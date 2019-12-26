《變量》：深入觀察工業化、城市化和技術創新三個慢變量，就能判斷中國未來的趨勢

文：何帆

快變量和慢變量

在十九世紀的英國，有一位致力於為英國立傳的歷史作家，他就是著名的輝格黨人湯瑪斯・巴賓頓・麥考萊（Thomas Babington Macaulay, 1st Baron Macaulay, 1800-1859）。他的《英國史》（On British History）濃墨重彩地描述了一六八五年詹姆士二世即位到一七○二年威廉三世逝世這十七年的歷史。這十七年是千年英國的命運樞紐，是諾曼第登陸以來傳統命脈的繼承，也是大英帝國未來榮光的發軔。麥考萊的著史風格自成一派。他說，最佳畫作和最佳的歷史著作用的方法都是「展示真相的裙角，卻能窺見真相的全貌」。

我的書繼承的是麥考萊的著史傳統。我為你「窺見真相的全貌」的方法是在慢變量中尋找小趨勢。

接下來，我來解釋一下慢變量和小趨勢。先說慢變量吧。

歷史是由快變量決定的，也是由慢變量決定的，但歸根結柢是由慢變量決定的。

我們每天接觸到的信息大多是快變量。不幸的是，信息增長的速度明顯超過了真理增加的速度，於是，在信息的增量中，噪聲所占的比例越來越大。在我們這個時代，稀缺的不是信息，而是對信息的篩選。對快變量的迷戀，讓我們迷失在光怪陸離的世界裡，只看到眼前，看不到全域。慢變量看起來沒有變化，看起來離我們很遠，看起來與我們沒有直接的關係。我們容易忽視慢變量，但慢變量才是牽引歷史進程的火車頭。

我來舉例說明什麼是快變量，什麼是慢變量。天氣預報能告訴你颱風即將登陸，海上會有大浪，但是，只看天氣預報，你永遠無法理解為什麼海上會有波浪。導致海上有波浪的真正原因是有月亮和太陽。月亮和太陽的引潮力引發潮汐現象。每逢農曆初一和十五，也就是朔日和望日，月亮和太陽的引潮力方向相同，會產生大潮，也稱朔望潮；每逢農曆初八和廿二，也就是上弦和下弦，月亮和太陽的引潮力互相削弱，會產生小潮，也稱方照潮。天氣是快變量，月亮和太陽是慢變量。

美國西北大學經濟學家羅伯特・戈登（Robert J. Gordon）教授是一位觀察慢變量的寂寞高手。他在二○一六年出版了一本厚達七百多頁的著作《美國增長的起落》（The Rise and Fall of American Growth）。11在達沃斯的世界經濟論壇上，在微軟的全球CEO（首席執行官）峰會上，你都能聽到人們在談論這本書。《紐約時報》專欄作家湯馬斯・佛里曼（Thomas Friedman）談到過這本書，比爾・蓋茲（Bill Gates）也談到過這本書。你能注意到他們在談論這本書的時候臉上那種古怪的表情，他們說：「戈登教授的書寫得非常好，但是……」

為什麼湯馬斯・佛里曼和比爾・蓋茲會有這樣的反應呢？因為戈登教授的觀點讓他們坐立不安。我們聽過很多技術樂觀主義者的預言：科技會讓人類的明天更美好，未來的經濟增長會比現在更強勁。這些「先知」像擠在狂歡節人群前排的觀眾，興奮地告訴我們下一輛遊行花車上都有什麼稀罕玩意兒，只有戈登教授站在沿街的摩天大樓頂層落地大窗戶的後面，注視著下面渺小而喧鬧的群眾。

戈登教授向我們提供了一種觀察人類進步的「上帝視角」。我們看到的技術進步是快變量，他看到的技術進步卻是慢變量。戈登教授說，美國在一八七○至一九七○年間出現了一次前無古人，後無來者的經濟「大躍進」。美國這次的經濟「大躍進」是由影響了我們衣食住行的一系列創新帶來的：從電到電冰箱、洗衣機、電視機、空調和電梯，從汽車、輪船、飛機到城市化，從電話、電報到新聞、零售。那麼，二十世紀九○年代由電腦引發的「新經濟」呢？戈登教授說，對不起，這只是一次小規模的「迴光返照」。從歷史的大尺度來看，電比電腦更重要。

