《黑錢》：「以油換糧」不僅玷汙聯合國聲譽，也是這個時代最大的貪汙醜聞

文：大衛・蒙特羅（David Montero）

總體而言，在一九九六至二○○三年間，伊拉克在世界市場上售出了價值六百四十億美元的石油，並用這筆錢換得三百六十億美元的救助資源。藉由賄賂，伊拉克獨裁者不但獲得數十億美元現金，也竊取了價值數億美元的援助物資。

實際上，這個複雜的竊取系統可能的運作方式如下：某一年沿海公司以兩億五千萬美元購買一千萬桶石油，並將這筆錢存入紐約的聯合國託管帳戶。但另一方面，伊拉克官員要求沿海公司將另外五百萬美元的回扣（每桶五十美分）存入一個隱密的獨立帳戶，由海珊控管。同樣，富豪汽車可能賣給伊拉克貿易部兩億五千萬美元的車輛（據稱是用來分送糧食給人民），並把錢付到紐約的聯合國託管帳戶。接著，富豪汽車也將百分之十的費用轉入海珊控管的另一個銀行帳戶，金額是兩百五十萬美元。海珊除了回扣，還能竊取車輛到他的軍隊裡。

中情局局長泰內特（George Tenet）給杜爾弗下了指示，希望讓海珊那項謠傳的武器計畫「水落石出」。經過一次又一次面談，被關押的人都堅稱海珊從未有過那些武器，真相越來越得到調查團隊的證實。雖然企業賄賂並非杜爾弗的調查主題，但他決定循著這條金流追根究柢。

杜爾弗離開伊拉克時，他手下一千四百位伊拉克調查小組成員，已經完成了美國政府各部門對海珊政權倒台做過最全面的調查之一。調查小組發現，伊拉克最大的危機並非大規模毀滅性武器，而是以下事實：海珊透過史上最大規模的企業賄賂計畫累積了數十億美元，而順利祕密重建了他的軍事與情報部門，為戰後的毀滅性叛亂奠定基礎。

世界歷史上最盛大的人道主義行動，因為簡單而淺顯的設計瑕疵，最後以失敗收場：海珊得到所有承包商的控制權——即控制伊拉克出售石油與購買人道物資的對象。「這表示人員與公司都必須爭取海珊的批准，導致整個系統向行賄者敞開大門。」科姆拉斯（Victor Comras）說道，他曾在二○○○年代初期為美國國務院從事伊拉克制裁方面的工作。這不但讓海珊得以支持某些公司與國家（例如俄羅斯與法國，兩者皆為聯合國安全理事會成員，與伊拉克一樣反對制裁）也讓特定人士受益。

杜爾弗從取得的文件中，找到海珊石油受益人的祕密名單。伊拉克石油的買家之中，有三家美國企業巨頭：雪弗蘭、埃克森美孚和艾爾帕索公司（El Paso Corporation）。

不過，還有一個名字比上述企業更常見：懷亞特。聯合國「以油換糧」計畫分為六個月的階段進行，海珊在此期間獲准出售石油。懷亞特在這所有十三個階段之中，得到了最大的個人石油特許權，共計七千四百萬桶。其實從「以油換糧」計畫以來，第一艘離開伊拉克的油輪就是懷亞特的。嚴格說來，懷亞特從伊拉克購買石油並沒有違法。至於非法的部份，正如杜爾弗取得的伊拉克石油部文件——懷亞特為了拿到石油，給了海珊七百萬美元的賄款。

懷亞特與伊拉克政府長期關係密切，所以他得到大量的石油特許權並不足為奇，但令人震驚的是，整個「以油換糧」計畫的負責人塞萬（Benon Sevan）竟然也出現在祕密保證名單之上。

塞萬是塞普勒斯共和國的公民，由聯合國秘書長安南（Kofi Annan）在一九九七年親自選為「以油換糧」計畫的領導者。塞萬一九六八年加入聯合國，其職業生涯多半在此度過，協助在世界上最危險的某些地方執行任務，包括索馬利亞、伊朗和阿富汗。

他將近七十歲時，是公認代表聯合國高效、正直的典範。

但一九九六年以後的某個時間點，海珊將塞萬列入了他的祕密石油名單。塞萬逕自向伊拉克石油部推薦某些公司，希望讓這些公司購買石油配額。海珊將塞萬推薦的公司列入石油部的檔案，後面用括弧附注塞萬的名字。調查過程中，杜爾弗發現伊拉克副總統拉馬丹只要看見塞萬批准的公司，就會主動發布命令，給予該公司石油特許權。最終伊拉克的記錄顯示，與塞萬有掛勾的公司共計購買了七百二十九萬一千桶石油，並以一百五十萬美元的利潤出售。

「塞萬原本是個老實人，他想讓體制運作起來，但他卻目睹體制分崩離析。他看到每個人都在賺錢，然後暗想，可惡，我為什麼不大幹一票？」科姆拉斯說道。

當塞萬忙著成交時，莫里克的調查行動卻越來越不樂觀，因為他發現海珊的情報員與黨眾已經滲透到「以油換糧」計畫的核心。這些人在他的辦公室工作，就在他身邊：海珊政權副外交部長的女婿、前大使的兒子、退休情報員的兒子、阿拉伯復興社會黨（Baath Party）其他成員的親戚，以及高級官員的女兒也在其中。聯合國對伊拉克政府倉庫進行檢查的清單，他們全都有權限取得。這表示他們能通風報信給復興社會黨的盟友，並在檢查員到達前先行藏匿非法取得的貨物，或是演一齣讓那些東西（贓物）備待檢驗、卻隨即被盜的戲碼。

