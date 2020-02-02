想要改變不該「把自己交給心理師」，而是彼此合作

張三路上扭到腳，步伐踉蹌，但他努力維持正常姿勢繼續走路，他知道腳受了傷，只是咬牙撐著。幾分鐘後他終於痛到不行，於是不管他人怎麼想，坐在路邊休息。受傷部分開始發炎，張三很痛苦，但他不主動求助，因為外表無明顯傷口實在很難說明，又要別人幫什麼忙呢？他坐在那一籌莫展卻強顏歡笑，避免自己看起來太奇怪，直到李四經過。

李四不認識張三，只是因為工作關係剛好來回這條路幾趟，他觀察到張三一直坐在那，感覺不尋常。看著看著，加上李四古道熱腸，猜想張三可能發生了什麼。終於去問他：「我看到你一直坐在這，有需要幫忙的嗎？」

張三被問時嚇了一跳，他以為沒人知道他的狀態，猶豫了一下，緩緩地描述剛剛發生的小事。

張三要不要李四幫忙呢？他必須開口，「一個關係」才會誕生，並因張三的態度來決定是什麼性質的關係。

如果張三說「我需要幫忙，可是我完全不『能』動」，那麼李四是在「救助他」；如果張三說「我需要幫忙，可是我完全不『想』動」，那麼李四應該會覺得「他幫錯了人」，因為張三受傷責任又不是他的（PS：如果這樣李四也要幫，那李四平常有參加功德會）。

「局」是李四的友善態度在先，於是張三有了求助契機；然「局」是「張三請李四幫忙」，張三更需要自己動起來，如此，更進一步的「合作關係」才能誕生。

「心理諮商」是種合作關係，是互相的。很多人以為心理諮商是醫療系統或社會救助，也真的這樣認定使用。也有很多人以為心理諮商像看醫生：「只說症狀，坐等指示，坐等服藥」。所以當事人雖然來了，但還沒意識到要為自己的人生負責／行動，通常也就沒有什麼效果。

Hubble、Duncan與Miller（1999）集結眾多研究者，回顧40年來的調查研究，發現下列4個因素在心理治療發生「改變」有密切的相關：

當事人因素：40％

治療關係：30％

期望、希望與持續度：15％

理論模式與技術：15％

資料得到的結論是，改變的核心來自當事人本身，包括當事人「往想改變的歷程前進，能主動參與治療及回饋諮商經驗（Corey,2009）。」

換句話說，「如果當事人不扛起對自己的責任，什麼改變也不會發生」，或者說，哪一件事不是這樣呢？就算要中樂透，「去買彩券」就是當事人要負的責任，總是有自己要做的行動，而不是只有想法或只說「我需要幫助」而已。有些當事人會說「我有辦法叫別人去買啊，而且還不用付錢。」如果還有別人甘心為他付出，那通常他也不會選擇來諮商。

真正的改變關鍵還是在當事人，心理師算是催化者而已。從張三的故事我們可以知道「諮商要有效」有以下兩個階段。

一、「求助要自覺」

有些當事人已經身心俱疲、孤單無援、痛苦萬分……那「這樣還要叫當事人『自己求助』嗎？他根本自顧不暇啊。」

是的，還是需要當事人有意識地跨過這最初的關卡，為了自己，必須勇敢（或咬牙）求助。心靈創傷別人看不出來，因此第一步一定要當事人主動求助。求助專業關係時不用擔心麻煩對方，那是他們應該做的，至少先來到諮商室或打電話預約吧。

決定來諮商通常是很後端的選擇，當然不要走投無路了才來；就好像癌症末期才要找醫生，又期盼醫生妙手回春一樣，過程會非常困難。平時可從網路或書籍瞭解心理衛生概念，先讓自己有所預備，就不會無所適從。

那如果連「自己都放棄自己」的人怎麼辦？嗯，我會說，那可能不是進諮商系統，而是先進醫療系統或遠離壓力源（包括離職），靜待一定程度的休養與平靜，再考慮改變。

二、「對改變的責任認知」

「當事人都願意來談了，剩下的當然就是心理師的事了吧？」當事人願意來談，也想改變，這樣就夠了嗎？

不，這只是互相合作的開始。自救心態確實是第一步，就像張三願意接受李四幫忙。但他還是要說出自己的狀態，自己站起來，李四才能順著做。

諮商的局是「如何讓案主可以為自己的人生負責，往想改變的方向前進」，而不是「心理師幫案主的人生分析、建議和保證」。

就有來諮商的學生這樣跟我說：「好多人都治（療）不了我，看看你怎樣可以讓我改變？」，他是志願來的，卻是來看心理師玩什麼把戲，也沒有耐心，一次諮商沒進展就不再來。

焦點治療的創始者Shazer（1988）就描述了類似的治療關係：

抱怨者：沒有意願要自己解決，是別人要做 觀光客：看好戲，事不關己，不認為自己需要改善 真正的客群：一起合作，當事人瞭解要達成他的目標就必須要做一些努力。真正的客群才會進入諮商，客人付了代價（錢、時間、責任）就會懂得爭取自己的利益

心理諮商不是單向的，需要雙方一起合作，從案主有意願來談、接受改變的自我責任、認同新的可能與認知，扛起自己在事件裡該有的行動，最後實際去做。這幾個步驟都是連貫的，「求助」只是剛開始而已。心理諮商會整合這些過程，讓案主知道可以怎麼為自己負責。

最後，合作需要時間磨合、培養默契，如何促進案主覺察、接受自己、減少抗拒，進行真正議題的討論，還需要來來回回、長長久久的調整，邁向真正合作與改變之路。同時也需要耐心，過程的累積都是未來成功的磐石。

本文經林仁廷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航