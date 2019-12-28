從漢文帝到巴菲特，「為富不驕」才是最有能量的大富豪

從前在研究中國歷代帝王行誼的時候，研究到漢代的文帝時，深深被他的幾件簡樸的事件感動。雖然《漢書》裡面有幾則對他私人的癖好有所微詞之處，但以一個手握全國生計大權的帝王而言，他能夠在掌理天下二十幾年間，讓自己過得比平民還要簡樸，實在也不容易。

舉個例子來說，在他當皇帝的時候，有人到處蒐羅找到了一匹汗血千里馬，要巴結他。漢文帝聽到了這消息以後，就寫了一道詔書，內容的大意是說到：「我每天的例行公事之一，就是要到處巡視，出門時有千百個儀隊、馬車開道，車後也是有為數壯觀的隨扈緊跟著，大部分的時間都是要每走一段路就休息一下，即便在外頭演習、行軍，也都是且走且停，如果我接受了這匹快如閃電、日行千里的寶馬，這馬必無用武之地，而且也會把這班衛士和隨從丟在腦後，這種沒有意義的事情我不幹，幫我回絕了這匹馬吧！」

現在位於西安白鹿原的鳳凰嘴，就是昔日漢文帝的陵墓——歷史上有名的霸陵。關於霸陵的故事，歷代傳說頗多，當時主要是以防盜而作為優先考量，據說工程頗為繁瑣，而且得花很多的經費，漢文帝就下了一道命令，裡面全部的用品和器皿一律只能用陶土和瓦土所做，禁止一切的黃金、銀器、紅銅等陪葬品，可見他的勤儉是超越一般的帝王。據說他不單是對自己要求甚簡，連他最寵愛的女人所穿的衣物，居然也只是和一般中等家庭婦女所用的布料差不多，雖然後人對於他和鄧通之間私人的寵愛頗有微詞和詬病，但不可否認，《漢書》的作者班固後來在下註腳的時候，對於漢文帝還是推崇有加的。

他認為在他執政的期間，不但施行仁政，減輕人民的稅收，使得當時的人們過著沒有壓力的生活，天下一片昇平，安居樂業，並且主張如無必要，絕不出兵征討，浪費國家資源。對於大小官吏，嚴格禁止走後門上貢或送禮，他在位的期間從來沒有增加過一輛車子，自己也沒有多添做一件衣服過，連同他的眷屬、子女也都是如此，所以當時的國力可說是富強的。

中國歷代許多強盛的朝代，都和君主本身的勤儉治世有關，由於上行下效，早在民間傳承下來，更何況「貧賤生勤儉，勤儉長富貴， 富貴成驕奢，驕奢便淫逸，淫逸回復貧賤」，這是中國根據歷代，無論是朝代或民間，所有的典故、稗官野史所網羅統計的千古至理，是一定有它的傳世道理。實際上，一個國家或者一個龐大的企業團體， 或者是傳世的家庭，如果要做到可以富可敵國、歷世不墜，也必然要有它的金針傳世的秘訣，否則這股神奇的能量到底是根據什麼？有什麼竅訣？其實現代有許許多多的書或傳媒，不斷地推出致富秘訣，或如何成為億萬富豪之類的書如雨後春筍般冒出來，固然沒錯，裡面教人如何投資理財、開課程、授秘訣，種種方法可說是擢髮難數、不勝枚舉。

但我認為一個人有錢沒錢不是重點，重點是在於如何有品質又有品味地合理獲得應有的財富，而不是潮起潮落般地大起大跌，如賭徒一般的暴發戶。再說歷史上所謂的大富豪，哪有心存清念，萬古流芳者少矣！世界上能有多少如范蠡一般懂得見好就藏，既會積財又有謀略之士呢？如果范蠡早年過度地貪執財富和名利，最後應該也免不了如文仲見殺於勾踐，因此有錢時要往貧賤想，得高位時要往低處想，對於世情的變幻無常要如浮雲想，咀嚼世間的百味要如空味想，要知道窮達由命，不可強求，看古人蘇季子（蘇秦）遊說諸侯，善於謀略，但不免遇殺，因此在人的一生中，如何在風波中不生危險，如何在矛盾中無相殘之事，並且又能安然度世，不受名利指使，不受金錢逼迫，我認為心安理得，取之有道，是致富很重要的原則。

晚清最後一位紅頂商人胡雪巖，他是中國第一位向外國人借錢的商人，而且利息還不低，光是本金，當時就高達一千五百九十五萬兩銀，這對當時的中國來說根本就是一個沉重的負擔。胡雪巖本身是經營錢莊出身的，有了一些根基之後就擴及到諸多行業，甚至於連軍火也在運作，他的全盛時期就是在中國重要的城市設立了阜康錢莊。人一旦有了財便會想要名利雙享，胡雪巖當他財運亨通之餘，也效法過去的商賈捐錢買官，用他一貫的長袖善舞及手腕和左宗棠時有往來，也許是他的祖上積德。原本他是可以濟世利民，但是他把這一切用在收藏美女、納藏妻妾，並且為了壟斷市場不顧同行的生計，同時也激怒了洋商人，他的運勢徹底走到了盡頭。註定他由紅轉黑的是美國的股票整個崩潰，引起了全世界的經濟大恐慌，這位紅頂商人的損失自然不在少數，這對他而言根本已經是欲振乏力的開始。