莫里克發現物資下落不明，不只是鉛筆或一瓶瓶安舒疼（Advil）止痛藥，還有數以千計的發電機、電池、馬達零件，以及令人吃驚的汽車、皮卡車和四輪驅動卡車。他透過在聯合國的伊拉克熟人與消息人士，追蹤到車輛流往何處：這些車輛被積存並移交給海珊的軍事與情報部門、伊拉克軍事情報局（Mukhabarat），以及阿拉伯復興社會黨的忠誠者。有些派往伊拉克運送食物的皮卡車，設計得相當不錯，既能拉大炮，又能安裝重機槍。從國際社會的角度來看，伊拉克軍方運用「以油換糧」計畫的資源，重建軍事後勤隊列——但這卻是該計畫本來要遏止的事。

莫里克反覆思慮，權衡自己的職業生涯，以及對聯合國與伊拉克人民可能造成的影響，最後他寫了一份調查報告，靜靜等待回應。結果無人理睬。「我只是個透明人，握有很多數字，嚷嚷著有人犯規。」莫里克如此形容。結果他發現自己的職務突然有了變化。他被掉離資料庫分析的工作，然後被分配去編輯與他工作內容無關的報告，或者在會議上操作投影機。

二○○二年，一名年輕的伊拉克士兵在聯合國駐地的視線範圍內自殺身亡，他曾經保衛莫里克及其團隊多年。對莫里克來說，這是毀滅性的徵兆，表示他竭盡心思投入的聯合國計畫徹底失敗，因為這項計畫號稱提供人道主義救濟，卻無法改善這名伊拉克士兵的生活。「這非常令人痛心，沒有人能為整件事情辯護，簡直是從一個缺乏基本需求的人身上偷東西。」莫里克說道。他受夠了。於是他偷偷打包了一個裝滿聯合國文件的袋子，在巴格達買了機票，前往紐約聯合國總部。

二○○四年十月，杜爾弗這份長達九百一十八頁的報告引發了一場政治旋風。美國司法部、財政部和六個國會委員會，以杜爾弗提出的大量線索作為基礎，展開前所未有的一系列調查。由於最高級的官員名譽掃地，聯合國指派了自己的委員會，由美國聯邦儲備（Federal Reserve）的前主席沃克（Paul Volcker）領導。當伊拉克的叛亂活動全面爆發，歐美企業賄賂在暴力煽動中所扮演的角色，將招致更多質疑。但就當時，所有調查行動都聚焦在兩個人身上：塞萬與懷亞特。

調查員與沃克帶領的委員會合作之下，發現塞萬從一家名為「非洲中東石油」（AMEP）的公司收到十六萬美元現金。該公司出售伊拉克石油（取自海珊給塞萬的配額）後才支付這筆錢。沃克的委員會發現，塞萬也允許其他公司從中獲利。回扣報告曾經好幾次送到他的眼前，早在二○○○年就有類似通知，具體陳述幾家涉案公司的名稱與銀行帳戶，但塞萬沒有採取任何行動。與此相反，他在提交給聯合國安全理事會的定期報告中，對於回扣的指控隻字未提。

二○○五年七月初，塞萬在接受調查期間逃離美國，前往塞普勒斯。一個月後，沃克的委員會正式指控他受賄，褫奪他的外交豁免權，使他面臨刑事起訴。

沃克的報告還顯示，失職的人不只塞萬一個。許多聯合國高級官員，包括安南秘書長及其副手弗雷歇特（Louise Fréchette），非但不遏止賄賂與貪汙，就連已經掌握確切資訊的情況下也一樣，將貪汙細節藏在沉默的屏障之後。羅伊斯議員（Edward R. Royce）後來評論道：「隱瞞這些資訊這種醜聞，簡直堪比『以油換糧』計畫本身。」

「以油換糧」計畫的聽證會開始時，莫里克成為關鍵證人，說出一些極具破壞力的證詞。二○○五年三月十七日，莫里克描述了自己曾嘗試與聯合國討論貪汙問題，卻好幾次都得不到回應。不過，他終於設法在二○○二年十月一日安排與聯合國高層的會議，地點是紐約聯合國總部的內部監督事務廳。正如莫里克的報告多次提及，他在過去兩年發現表裡不一的情況相當嚴重。當時他相信聯合國官員會持續追蹤他的調查成果，但再一次，沒半個人回應，他最後獲得聯合國的回覆時，是通知被解雇了。

莫里克失業之後為了養家糊口，苦苦掙扎多年。他希望公眾憤怒能讓他的老東家徹底改革。他告訴國會委員會：「他們的管理是老派黑手黨式的，善良正直的職員要不是飽受屈辱，就是注定被解雇——這樣的聯合國必須讓步，變得更開放、透明與民主，以便讓我這種普通百姓能回到那裡老實工作。」

「我回顧一切，我覺得自己一直都做對了，」莫里克回憶道：「如果當初我留在聯合國，現在會變成高級官員。但沒有人想踩著飢民們往上爬。我很慶幸自己選擇離開。」

「以油換糧」計畫的慘敗，不僅玷污聯合國聲譽，也讓西方企業這個貪婪的世界奇觀攤在陽光底下。國際透明組織形容「以油換糧」計畫的核心正是賄賂，「這是我們這個時代最大的貪汙醜聞之一，涉及了數千家公司。」

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書籍介紹

本文摘錄自《黑錢：跨國企業主宰與顛覆全球經濟的手段》，一起來出版

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作者：大衛・蒙特羅（David Montero）

譯者：辛亞蓓（Ya-pei Hsin）

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Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航