.com這個信箱，寄給學校校長，遺憾的是，這自然無法增加她的信譽或宣傳她的教學能力。去年，我收到一封來自ruby_pedo (露比＿戀童)＠xxxx.com的信，一名讀新聞學的學生為了一項作業，想跟我進行約訪。

我開始查詢pedo是否為她的姓氏？並問她為什麼要選這個名字？

那學生回覆我：「天啊！很糟對不對！這是舊帳號，我大學帳號的收件匣太滿了，所以只好用它。我沒有想太多！」

這差不多就總結了整件事。

他們常常不會想太多。

然後，我也收過一封來自一名爸爸的電子郵件，他的兒子的email是 bigdik46（大屌46）＠xxxxx.com。

也許他的名字是理查，而且很高？

對於女孩而言，電子郵件像是hotgroovychicksexybabe97（時髦辣妞性感寶貝97）＠xxxxx.com在朋友間可能很好玩（我很確定，Facebook不會因為有人用這地址註冊而有絲毫煩擾），但，未來的雇主可能不會這麼想。

幾年前，墨爾本一間國際招聘公司告訴我：「我們公司需要在亞洲招募六千個員工。二萬四千人申請這些職位，我們沒有打開百分之十九點五的申請信，因為，不喜歡他們的電子信箱。」

他們太嚴厲還是參雜太多道德評判？

這都不重要。

重要的是這就是現今社會的實況，但可輕易避免。

對於成年人而言，在電子郵件使用像是susanmclean＠是沒問題的，但對於年幼的孩子，要選擇不會完全暴露身分的名字，譬如smclean 或者s_mclean。這些電子郵件沒有顯露任何關於使用者的資訊，如年齡或性別，這對於保護孩子的線上安全很重要。

如果你需要加數字，那就加個隨機的數字，但要避免使用六十九！千萬不要使用出生年分，因為這樣會洩漏這個地址的使用者是小孩，也不要使用像是cuddlybear （毛毛熊）、fluffy cat （毛毛貓）、和cookiemonster（餅乾怪物）的名字。

不管選擇什麼，記得要合情理且尊重人。

不要試圖搞笑，因為通常會產生反效果。

留意手機

要確保自己知道孩子的藍芽、WiFi顯示名稱，並確認名稱是否恰當。

以上這些例子，雖然我很確定主人一開始只是覺得這些名稱很有趣，但結果往往是令人哭笑不得甚至十分糟糕。(性感拉克蘭，結果發現這是某副校長的手機，很尷尬；要密碼的話，就大叫陰莖，是我在雪梨機場的澳洲航空公司休息室試圖連上WiFi的時候找到的，手機爆炸裝置、是某人在飛機上試圖下載機上娛樂App時找到的，乘客因此必須被疏散；倫敦聖戰士，也是在飛機上找到的，這導致了非常久的延誤）

為了避免在某一個出現這樣的狀況，在藍芽功能開啟的裝備上進入設定，打開藍芽並搜尋。這樣，可以尋找搜尋範圍中所有開啟藍芽的裝置，它們的名稱，也會出現在你的螢幕上。

書籍介紹

本文摘錄自《暗網：被窺屏的孩子》，好優文化出版

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作者：蘇珊．麥可林（Susan McLean）

譯者：張芷淳

警察的職責是打擊犯罪，收集犯罪資料以及了解罪犯與被害者的背景。

父母的職責是讓小孩子適性學習、擁有和諧友善的人際關係以及平安健康的長大。網路警察的身分，讓蘇珊更了解，兒童們在使用手機與社群網站時，會遇到什麼樣的陷阱?會遭遇什麼樣的引誘?以及為何會成為罪犯的下手目標?

何為「暗網」？

Surfaceweb表層網／佔互聯網總面積的5%

Deepweb深層網／大多是數據、私人架設的網站與加密文件訊息，一切有著非公開造訪機制的網站。（例如：網路銀行、電子郵件、與需要註冊和權限才能早訪的網站。廣泛運用在企業領域。

Darknet暗層網／一般瀏覽器無法造訪，需用名為tor瀏覽器的鑰匙。（tor早期是美國海軍用來代理伺服器加密傳輸數據的技術開發。）

轉成民用後造成巨大安全漏洞，形成犯罪者與神秘組織非法活動的溫床。（例如：ISIS也曾利用暗網互連策畫恐攻。）

我們共同欠缺關於保護孩子線上安全的知識，

但現在開始永遠來得及。

現代孩子是數位世代的原住民，生長於一個為數位科技所圍繞的世界裡，

你能想像孩子每天悠遊網路世界中，映入眼簾看到的是什麼樣的網路訊息？

接觸到的，是什麼樣的人？

各種網路訊息與新聞的背後，可能有著什麼樣的蓄意操作與危險？

智慧型設備和社群網站已是孩子生活的一部分，並深深影響他們創造、分享和交換訊息的方式。

儘管網路有許多優點，使用網路的孩子仍舊會出現若干問題：

精通科技但缺少「真正的知識」和認知發展 網路成為社交和溝通的「主要」媒介 毫不畏懼科技或虛擬空間 上網變得至關重要 必須遵從他人的壓力

預防勝於治療

澳洲第一位網路警察、網路安全專家蘇珊．麥可林分享如何與孩子溝通：

建立良好的網路習慣

制定時間限制和界線

辨認好和壞的 App

處理網路霸凌

弄清楚應該跟誰「交友」或「解除好友」

管理孩子的線上名譽

從孩子常上網站與APP監控、保護孩子的線上名譽方法、與孩子溝通社交網路使用安全、遇到網路霸凌處理法、實用的網路協助管道：網路工具、書籍、網路流行語詞彙表…。應有盡有，無不分享。

Photo Credit: 好優文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航