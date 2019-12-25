《人脈變現》：「維基百科」與250年前的「百科全書」究竟有何不同？

文：理查．柯克（Richard Koch）、葛雷格．洛克伍德（Greg Lockwood）

【第5章 樞紐】

以合作為基礎

弟子問佛陀：「極樂世界與地獄是什麼樣子？」

佛陀微微一笑，帶領他到地獄。那裡的人圍坐在一張長桌旁，桌上擺滿山珍海味；但每個人手上綁著一公尺長的筷子，誰也無法將食物送進嘴裡。人們又餓又生氣，開始爭執吵鬧。

接著佛陀又帶弟子到極樂世界。乍看之下與地獄並無差別——同樣是滿滿一桌豐盛的美食；而那裡的人都面帶微笑，用長長的筷子餵彼此吃東西。人們形成或大或小的團體，互助合作達成共同的目標。

所幸按照這個標準來看，人類的生活還是比較接近極樂世界。自古以來，人類社會的進步就仰賴著團體的合作，從最早的狩獵團會一起將獵物驅趕到狹窄的通道，以便一舉成擒，到現代則有歐洲核子研究組織（CERN）的科學家團隊精密配合（該核子研究組織位於日內瓦附近，透過原子的撞擊探究宇宙的奧祕）。人類會聚在一塊兒交際、合作、一起建構組織，達成單槍匹馬做不到的目標，這樣的地方就叫做樞紐。我們最深刻與最結構化的關係（強連結）都發生在樞紐。

樞紐是人與人合作的主要場所與主要管道。當然，我們也可以透過弱連結來合作：例如向陌生的路人問路，或是某位點頭之交為了應徵工作向我打聽相關訊息。但不論是情感、社會還是經濟方面，最深刻、成果最豐碩的合作多半在樞紐發生，亦即眾人彼此之間密切與結構化的關係：如家庭、朋友圈、工作夥伴等。這些關係每天都在創造合作與生產的新奇蹟，讓我們能超越生物的傳承，創造更大的科學經濟成就。這種合作的驅力深植我們內心，甚至會在看似最不可能的情況下發生。

舉例來說，第一次世界大戰是現代史上最殘酷的一役，英法聯手與德軍對戰。兩軍築壕溝對壘，綿延七百六十五公里，競相朝中間地帶推進。這場戰爭使用的是廉價而且不斷貶值的通貨：人命。再也沒有一場戰爭投入更多的士兵（七千萬）、或犧牲更多人了（包括百姓共二千萬；另有二千萬人重傷）。光是一九一六年七月一日這一天，英軍便死了一萬九千兩百四十人，隨著索姆河之役（Battle of the Somme）展開，三萬八千多人傷亡，多數都在開戰的第一個小時被屠殺。

儘管死傷慘重、完全超乎戰爭一開始的預期，對照戰爭的目的也完全不成比例；雙方的將領與政客都堅持要殲滅對方，贏得無條件的勝利。但即使在這樣悲慘的情況下，敵對的第一線士兵之間依舊能形成自發合作：一方的軍隊依上級指令對另一方發射迫擊炮，但選擇了固定的時間與地點；敵軍也採取同樣的方式進擊，傷亡因此大幅減少。在沒有任何正式的溝通下，兩軍卻能發展出一種合作的策略，讓彼此至少可以暫時鬆一口氣。

多數人都能憑直覺了解樞紐在生活中的重要性，尤其是樞紐內部的合作行為。與弱連結不同，我們對樞紐熟得不得了，看看我們每天參與的團體結構就知道了：家庭、職場、社團以及生活裡的各種控制中心。學校是樞紐，死黨與教會是樞紐，我們的朋友圈、或幾個性質互異的朋友圈也是樞紐。

