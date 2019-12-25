【什麼是賣台？】對於「賣台」的恐懼，不會因難以定義而消滅

這次大選中，「賣台」始終是個關鍵詞，但是在選舉交織的當下，難得看到同時找來三位大師同台討論的場面。關鍵評論網很用心，立場角度分得很平均。看得出來柏文哥的角色是藍又不會太藍，奕成哥是綠又不會太綠，范疇老師不用說，做為知中派的代表，具有大戰略格局，又了解中國民情，是極佳的台灣角度對照組。

奕成大哥依然是風度翩翩，他的關鍵字是「獨特國家高舉普世價值」（A Unique Country Upholding Universal Values）。

他對於台灣的「天命」是非常相信的，台灣當初在二戰後可以倖免於難，又從韓戰的戰禍中僥倖得到美國協防，從此走上了與對岸對立的道路，這是被揀選的「邱森萬」（Chosen Ones），也就是選民。

不過做為選民這樣的聖經概念，一定會有一個救世主的帶領，我感覺奕成哥對於台灣的救世主，目前有兩個指涉對象，在理念上是普世價值，在現實上是美國。美國作為台灣長期的保護國，不但是軍事武力上的提供者，更是文化價值跟信念的提供者，兩者可以合一。

問題就是當美國的武力跟民主價值分離的時候，台灣該如何自處？奕成哥對於外交政策的現實非常了解，他也強調了這一點，不過關鍵依然是，當台灣選擇一面倒向美國川普（Donald Trump）的時候，台灣還能夠挑戰川普的非民主想法嗎？川普會包容台灣的反彈嗎？

當台灣為了服從美國的需求，百依百順時，卻希望在思想上要走出自己普世價值的信念，這兩者在肉體跟信念上如何結合？這依然是我的問題。美國可以在對外霸權跟國內民主之間取得平衡，其實是將很多對外的醜聞掩蓋住，不到被戳破的最後一刻絕不承認。但是台灣作為被「現實」對待的國家之一，如何自我解嘲這樣的不公道待遇？現在來說，就是一切裝作不知道，所以台灣總統不會提到庫德族，不會提到日韓被不斷提高的軍費，不會提到美國統治後的伊拉克，現況有多慘？

周奕成｜Photo Credit: 關鍵評論網

柏文哥的立場應該是藍又不會太藍的知識藍，聽他講話非常舒服，沒有壓迫感，不會咄咄逼人，跟奕成哥氣質很像。我想他的想法是「賣台」不會是一件容易的事情，並且我們需要捍衛我們所珍惜的基本價值：民主自由。

我想他強調定義「賣台」很困難，那牽涉到非常多具體的法律跟社會事件，尤其是台灣是個豐富多元的群體所組成，真的要賣台並沒有這麼容易。問題是會不會因為很困難定義，民眾就不會有一個大概籠統的認知呢？我想對於賣台的恐懼，並不會因為難以定義就消滅。

台灣的外交處境其實很簡單，就是美國、中國中間去做取捨。以經濟利益來說，台灣可以給中國的恐怕有限，中國終其目的，當然還是希望統一。如果目標就向統一，沒有其他方向。那如何說服民眾，將會是藍營最大的困境。而且藍營所要面對的不只是對岸，還有美國的態度，更重要的現今的藍營內部高度分化。恐怕連藍營內部如何整合，都讓人傷透腦筋。如果簡單講，我認為現在的藍營感覺玩不起這盤棋，如果連執政權都拿不下來，要上桌跟美國中國談判的資格都沒有，更遑論要有什麼樣的參與了。

這次講座中，還是有國民黨青年團的人參與，我很欽佩他們的勇氣，當然在這樣的場合，他們很難得到掌聲。不過說實話，這樣的場子國民黨的大頭應該自己來看看，如果第一線經歷的水火，高層毫無所感，那國民黨的新論述要能夠出現，絕對是遙遙無期。

曾柏文｜Photo Credit: 關鍵評論網

范疇老師一開始的切入蠻有意思，他說能談賣台，那表示台灣人擁有絕對的主權，只有擁有者才能拍賣，台灣應該考慮自己的價值有多少，待價而沽。不過馬上就被台下提問反嗆，把台灣比做個人，難道人「願意」被賣嗎？

這種對答其實是有陷阱的，畢竟把台灣視為資產在國際上做利益交換，跟把台灣整體打包賣出去，感覺上落差很大，范疇老師的回答比較籠統。整體來說，范老師丟了很多問題，答案很少。他依然強調台灣人抵抗意志沒有想像中的強，不過這種先驗型的答案是很難服眾的。尤其在選舉階段，沒有陣營會在這個議題上面示弱。缺少了具體數字或案例的說明，讓范老師的論述沒有進一步深入，十分可惜，希望下次有機會，能夠更深入的聽聽范老師的大戰略跟大格局。

范疇｜Photo Credit: 關鍵評論網

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責任編輯：羅元祺

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