戈登教授讓我們注意到很多司空見慣的事物原來如此具有革命性。假如有一棟中世紀歐洲貴族的城堡和一套二十一世紀的公寓讓你選，你選哪一個？當然是選二十一世紀的公寓。雖然中世紀的城堡巍峨壯觀，但它沒有和其他房屋互聯互通，沒有給水、排水，沒有電燈、電話，沒有Wi-Fi（無線網路）。假如有一個十九世紀的農莊和一個二十世紀的超市讓你選，你選哪一個？你應該選二十世紀的超市。雖然十九世紀的農莊不用化肥和農藥，產出的都是有機食品，但沒有食品工業的發展，食物無法保質保鮮，你很可能會吃壞肚子，甚至可能會餓死。那麼，我再問你，抽水馬桶和智慧手機，如果只能選一個，你選哪一個？我選抽水馬桶。

慢變量是一種一旦打開就無法合上的趨勢。戈登教授指出，在一八七○至一九七○年這一百年裡，後五十年（也就是一九二○至一九七○年）的經濟進步比前五十年的更大。等一下。前五十年的美國經濟躍進我們可以理解，畢竟，從電燈到電話，從汽車到火車，這些發明都發生在十九世紀末和二十世紀初。一九二○至一九七○年？請你回想一下美國在這段時間發生了什麼：一九二九年爆發了股災；三○年代是大蕭條；三○年代末美國被拖進了第二次世界大戰；五○年代和六○年代美國是管制經濟，並不是真正的自由市場經濟。遇到了這麼多的阻礙，美國居然在一九二○至一九七○年的經濟增長速度最快？

這就是慢變量的威力。有了電，就有了家用電器，有了家用電器，婦女的家務勞動時間就會大幅減少，婦女大規模進入勞動力市場，這是人類歷史上第一次出現的現象；有了電，就有了電梯，有了電梯，才能蓋摩天大樓，人們才能更加密集地居住在城市裡，城市化會帶來公共衛生設施的改善，公共衛生設施的改善又大幅延長了人口的預期壽命。雖然三○年代美國經濟一直低迷，但汽車行業的技術進步並沒有停止，因為最早的汽車太簡陋了，沒有儀表盤，沒有擋風玻璃，沒有雨刷，這都要一點一點改進。

戈登教授對美國經濟的洞察為我們理解中國經濟提供了啟發。如果你觀察過去三十年中國的經濟發展，只要去看三個最重要的推動力就行：工業化、城市化和技術創新。中國過去只有第一產業，也就是農業。工業化帶動了第二產業，城市化帶動了第三產業，而技術創新改變了所有產業的面貌。我們似乎對這三個推動力已經非常熟悉，但很容易低估它們的潛力和複雜性。

一九五○年，毛主席站在天安門城樓上，用手指著天安門廣場以南一帶興奮地對身旁的北京市市長彭真說：「將來從天安門上望過去，四面全是煙囪！」當時，中國是一個農業國。一個農業國的夢想就是變成工業化國家。在計畫體制時期，中國幾乎完全憑藉自己的努力建立了門類相對齊全的工業體系。一九六四年，在國民經濟非常困難的時候，中國自行研製的第一顆原子彈爆炸成功。桂系軍閥白崇禧的兒子、著名作家白先勇在接受採訪的時候談到，在原子彈爆炸的消息公布之後，他和很多人一樣，忘記了國共之別，只覺得這是一件值得中國人驕傲的事情。計畫體制並沒有讓中國真正實現工業化。一九七一年毛主席到南方調研，走到長沙的時候，身邊一位工作人員上街排隊，好不容易買到一條的確良褲子。毛主席對此感到很驚訝，中國居然沒有生產的確良褲子的技術。

一九七八年之後，中國實行了經濟體制改革，鄉鎮企業異軍突起，用鄧小平的話說，是「我們完全沒有預料到的」。鄉鎮企業生產了大量廉價的日用品，滿足了人民群眾的生活需要，但中國還是沒有真正實現工業化。中國的工業化是在二十世紀九○年代對外開放之後才實現的。中國是在九○年代之後才變成「世界工廠」的。我們在後文中還會更詳細地講到這一點。二十多年過去了，全球化面臨退潮，而製造業遲早會實現自動化生產，面臨新的挑戰，中國的工業化該何去何從？

中國曾經是城市化程度最高的國家。估計早在戰國時期，城市化率就達到了驚人的百分之十五。唐朝的城市化率約為百分之二十・八，南宋的城市化率達到了百分之二十二。唐天寶年間（七四二─七五六），長安有六十多萬人口，是當時世界上最大的城市。北宋汴京人口達到一百四十萬。南宋臨安的人口更是達到兩百五十萬，這個規模比一千年前的羅馬城大了一倍左右。這是人類歷史上第一次出現人口超過兩百萬的大都市。宋朝之後，城市化程度反而下降。一九四九年，中國的城市化率只有百分之十・六，到一九七八年，城市化率也只有不到百分之十八，僅僅略高於戰國時期的水平。