樞紐的核心是主導樞紐的人，接近核心的還有樞紐的創造者；如果是公司，則是主要經營者。更外圈還有花很多時間待在樞紐裡的人，像是員工、志工或其他參與者。

樞紐之外還有一些人攸關樞紐的成敗，也就是與之連結的人，如產品或服務的使用者、供應商、社區等。一個樞紐若是欣欣向榮，通常外部連結來的人會比內部多很多。凡是受歡迎的樞必能產生經濟、社會或心理的益處。一個樞紐若是比其他相似的競爭樞紐接觸更多人，就是受歡迎的明證。例如Google就比其他搜尋引擎受歡迎，羅馬天主教比山達基教會擁有更多信徒（也更有錢）。

我們醒著的多數時間都待在樞紐裡，當然對它們很熟悉。但就像很多事情都是當局者迷，我們往往很難理性、周延地審視樞紐。一個人是否能發揮所長或感到幸福，某種程度上取決於這些樞紐——包括樞紐的品質、樞紐是否與我們的願望相符、我們在樞紐擔任的角色等。這樣說來確實有點奇怪：我們並不常刻意或謹慎地思考我們所參與的樞紐（後續會進一步探討理由）。例如你是否想過你正參與哪些樞紐？你能有什麼貢獻，又能從中獲得什麼？你參加的樞紐適合你嗎？什麼力量讓你繼續留在裡面？你應該參加不同的樞紐嗎？除了原生家庭，你可以盡情選擇要隸屬哪些團體，以及在裡面扮演的角色。樞紐的選擇顯然攸關我們的人生，但確實有很多理由可能會讓我們做出不明智的抉擇。首先且讓我們深入探討樞紐對人類的重要性，以及為什麼現在有這麼多樞紐可供我們選擇。

專門化

專門化（specialise）是人類進步的關鍵。樞紐裡的每個人負責不同的工作，專心做自己比別人做得更好的部分；同樣的道理，每個團體也都專注發展本身表現最優異的領域。仔細想想，專門化（也就是經濟學家所稱的「分工」）正是互助合作的最高表現。個人憑一己之力絕不可能追求自給自足，當這個社會專門化的程度愈高，人與人互相倚賴的程度也就愈深。鞋子、數學、精密固定的機翼、法律見解等都不能吃；換句話說，專門化意味著我們必須與人交換產品與服務，在綿密的互惠網絡裡互相合作。可以說差異讓我們連結在一起，人與人不會因分工而分歧，反而更加凝聚。

人類應該是第一種學會專門化與交易的智慧型動物。智人組成了最早的專門化樞紐家庭，男女各扮演不同的角色；男人專門獵殺大型動物，女人採集植物、照顧幼兒，有時也獵捕小動物。考古學家說，人類很早就開始交易，至少四千年前就開始了，有些部落會製作優質的打獵武器，有些則到數百里外的海邊收集貝類做成飾品。因此，人類的專門化表現在團體之內以及不同團體之間。尼安德塔人早在智人之前就已存在，兩者的存在也重疊了一段時間，前者顯然更強壯、速度更快，且至少和我們的祖先一樣聰明。但他們沒有按照性別分工——男女小孩都要獵捕大型動物，且各部落並未發展專門化的功能，部落之間也沒有交易。因此，專門化是人類的創新，或許就是智人能夠存活下來、而尼安

德塔人已經消失的原因。

其後人類專門化的程度愈來愈深。

同理心

知名的哈佛心理學家平克（Stephen Pinker）說，人類之所以比其他物種優越，是因為人類具備了三項互相交織的特質：語、社會合作與專門技術。三項共同演化，人類因此能夠合作並發揮更大的效果。另一位心理學家高曼（Daniel Goleman）加了一個有趣的思考角度，強調同理心已成為人類的特質，正因為我們能夠以彼此相似的方法思考與感覺，才更容易促成團隊合作。

高曼說，人類潛意識裡能互相協調、產生共鳴，因而本能上具有同情、同理與利他的能力。經過長時間的演化，我們的神經應已能自動反映周遭其他人的感受、經驗與行為。在下面這段廣播報導裡，請注意報導者的同理反應是很即時的，同時也請你自我審視，在想像那樣的場景時，自己會有什麼反應。

