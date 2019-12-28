《不彆扭的練習》：你正因自己思考、想像製造出來的「假情緒」所苦嗎？

文：石原加受子

愈用頭腦思考，愈無法「感知當下」。愈用頭腦思考，愈會為過去和未來煩惱。

即使我們「此刻」正在喝茶，也會因為腦中想著其他事而品嘗不到茶的熱度、美味和芳香。就算有人幫自己沏茶，也沒有感受到「謝謝」這樣的心意，而只是一邊喝茶一邊以否定的角度想著過去和未來。

愈是從否定的角度思考，便愈容易產生否定的情緒。於是我們一邊感受著因為那樣的思考而產生的過去和未來的情緒，一邊喝茶。

像這樣因為思考和想像而產生的假情緒，和對「此刻」正在發生的事所感受到的情緒，意義迥然不同。要是沒有徹底認識兩者的差異，恐怕會被自己經過思考而產生、真的是對自己毫無益處的情緒耍得團團轉。由思考和想像製造出來的假情緒應該也會愈來愈糾結難解吧。

因此，愈是為自己的思考和想像製造出來的「假情緒」所苦的人，愈需要練習不在「當下」和「感知」之間加入思考。

不得到所有人喜愛便不安心

有這樣一位女性朋友──「就算是我討厭的人，我也要得到他們的喜愛，不然會不安心。」

意思就是，她「不容許」任何人對自己採取否定或拒絕的態度，即便那是自己討厭的人。

沒錯，想像自己被所有人喜愛確實很愉快。如果連自己討厭的人都對自己抱持好感，就不會被對方傷害。會好好地愛惜自己。這樣一想，或許就會覺得放心吧。可是實際情況會如何呢？

至少，光聽這句話就知道她「不是體會當下、活在當下的人」。

嚴格來說，我感覺「想得到所有人喜愛」與真正的欲望似乎是不同性質的東西。起碼它不是切合現實的「當下的欲望」。與其說它是欲望，倒不如說它是因為描繪幻想、勾畫理想而來的心情可能更為貼切吧。

與「衷心的渴望」稍有不同

如前面所述，我們一旦「思考」，就會因為那個思考產生情緒。

「我沒有自信」如果我們低聲這麼說，就會真的變得沒有自信。可是，這是話語製造出來的心情。

「我毫無價值」如果我們這麼想，就會真的覺得自己毫無可取之處。這也是自己的思考製造出來的情緒，並不是當下感受到的情緒和感覺。

不少人都誤以為那是自己真正的「渴望、心情、情緒」。愈是沒有體會並活在「當下」的人，就愈容易將自己的思考、想像製造出來的「非當下情緒的情緒」誤以為是自己真正的情緒。

當然，並不是只有負面想法會產生那樣的心情、情緒。

比如：「我想為人群貢獻力量」我們只要低聲這麼說，還是會感覺到想要為人貢獻力量的渴望。

同樣的道理，如果我們這樣想：「我希望得到所有人的喜愛。即便是我討厭的人，也希望他能喜歡我」就會漸漸地覺得那正是自己的渴望或心情。

可是，這其實也是思考和想像製造出來的心境，可以說是「假情緒」的情緒。

被討厭的人喜愛會如何？

那麼，假如你真的贏得你所討厭的人喜愛，會發生什麼情況呢？比方說，你討厭的人希望你告訴他你的電話號碼、住家地址。這時你會是怎樣的心情呢？

或是，你討厭的人邀你去看電影。即使是討厭的人，但被邀約去看電影，你應該會想去吧。

如果這個時候你覺得：「不想一起去」這就是你「此刻的心情」。

所謂「即使是討厭的人，我也想得到他的喜愛」其實是「假情緒」。「不想去」才是「此刻的心情」。平時在生活中若未感受當下、活在當下，就會變得難以分辨兩者的差異。

而且，一旦混淆了兩者，恐怕會陷入這樣的狀態：你抱著「我希望自己討厭的人也能喜歡我」的想法。因此，一旦對方對自己採取拒絕的態度便覺得生氣。

那麼，如果對方以善意的態度對你，你又會是如何呢？我猜想，如果真是這樣的話，你大概會覺得：「過分親暱，很不舒服」這麼一來，就同樣產生了負面感受吧。

到頭來，不得對方喜愛令你不快；得到對方喜愛同樣令你不快。無論結果如何，你都不滿意。這可以說就像是讓找不到出口的情緒不斷增生，把自己的情緒弄擰，助長紛爭滋生一般。

書籍介紹

《不彆扭的練習：人生再苦，只要活在當下、無愧於己，那就夠了！》，台灣東販出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：石原加受子

譯者：鍾嘉惠

只是想請他幫個忙，卻彷彿要推翻別人說的每一句話般一直說著「可是、可是」，迫使你還沒說到正題就已心煩氣躁的人。曲解別人的意思之後，自己感覺受傷、發脾氣，最後把事情搞砸的人。明明是很簡單的事，卻向四周的人大肆宣揚、鬧得沸沸揚揚，使問題愈來愈複雜的人。堅持自己的意見，並且不停地抱怨、糾纏，但其實根本就是找碴的人。

被這種令人頭痛的人牽連，或是因為自己拖累別人而悶悶不樂、無精打采。難道你心裡不會因為煩躁、生氣，而導致情緒愈來愈彆扭嗎？歸根究底，我們為什麼會讓情緒這樣彆扭起來呢？問題就出在我們的思考！

很多時候，我們會被自己的思考困住，那就代表著我們「沒有活在當下」。一旦我們忘記要「活在當下」，無論我們怎麼思考都無法緩解已經弄擰的情緒。而情緒之所以會這樣惡化，就是因為被「思維的假象」所迷惑而沒有「活在當下」。

但是，所謂的「活在當下」究竟是怎麼一回事？本書作者提出一個很重要的觀念，就是「自我中心的生活方式」！

Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航