直到一九八三至一九八四年，城市化率才達到南宋的水平。隨後，中國的城市化水平急劇提高。首先是人口的城市化，大批勞動力從農村進入城市，尤其是沿海地區的城市。其次是土地的城市化，房地產業成為支柱產業，賣地的收入成為地方財政的主要來源之一。但是，這種快速的城市化很快就遇到了各種瓶頸。國務院前總理朱鎔基在考察的時候曾感慨：「走了一村又一村，村村像城市；走了一城又一城，城城像農村。」17未來的城市會是什麼樣子，未來的農村又會是什麼樣子？

曾鳴教授曾是阿里巴巴的總參謀長，幫助馬雲制定和完善了阿里巴巴的企業戰略。當他還在長江商學院任教的時候，曾經寫過一本書，叫《龍行天下》。在這本書裡，他把中國的創新稱為「窮人的創新」。一言以蔽之，當時中國的消費者收入水平太低，對價格最為敏感，為了適應這種市場，中國的企業必須想方設法壓低成本。這種激烈的競爭培養出一批極其剽悍的企業，但這種壓低成本的創新似乎已經難以為繼。消費者的收入水平不斷提高，過了某個門檻之後，消費者關注的就不僅僅是價格了。

急劇擴張的中產階層催生出中國的「市場紅利」，中國國內消費市場的規模已經超過美國，這會給企業帶來什麼樣的機會？中國企業在核心技術方面仍很落後，可是，中國企業在商業模式創新方面又非常大膽、超前。中國企業的執行力遠遠超過其他國家的企業，這是在殘酷的市場環境下必須鍛鍊出來的生存能力。如今，中國距離技術的前沿越來越近，但衝刺的難度也越來越大，而且，不要以為只有這一場比賽，這更像鐵人三項比賽：一・五公里游泳之後還有四十公里自行車賽，之後還有十公里長跑，一項比賽的終點就是下一場比賽的起點，中國還能堅持下去嗎？能得第一嗎？

總之，叫得出工業化、城市化和技術創新這三個變量的名字，與了解這三個變量是兩件完全不同的事情。想要判斷中國未來的趨勢，必須深入觀察工業化、城市化和技術創新這三個慢變量。這聽起來沒那麼刺激，甚至會很枯燥。當人們都在討論哪裡是風口、什麼是潮流的時候，我會帶你去看洋流。風口不重要，潮流不重要，洋流才重要。洋流發生在大洋深處，表層的洋流有兩三百米深，這股洋流又帶動更複雜、更湍急的海水流動。洋流沒有潮水喧囂壯觀，不如颱風驚心動魄，但只有洋流才能帶你到很遠的地方。

大趨勢和小趨勢

找到了慢變量，我們就能找到定力，但找到了小趨勢，我們才能看到信心。

按照美國未來學家馬克・J.・佩恩（Mark J. Penn）的定義，小趨勢就是占人口百分之一的群體出現的變化。比如，他觀察到住在一個城市但去遙遠的另一個城市上班的人、信奉新教的墨西哥裔美國人、在家裡上學的孩子、受過良好教育的恐怖分子等。佩恩的這一觀察視角啟發了我們：有些人群人口數量相對較小，卻能產生與其人數似乎不相稱的影響力。我們的研究方法和佩恩有所不同。我們並不嚴格按照總人口百分之一的標準來定義小趨勢。這是因為中國的人口規模太大了。中國人口十四億，那百分之一就是一千四百萬人口。哪怕是百分之○・一，在中國也有一百四十萬人，也不是個小數字了。

我們關注小趨勢，有兩個主要的原因：第一，隨著社會的發展，社會分化日益顯著，大趨勢不足以準確描述社會的多向度發展；第二，從社會演進的角度來看，很少出現涇渭分明的新舊交替，新的觀念、新的現象往往是由原有的一些小趨勢發源的，這些小趨勢原本並不占據主流地位，但隨著社會的變化，卻能引起社會風尚的深刻變革。

讓我們先觀察一下小趨勢的特點。雖然占中國總人口百分之○・一就有一百四十萬人，占百分之一會有一千四百萬人，看起來人數眾多，但你要知道，在其餘百分之九十九・九、百分之九十九的人看來，這只是一個很小、很另類的群體。在小趨勢裡面的人覺得這是一片海，在小趨勢外面的人則覺得這只是一滴水。不過，這些群體雖然人數相對較少，但更為團結，觀念更一致，更喜歡嘗試一些與眾不同的東西，而且他們同氣連聲，彼此鼓勵和支持，形成了一個線上和線下的立體網路，這樣就能成倍地放大其力量。