興登堡號（Hindenburg）是德國以氫氣填充、載客用的齊柏林飛船，在當時是史上最大型最豪華的飛行器。一九三六年興登堡號橫越大西洋十七次，其中一次來回花不到六天，創下了世界紀錄。一九三七年五月三日傍晚，興登堡號離開法蘭克福，平安無事地越過海洋。三天後，我們從收音機聽見它在紐澤西降落的消息，報導的記者是莫里森（Herbert Morrison）：

現在已經停下來了，他們從飛船的前端拋下繩索，地上有幾個人拉住繩索。又開始下雨了，剛剛雨勢有稍微緩和了些。 飛船後面的馬達讓船保持⋯⋯ 燒起來了！燒起來了，飛船在往下掉，要墜毀了！注意！注意！快閃一邊去！快跑！聽好，查理，聽好！飛船著火了——要掉下來了！真的要掉下來了！ 天啊！快躲開，拜託！火燒起來了，冒出火燄；那個⋯⋯掉在繫留塔（mooring mast）上⋯⋯ 墜毀了，天啊！在高空四、五百英尺⋯⋯各位聽眾，真的毀了。到處都是煙霧、又是火燄，火燄在地上燒，不是繫留塔上。 噢，可憐的人！到處是乘客的哀嚎聲，我告訴大家⋯⋯ 我甚至沒辦法和現場的人說話。他們的朋友就在那裡。唉！真是⋯⋯真是⋯⋯唉！我說不下去了，各位。真的，就倒在那裡——一團冒著煙的殘骸。唉！每個人幾乎都無法呼吸和說話⋯⋯各位，我，我，很抱歉。真的，我簡直無法呼吸。我得走進去了，進去之後我將看不到現場的情形。

短短三十七秒，興登堡號便被火燄完全吞噬，因此莫里森沒有時間分析眼前的景象。我們聽到的是未經過濾的意識流報導，他含淚懇請那些看不到或聽不到報導的人趕緊逃離危險。同理心主宰了他的反應，甚至讓他顫抖起來。

當然，這段著名的廣播是同理心的極端例子。但其實我們每天、甚至每小時每分鐘都在運用同理心，從日常瑣事到光怪陸離的經驗，遍及各式各樣的人際互動。下文是本書作者洛克伍德描述他在辦公室的同理心經歷，就在我們撰寫這一段文字時發生的，那是一件看似不起眼的插曲，任何人隨時都有可能在不同的情境下，有過類似的體會：

「請告訴我經理的名字，」說話的人口氣很急迫，「我要知道你們經理的名字。」我正在想事情，思緒被同事的聲音打斷。 好奇。他反覆要求的聲音充滿整個辦公室，讓我不能不注意聽他夾雜英法雙語的說話內容，想必是與馬賽的伊比利亞航空櫃檯客服人員起了爭執。我拼湊出一個大概：因伊航超賣座位，導致他的十四歲女兒困在西班牙馬拉加（Málaga）。此刻他低聲對著電話怒罵（我猜被按了靜音），聽得出來心情非常氣惱。 驚慌。我自己也有一個女兒，年紀比較小，是家中的寶貝。當我想像她因為行政單位無能——或因更糟糕的商業詐騙——被迫困在異國，當然會非常火大。只聽他的語氣愈來愈激昂快速，他以簡短的法語努力與客服人員溝通，除了口氣與用語，他大概也無處宣洩。 憤怒。這是不對的！他們怎麼可以這樣？辦公室裡的氣氛繃得很緊，我被他的怒氣感染。我發現我的下巴僵硬，彷彿將參與一場想像中的鬥毆。 然後，慢慢地事情有了一點進展，緊張的氣氛略為紓緩。小女孩最後終於被安排搭上回家的飛機了。 終於，鬆了一口氣。

