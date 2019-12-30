血糖值會影響性行為嗎？糖尿病患者的性生活困擾

文：Chuck Huang

醫學審稿：Dr. Stephen Lai

第一型糖尿病（Type 1 diabetes）、第二型糖尿病（Type 2 diabetes）都會導致併發症。值得注意的是，性功能有時候會受到糖尿病影響。將近有50％的男性、25％的女性，都曾因為患有糖尿病，而面臨性生活的障礙。例如：性功能或失去性慾等問題。

男性患者的性生活困擾

對糖尿病的男性患者而言，在經過一段時間後，糖尿病會損害神經系統，這種情況稱為糖尿病神經病變（Diabetic neuropathy）。由於糖尿病會對男性勃起組織產生潛在破壞，因而造成男性無法勃起，或是勃起無法持久的情況。男性糖尿病患者裡，幾乎每3個人當中有1個人會有勃起障礙（Erectile dysfunction）問題，勃起障礙也可做為男性，檢視自己是否患有糖尿病的指標。

然而，透過良好飲食、規律運動、定時服用藥物，與注射胰島素，確實做好嚴格自我健康照護，較輕微的性功能障礙，往往能降至最低程度。因此，男性還是可以重振雄風，完全勃起並擁有正常性生活。

女性患者的性生活困擾

對於患有糖尿病的女性而言，陰道炎（Vaginitis，陰道發炎）可能會持續不斷復發。事實上，陰道炎可能是由幾種不同原因造成，如：陰道內正常存在的菌落不平衡，導致陰道酵母菌感染（或細菌性陰道炎），酵母菌在陰道內過度生長引起鵝口瘡（Thrush）症狀；或受到像肥皂、衣物柔軟劑等化學物質刺激而發炎。

陰道炎會使女性在性行為過程中感到疼痛，而且陰部會有搔癢、灼熱疼痛感。此外，有些證據顯示，與男性無法維持勃起的類似情況，患有糖尿病的女性，陰蒂無法接受外來刺激而產生興奮感。

低血糖真不助性

在性行為過程中，您可能會有低血糖（Hypoglycemia）的情況，您也可能因為性行為導致體力耗盡，情緒受到影響，夜晚時感到很憂鬱。就某種程度而言，您似乎得把性行為、魚水之歡看待成是運動，對您才會顯得合理。

然而，享受親密關係前後，何時該測量血糖呢？這其實是個人偏好與習慣而定。如果您的另一半充分了解您的情況，那是很好的；另一個重點是，您自己將量血糖這件事做好，也是很重要的關鍵。

血糖值影響性行為嗎？

血糖值高或低，可能會讓您感到疲倦或昏睡，因而削減性慾。對男性而言，血糖值高或低會影響勃起時間長短，以及是否能完成射精。在低血糖的情況，雖然會破壞兩人歡愉的氣氛，但要治療這兩個問題通常是較容易。

糖尿病危及性生活該怎麼辦呢？當您有這個疑慮時，最根本的作法是，與醫師充分討論您的實際情況。通常這種問題，都得經由專業醫療人員，如醫師協助，才能獲得解決。醫師會評估，並確認您的問題本質，是因為身體或心理因素造成。很多情況是透過心理方法治療，可以解決問題。

很多男性會選擇服用藥物，以提升性慾和性衝動。有部分藥物，例如：威而鋼（Viagra）、犀利士（Cialis），以及樂威壯（Levitra），能幫助男性改善因糖尿病導致的勃起功能障礙。

糖尿病不透過性行為傳染

性行為會傳染糖尿病嗎？不，您不會因此得到糖尿病，因為糖尿病不是傳染病，所以不會被別人傳染。糖尿病患者，大多是因體內帶有易致病性的基因導致患病。科學家到目前為止，還無法找出造成糖尿病的明確原因，但經過證實，糖尿病不屬於接觸傳染疾病。糖尿病不像感冒，或是傳染性單核白血球增多症（Mononucleosis），會因為傳染而得到。

然而，雖然您不會因為性行為而得到糖尿病，但您還是可能會得到其他疾病或因此受到感染，如：肝炎（Hepatitis）、疱疹（Herpes），或人類免疫缺乏病毒（Human immunodeficiency virus，HIV，即導致愛滋病的病毒）。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航