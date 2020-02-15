「武漢肺炎」威脅下的日本，防疫到底做得好不好？

文：陳威臣（前資深政治幕僚，媒體駐日特派）

席捲全球的武漢肺炎（COVID-19），至今已造成超過四萬人感染，死亡人數近千，不過台灣政府的防疫努力，可說是可圈可點，也讓日本的網友稱羨。

由於自疫情爆發之後，日本政府均按照世界衛生組織（WHO）指示，卻因此遭日本媒體與民眾質疑，防疫動作根本慢半拍，更何況1月23日武漢封城時，已經是農曆新年前夕，大量中國客前往日本觀光，但日本政府並沒有特別針對中國旅客，進行隔離與監控。

主因還是日本雖然在1月16日就已出現首名確診病例，是來自中國，居住在神奈川縣的中國人，但武漢封城時日本也僅有這一起病例，即便是到1月27日，全日本僅有四起病例，這讓日本民眾感到武漢肺炎似乎離自己很遙遠，路上戴口罩的人並不多。

真正讓日本社會警覺的，是在1月28日，當日不但確診病例一次增加3名，而且日本政府公佈一名居住在奈良的60歲巴士司機，並未前往中國旅遊，卻因曾搭載武漢團，而成為確診個案，等於是日本進入了本土人傳人的階段，同一天日本內閣也決議，將武漢肺炎列為「指定感染症」，並對來自湖北省的旅客進行管制。

加上1月30日開始，日本政府開始進行武漢撤僑，至2月8日止共飛行4個班次，載回763人，其中有10人確診罹患武漢肺炎。有別於先前事不關己，這個緊急態勢，導致日本民眾意識到武漢肺炎的可怕，因此態度大轉變，開始購買醫療用口罩與酒精、乾洗手等用品，卻赫然發現藥妝店與大賣場的櫃子上已空無一物，原來早就被中國客搶購一空。

對照台灣政府嚴格限制口罩暫停出口一個月，並且以配額的方式讓民眾購買，日本政府並沒有做任何限制措施，在無限制的搶購下，買不到口罩早已持續兩個禮拜，也讓日本民眾怨聲載道，誇張的是網路上卻出現發國難財的現象，甚至於有兩盒20片裝的口罩，要價8萬日幣的離譜價格。

這種亂象引發民眾的反彈，日本媒體也大篇幅報導，類似的高價販售已不復見，不過持續的口罩荒，也讓日本民眾自嘲是「口罩難民」，目前路上雖然增加不少戴口罩的民眾，很多人卻是想戴但買不到，也不知道口罩荒何時才能結束。

雪上加霜的是，曾搭載過一名武漢肺炎確診個案的鑽石公主號豪華郵輪，在2月3日抵達橫濱，這艘搭載2666名旅客與1045名船員的巨型郵輪，陸續傳出有人身體不適的狀況。

日本政府如臨大敵，優先檢查273名與香港確診個案有密切接觸的人員，結果如滾雪球般，確診病例暴增，日前還傳出有近百人身體不適送醫，並進行採驗，結果2月10日下午檢驗結果出爐，居然有高達60人確診，也讓鑽石公主號的確診病例達到130人之譜，可見船上已爆發交叉群聚感染。

不過目前船上仍有3400人尚未採驗，這也讓不少人憂心忡忡，然而目前日本的檢驗能量不足以同時應付如此龐大的數量，就以橫濱地區來說，橫濱檢疫所每天僅能處理23件檢體，而東京的國立感染症研究所一天約200件檢體，如果要將鑽石公主號上所有人員全部檢查，得要花上兩週的時間，以目前的狀況根本不可行。

只不過船上的環境越來越糟，不少旅客已瀕臨崩潰邊緣，能否撐到隔離期限2月19日有相當大的問題，目前厚生勞動省傾向將船上剩餘的3400人全數檢疫，來解決這次的危機。此外，全日本的負壓隔離病床約為1500床，如今一艘豪華郵輪就讓日本政府焦頭爛額，也難怪日本會拒絕其他郵輪靠岸，這也讓不少浪漫郵輪成了恐慌郵輪。

目前日本全境的確診病例，高達161名，是全世界除中國之外，確診病例最多的國家，人數也讓人咋舌。不過嚴格來說，日本境內目前的確診病例，雖然高達161人，但扣除鑽石公主號的135名，以及撤僑專機的10名，實際上在日本境內的確診病例，至今只有16名，其中4名是在日本境內被感染，疫情控制並不算差。

這除了歸功於日本的醫療環境發達之外，日本人的自律與愛乾淨的民族性，畢竟武漢肺炎的防疫上，最重要的並非戴口罩，而是勤洗手保持乾淨，才能減少病毒的傳播，駐日代表謝長廷也由自身的觀察中，讚許日本人的衛生習慣良好，並且相當配合日本政府的政策，甚至於店家無時無刻都在擦拭消毒，降低武漢肺炎的病毒散播。

然而宣示以觀光立國，並期望在2020年達成4000萬海外觀光客訪日的安倍政權，如今卻面臨跳票的危機。過去幾年訪日大宗的中國客，在武漢肺炎的威脅下，即便日本政府並未如美國、台灣、澳洲與申根區等，嚴格限制中國旅客入境，但中國政府早已禁止團客出國，這也導致訪日旅客大減。

尤其是中國客最愛的京都、奈良等地，過去幾乎被中國客塞爆，如今卻空無一人，也讓不少靠觀光客吃飯的產業，像是飯店業、土產店、和服出租店等，如今面臨無人光臨的窘境，不過當地的店家雖然無奈，但也沒有怨言，只期望武漢肺炎的疫情能早日結束了。

且日本的口罩荒至今仍無法解決，面對即將到來的花粉季，不少花粉症患者急跳腳，擔心到時候買不到口罩該怎麼辦，對此倒是出現了不少口罩之外的花粉對策商機，像是防花粉眼鏡、花粉症抑制噴劑等產品，少了中國客的搶購，讓日本人寬心不少。

不過鑽石公主號的危機尚未解除，且日本政府至今也尚未全面限制中國人訪日，因此不少人都憂心疫情的擴散，甚至悲觀的認為搞不好今年的東京奧運辦不下去，未來會如何發展，無人能夠預測。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

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