我們似乎天生就能與周遭的人連結。當我們在面對面的團體中、在熟人面前，同理心最強烈。高曼說：「關係親密的團體——家人、工作夥伴、朋友——總能引發微妙、強大、地心引力般的羈絆，讓大家對大多的事物產生相似的想法與感覺。」

樞紐的轉換

綜觀歷史，人類樞紐的數量與種類一直穩定在增加，但速度極其緩慢，直到三百年前才大幅改變。在石器時代，人類只有三種樞紐：家庭、部落以及男性打獵團隊。大約在西元前九千年，我們的祖先開始從集獵轉移到「農耕」，豢養動物，種植作物。但樞紐的數量並沒有多少差異，對多數人而言依舊只有家庭、部落、農場，可能還有市場。且樞紐的類型通常在人一生中都沒有改變，只有探險家、商人、社會的上層階級才可能一輩子體驗三、四種以上的樞紐。幾千年來，人類的生活方式非常固定，且局限於一定的範圍。

接著發生了工業革命。一般人開始踏入現代社會：大都會周圍的城市、中學與大學、轉換多種工作、旅行與遷居、參加俱樂部、從事休閒活動、加入志願團體、自由選擇朋友圈。人們開始四處遊走，就像我那段背包客歲月，遇到想都沒想過的人或團體。

這些發展導致人類生活有了重大的改變，樞紐的數量以及可選擇的種類大增。想想看你經歷過的樞紐——出生的家庭、結婚建立的家庭、你所屬的不同朋友圈、讀過的各級學校、從事過的工作，可能還有同一公司裡不同的工作團隊、你參加過的運動俱樂部、健身房、學會或休閒團體、社會團體或志願團體、其他志同道合的團體、曾一起旅行或交往的一群人等。你參加過的樞紐可能有幾十個甚至幾百個。

不僅如此，我們可以參加的潛在樞紐更是數以百萬計，而且還在不斷增加。有了無阻力的傳播與平價旅行之後，人類的連結網絡交織得更密也更廣。我們可以輕易形塑、維持與更新連結，甚至可以在實體或虛擬的城市、市場、社會團體同時與數百人或數千人互動。新的團體可能以你始料未及的方式瞬間形成或改變形式。

人類一輩子的生活從只有極少數樞紐變成了多重樞紐，從歷史的角度來看等於是發生在轉眼之間的急劇變化。過去我們只與少數極固定的團體互動，現在則是與許多快速變動且難以預測的團體往來。在過去的社會，每個人一生中只接觸過少數樞紐，現在則是參與許多樞紐；過去的樞紐大抵是命中注定，現在則是自己想要選擇或創造多少樞紐都可以，你簡直無法想像人類社會曾發生過比這個更深刻的改變。但這樣的改變有什麼好處、或有什麼壞處嗎？

十八世紀的《百科全書》

狄德羅生於法國一個富裕家庭，父親希望他成為牧師或律師，二十一歲時他卻違抗父親的願望，決心成為作家，父親遂斷絕了他的經濟來源。但狄德羅不為所動，他慢慢確立自己在文壇上的地位，最後終於有一位重要的出版商請他將英國作家錢柏斯（Ephraim Chambers）的《百科全書》（Cyclopaedia）譯成法文。

狄德羅讀了之後大失所望：內容四平八穩、了無創意，完全局限在學術界認可的主題。因此，他不想翻譯，而是想到一個完全不同的計畫——讓所有識字的人都能輕易獲得每一門知識，包括各行業非常實用的操作。一七五○年，狄德羅發表法文《百科全書》（Encyclopédie）的簡介，引起一陣熱潮，一年後第一卷終於問世。