在官場上他也兵敗如山倒，由於李鴻章的鵲起，左宗棠的人馬，特別胡雪巖是當時政界和民間最急於想扳倒的黨派，因此他的烏紗帽也保不住，再加上當時他的錢莊碰到了擠兌風波，最後終於宣告破產而且身上背了數不盡的債務。樹倒猢猻散，往日的妻妾成群盛況不在，只留下貧病潦倒、孑然一身的他。因此常想古人常說的，當一個自然人是天底下最富有的人，把無事當成貴，把能夠隨時入睡安眠當成富，心坎裡少了一場執念就是灑脫之人，人世間最痛苦的地方在於心中窩藏著拖泥帶水的點點滴滴，在這個人不為己天誅地滅的商場中若要能夠遊刃有餘地縱橫自在，心中就必須要存有清風霽月的格局，不需流連於燈紅酒綠的飯局，而是可以自己作主地撫琴自對，也不需要假日裡安設牌局或打球周旋於客戶群中身不由己，而是可以輕鬆地與鹿馬奔馳寄情於蒼茫之間，人世間的人情反覆，永遠無法橫亙於心，才是真正有才情格局的現代商人質地。

目前對於富豪的定義已經不太一樣，主要是那些擁有數十億美元所謂的富豪們，由於眼光和態度已不同於過往的有錢人那樣，過著富貴淫逸、鐘鼓饌玉、靡衣媮食的生活模式。現在的有錢人已經都不流行穿名牌或戴名貴的手錶，他們反而會覺得這是很市儈的象徵。對於那些被財經雜誌所圈選出來的所謂的富豪們，也有了進一步的發現—— 現在的有錢人反而富二代的居少數，大部分都是一些靠自己白手起家、 創業有成，而且對生活品質極講究格調原則的有錢新銳。

舉例來說，他們不會太在意自己所開的車一定要多好，甚至於也都是一般經理級所開的水平而已。例如巴菲特這位股票大亨，他也是極度主張走勤儉路線的大富豪，他自己所開的車子也不過才四萬多塊的美金，現代經商致富的有錢人幾乎都主張有錢之後應該要取之社會，還諸社會，所以主張多做公益，多做慈善。他們認為人一旦有了社會地位和過多的財富之後，如果整天進出在高級飯店的宴會廳，或陪客人穿梭在酒店的女人堆裡，和有事沒事去看進口跑車，這對自己的身分和地位來說其實是自降其格，也會給社會帶來不必要的奢華風氣。所以如果認真去了解這些全世界的大富豪們，最近這一二十年來所熱衷的事物幾乎已經不是珠寶首飾、豪宅和名車，這裡面其實有著蠻正面的質量正在提升著。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 股市大亨華倫巴菲特

曾經和幾位世界級的富豪們攀談過，他們這幾年的思想和觀念，也都傾向於如何傳遞正確的理財觀念和勤儉持家的思想給他們的接班人和子孫，我認為這些對未來的社會將是正面的。我就認識一位目前九十歲出頭、旗下擁有數十個子公司、白手起家的一位掌門人，他講了一句很有意思的話，他說他希望留給子孫和員工的是一個人如何用自己的努力和打拚從零到滿分，從無到有的富有感受，那是對他們最大的教育，而不是教導他們如何買名牌，比較誰的房子多，車子多，這是讓人墮落的根源。這些話由這位老先生講出來我絕對相信，因為在我和他認識的過往中，我從來沒看過他打領帶或穿過正式的禮服，甚至於所戴的也只是一只精工錶鋼圈的手錶而已。說到這裡他還用手拉了拉他的衣領給我看，我走近一瞧，其實他衣領的一圈大部分已經有破損的痕跡。

整個世紀的文化水平的提升，所帶動的是大量的中產階級的教育品質，世界上大多數的國家赤貧的情況已經不像二戰之後那般的普遍。大體來看，現代六十歲上下的富豪們，多半都是從小生活穩定，不需到處遊走打拚就可以獲得不錯的文憑，接著出社會後，隨著各人的機遇而躋身於有錢行列中。所以基礎上來說，他們的人生沒有什麼好缺憾的，他們也不需要任何的代償機制去向社會或周邊的人炫耀。我所知道的美國一位百貨業的鉅子，他到目前所開的車子還只是舊款快要二十年的老福特，可見整個世界的奢侈風氣已經慢慢在改變，有錢人也不再是招搖地炫耀自己的乘堅策肥，或誇耀著自己的象箸玉杯的生活，這是一個很好的現象。

天底之下沒有虛設的山，因為虛最後終會傾垮，山亦不必過高，高易崩塌；天底下也沒有無源之水，因為這個緣故，水才可以長流不壞。每一個人俯仰在這個世界之下，要知道天底下和自己最親近的是離不開自己的心，一切的富貴名利只有自己心底最明亮，自己生命中所擁有的是什麼？最值得開心和永世值得經營和不會忘卻的，那便是良心和自己的奮鬥過程。一個人如果秉著自己的良心，小心翼翼、亦步亦趨地憑著自己的實力，努力地為自己的生命做註腳，為自己打造自己的王國，無論在奮鬥的歷程中成與敗，堅持自己的信念，事必躬親，刻苦勤儉，我相信絕對沒有失敗的道理。最重要的是為富不驕，要保持著不奢、不貪、不忮、不求，與人為善，扶助貧弱，在我的眼底這便是最有能量的大富豪。

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