所以，小趨勢的特點是：必須足夠小，才能顯示出鋒芒，但又必須足夠大，才能彰顯出力量。

那麼，為什麼會出現小趨勢呢？在小趨勢裡面的人會覺得，這都是因為他們自己的力量，其實並非如此。之所以會出現小趨勢，是因為首先有了大趨勢。

我們拿蓋房來說吧。蓋房的時候一層一層起高樓，每一層的蓋法都是一樣的，蓋出來的毛坯房也是一樣的，但是，等到蓋完房，要裝修的時候，每一家的裝修風格就不一樣了。有的人喜歡金碧輝煌的洛可可風格，有的人喜歡二○一八年熱播的電視劇《延禧攻略》中莫蘭迪色系的性冷淡風格。所以，蓋房子是大趨勢，而裝修就是小趨勢。

我們再來看網際網路技術。最初，你想做個網站得找專業人士給你做，但隨著技術的發展，有了微博，有了微信公眾號，你不需要懂任何程式設計，直接就能發微博和微信，做自己的自媒體。網際網路平台是大趨勢，而自媒體就是小趨勢。

這給了我們一個重要的啟示。發展初期看大趨勢，發展後期看小趨勢。在發展的初期，更重要的是大趨勢。我們所有人都被大趨勢裹挾著前進，那個時候，想要理解自己所處的時代並不難，就像行軍的時候，你只需要跟著前面的夥伴，甚至拉著馬尾巴朝前走就行。在社會和經濟發展到一定的階段之後，反而會出現分化。國家和國家變得更不一樣，城市和城市變得更不一樣，企業和企業變得更不一樣，個人和個人變得更不一樣。也就是說，人們首先得變得更相似、更平等、更富裕，然後才能變得更加差異化。

在未來時代，小眾才是主流。

我要帶你去的這場旅行從指南針開始，途經慢變量，最終到達小趨勢。我們先用指南針確定自己的方位和旅途的方向；然後，我們會從慢變量的主幹道開車上路，但會不時地從出口出去，在城市的街道、鄉村的小路上遊蕩。我們會停下來，下車走進人群，和遇見的各色人物聊天，傾聽他們的故事，了解他們的喜憂，同時用眼睛的餘光掃視來來往往的人流，直到發現故事的主人公。

在我們故事裡的主人公大多是小趨勢的代表。他們是這樣的一群人：當我們走進他們的房間時，他們正在專心致志、興致勃勃地做著手邊的工作，絲毫沒有注意到我們的到來；當我們提出採訪要求的時候，他們會不安而窘迫地搓著手：「為什麼要採訪我呢？我只是一個普通人啊。」他們上不了新聞的頭條，也不會出現在雜誌的封面；他們並不隱居在荒涼的海邊，而是生活在市井之中；他們是與你有著相同處境的人，而你能夠感受到他們身上的勇敢、冒險、積極參與和激情投入；他們只是幸運地住在時代的樞紐地帶的小人物；他們忘我地工作，結果創作出比自己更宏大的事物。

書籍介紹

本文摘錄自《變量：看見中國社會小趨勢》，聯經出版

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作者：何帆

大國博弈、技術賦能、新舊融合、自下而上、重建社交

五大變數看見大市場的小趨勢

慢變數和小趨勢，將是現今至2049的30年關鍵，你掌握了嗎？

如何理解在慢變數中尋找小趨勢？

中國知名經濟學家何帆：真實記錄大市場的新變數，撰寫一部30年的「未來史」！

要像觀察一棵樹一樣細緻觀察大市場的變化。

我們不能忽視這慢變量，它是打開就無法合上的趨勢。

在未來時代，小眾才是主流；踏實做好品牌，不求做大，只求做強。

從1949年到2049年，中國大陸將會走完第一個百年。中國大陸的未來將取決於未來30年，取決於每一個人。大家都站在一個至關重要的重要歷史節點上，一系列重大變化將挑戰大家的認知，作者何帆計畫用30年去記錄這段當代歷史，意義非凡。他通過大量走訪中國大陸的各個城市、村鎮，通過和工人、農民、學生、企業家、學者……對話，用田野調查的方法，真實記錄中國大陸每一年出現的新變數，為中國大陸每一年的變化撰寫一部「未來史」。

《變量：看見中國社會小趨勢》是這一系列鴻篇巨制的開端，是何帆走遍11個國家30多個城市為大家觀察到的──大國博弈、技術賦能、新舊融合、自下而上、重建社群……你可以讀到新的世界格局形成的背後原因、也可以欣喜地看到新的商業模式在不同場景上演著好戲、新的生活方式為社會消除戾氣和偏見、新的教育理念正在大山深處開花結果……這本書通過鷹眼視角，既為讀者呈現了上一年的全畫幅圖景，也帶大家全方位觀察那些微弱卻充滿力量的新事物、新框架、新方法、新理念、新業態、新生活方式……未來，有太多的不確定因素，但《變量》將幫助我們建立歷史感，讓我們換一種角度思考這個世界。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航