剛開始相當順利。狄德羅召集了許多撰稿者，其中包括知名作家與沒有名氣的工匠，總共吸引了四千人參與，在當時確實是了不起的成就。但法國當局發現書裡的內容有顛覆的意涵，太重視平凡百姓與理性思考；對傳統、君主政體、貴族與教會則是著墨太少。當局開始去騷擾狄德羅，他的合作夥伴紛紛打退堂鼓。

但他並沒有放棄，他自己寫了幾百篇文章，監督印刷，不眠不休地校對，把眼睛都搞壞了。經過二十年的長期辛勞，忍受警察一而再再而三的干預、與世隔絕的生活，終於在一七七二年完工。後來狄德羅卻發現，出版商在最後一刻刪減了許多篇幅，凡是具有政治敏感度的都被刪除了。若說這項計畫殺死它的原創者，一點也不誇張。

歸根究柢，《百科全書》是實務與學術上了不起的成就，但作者付出極大的代價，也並未達成讓普通人都能親近知識的目標。由於訂閱的費用太高，又沒有公立的圖書館，《百科全書》的讀者主要還是局限於富裕階層。

二十一世紀的「維基百科」

威爾斯（Jimmy Donal Wales）有一個很棒的構想：創造一部免費、多語言的線上百科全書，全部條文都開放給任何想要撰稿的人無償撰寫編輯。威爾斯對這個構想深具信心，甚至自己出資。不久，他聘請了哲學家桑格（Larry Sanger）擔任統籌（兩人先前合作過另一項百科全書案）；維基百科Wikipedia這個名稱就是桑格想出來的，也是他主張運用維基科技（wiki technology）這種特殊設計的網頁，讓任何人都可輕鬆修改內容。

這個構想竟然成功了，讓很多人跌破眼鏡。才推出不到一年，二○○一年底維基百科已經有十八種語言寫成的二百篇文章。在我撰寫本書時，更已累積到兩百七十五萬篇英文文章，若加計以另外二百六十種文字寫成的條目，總計有一千兩百萬條，在全球資訊網被造訪的網站中排名第七。

維基百科的資源非常豐富——短短幾秒鐘內，你幾乎可以針對任何主題獲得高品質的資訊。但維基百科最了不起的地方是撰稿人的用心與專業，所有的人都是無償付出。哈佛柏克曼網際網路與社會中心（Harvard’s Berkman Center for Internet and Society）的研究員溫柏格（David Weinberger）指出，維基百科的「重要性非比尋常⋯⋯充分證明了一件事⋯⋯現在我們確切知道，人類某些龐大且極度複雜的工程，可以透過去除大多數控制元素的方式創造出來。」

但有一個問題還是值得探討：維基百科與兩百五十年前狄德羅的計畫究竟有何不同？

兩者的相似處很明顯，他們的目標一樣；最早提出那個夢想的狄德羅本身是哲學家，威爾斯則是聘請一位哲學家；兩項計畫都極具開創性，都仰賴眾人的合作；兩者都獲得很可觀、但也不免引起爭議的成果；兩者都造福了廣大的讀者群，讓大眾第一次能夠輕易接觸書中提供的知識。

但兩者也有兩項明顯的對比。第一是合作與成就的規模：狄德羅至少剛開始有一百多人一起合作，威爾斯則號召了超過十五萬人投入；狄德羅必須找尋、勸服合作夥伴，還要付給酬勞，至於威爾斯動用的人才——他甚至不知道有這些人存在，也沒有付過半分薪水；狄德羅的作品供數千人使用，維基百科的使用者則以億計。

第二項差異在於兩者的難易度：狄德羅像奴隸一樣辛苦了二十幾年，威爾斯在維基百科只是兼職，且一年內就非常成功；狄德羅傾注一生的心力，讓他精疲力竭，威爾斯的人生卻因維基百科大幅提升；狄德羅被當局迫害，威爾斯則是大受歡迎，二○○六年更被《時代雜誌》列為全球百大影響人物。

我們該怎麼解釋這些差異呢？若說威爾斯比狄德羅聰明或用心、或更擅於溝通，恐怕很值得懷疑。應該說威爾斯很幸運活在這個時代，可以輕易達成大規模的合作，獲致的成就又是如此傑出。拜科技進步之賜，現在合作與通訊的成本大幅降低，卻可以維持很高的品質。此外，知識受到的政治干預減少很多。一般人將個人所知貢獻給任何樞紐都變得容易許多，其他人也可輕鬆與之連結。

隨著歷史向前開展，全球的人口、合作性樞紐的數量與種類、樞紐所能達到的成果，將地球上幾乎所有人串連在一起的弱連結數量都繼續累增。連結的困難度大幅降低，所要付出的成本也以同樣的速度減少。比較過去與現在人類合作的性質，差異是相對表面的；背後有很深的延續性，成果也愈來愈可觀。

一切聽起來似乎都很樂觀。前面提過，樞紐是人類合作與進步的基礎。近年來，樞紐的數量、種類與成果增加的幅度都很驚人。但請聽聽馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）博士怎麼

說：「人類的一切進步都是不穩固的，解決了一項問題之後，接著必然將面對下一個問題。」

毋庸置疑，樞紐與目前的榮景也是如此。

相關書摘 ►《人脈變現》：保羅與列寧為耶穌與馬克思失敗的觀念注入新的生命，形成樞紐

書籍介紹

本文摘錄自《人脈變現：建立共好網絡，讓別人看見你，也讓機會找上你》，八旗文化出版

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作者：理查．柯克（Richard Koch）、葛雷格．洛克伍德（Greg Lockwood）

譯者：張美惠

能讓你獲得最多的，往往是你意想不到的人

突破同溫層、踏出舒適圈

創業家、知識網紅、品牌訓練專家、斜槓教練、活動策展人一致推薦

《80／20法則》作者教你以少得多

21世紀超效率——掌握職場、家庭與人際的弱連結法則

「個人」時代崛起，你可以是網紅，可以經營自媒體，

你也可以投入訂閱經濟、零工經濟的營運模式；

只要一個人、一台電腦、一支手機便能打造出百萬獲利模式，

但人人有機會，個個沒把握；關鍵在於，你是否清楚知道，「人脈」才是你真正的財富來源

《人脈變現》將教你，如何開始經營人脈？如何避免浪費時間與精神？

本書作者理查．柯克是暢銷書《80／20法則》的作者，也是一位成功的創業家，擔任歐美各大企業策略顧問二十餘年。他與另一位共同作者葛雷格．洛克伍德，本來是同產業的競爭對手，互不聲通消息，後來透過一連串的網絡串連，讓他們認識，也使他們的事業蒸蒸日上，規模比其他競爭者大上二、三十倍。讓他們湊在一起、彼此都獲得好處的關鍵，就是「人脈網絡」；而使人脈網絡產生最大效果的重點，就是「弱連結」與「超級連結者」。

構成人脈網絡的三元素

強連結（Strong links）：同溫層，親密的家人與朋友關係。

弱連結（Weak links）：點頭之交，不太熟悉的相識者。

樞紐（Hubs）：個人所參與的或大或小的團體或組織。

本書指出，弱連結將帶來寶貴的知識、機會與創新。一般人最倚賴的強連結，反而會造成你往前邁進的阻礙。職場與商場的網絡，往往是由每個樞紐中的超級連結者掌握，對市場結構、策略與產業政策具有深遠影響與意義，這些人或企業雖然只是極少數，卻能創造出不成比例的巨大連結，要想業績、技能顯著成長，必須找到這些「超級連結者」，或將自己打造成「超級連結者」，建立共好網絡，創造共贏。

本書特色

解答人脈關鍵，教你不刻意建立人脈卻能建立關係的方法 建立正確心態，讓人際網絡為你自動創造價值 從整合人脈出發，成為創新的異花授粉者 分析網絡特性，打造最具競爭優勢的商業型態

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九