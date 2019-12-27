《關於教養這件事》：育兒像成立一間新公司，懷孕期就要好好培訓儲備幹部

文：吳怡賢

依據筆者在研究所時期所做的論文（2000年），母親在懷孕期間的情緒反應，和孩子出生後的情緒表現有關。在懷孕期間若生活壓力較大，常感到焦慮或憂鬱情緒，孩子出生後也較容易展現煩躁不安的情緒表現。

影響孕母情緒的因素及因應方式

懷孕期間因荷爾蒙的變化，孕婦也容易變得多愁善感，就算曾是馳騁商場的女強人，孕期也可能看著過馬路的小鴨子就落淚。母親的情緒，可能透過遺傳直接影響孩子的氣質發展，也可能因懷孕期間的情緒波動，影響激素的分泌，影響胎兒的發展；或是嬰兒出生後，透過母嬰互動及觀察學習的方式，影響孩子的情緒發展。我們可以透過維持懷孕期的情緒穩定、良好的母嬰互動及育兒過程的情緒控制，增加孩子未來的情緒穩定度。

在漫長的懷胎十月中，夫妻雙方應該從下面幾個面向來特別注意及因應。

關於自己

許多婦女在懷孕期間為照顧到胎兒的健康，外至梳妝打扮，內至飲食調理，每一樣都會小心翼翼及斤斤計較，深怕外界毒物會入侵影響胎兒發展，保養品、化妝品、愛吃的食物通通無緣，從外表光鮮亮麗的時尚達人，轉型為素顏平底鞋大嬸；香雞排加珍奶的小確幸也只能在產後遙想。

就算偉大的媽媽，可以為了孩子短暫放棄「生前」所愛，但感受到自己因懷孕逐漸改變的體型及生理變化帶來的不適，例如：頭暈、噁心、嘔吐、頻尿、水腫、睡不好、氣喘吁吁……當看見活力十足的年輕女性，再對照如今自己的狼狽，難免會有厭世及懷疑人生的念頭。

孕婦本身已有許多的內心戲，若配偶在此時雪上加霜，嫌棄其身材變化，或無法體諒因生理不適帶來的情緒變化，很難想像孕婦要如何心情平靜的度過整個孕期。若你的配偶未受過如何與孕婦相處的訓練，面對有潛能的配偶，孕婦本人可能要辛苦一點，邊懷孕邊教他如何應對妳的心情變化；資質較駑鈍的，等教到他學會體諒他人，孩子都可能已經長大成人了。

比較好的建議是，不要讓另一半的閒言閒語，造成額外的心理負擔，依據他的特質，直接告訴他可以幫忙的事情，例如：不期待他稱讚懷孕還是很美麗之類的，而是直接告訴他你想吃什麼、想去哪裡逛，請他去買或陪妳一起去，幫忙提東西。若配偶完全無法使用，孕婦本身就要更熟知這些想法及心情變化是短暫的，為自己安排喜歡或值得期待的活動，格外重要，例如：懷孕期間的姊妹淘下午茶、生產後的月子中心休息時光、瘦身計畫、旅遊計畫等等，都有助於維持懷孕期間的情緒平靜。

關於配偶

懷孕的過程中，通常是懷孕的一方生活會有較大的改變，身心狀態自然而然就會進入準備養兒育女的狀態。相較於另一半，生活上比較明顯不同的就是，孕期的配偶有些捉摸不定，該做些什麼還不太知道，可能被抱怨或埋怨的次數增加。但如果可以迎合或猜對其需求，日子會好過一點；若老是猜不到對方的需求，就只好繼續過自己的生活，或是用工作或社交應酬等正當理由逃避壓力。

當孕婦感受到另一半的生活沒有因為新生命即將降臨，而有所犧牲或奉獻時，不平的感受更容易加深夫妻間的嫌隙及摩擦；越容易產生埋怨，配偶就越容易逃避，形成惡性循環，不利於維持情緒穩定及日後的教養效能。

幸運的是，要終止這類的惡性循環，方法很多，雙方都有著力點，例如：夫妻進行雙向溝通，討論懷孕期的需求，要如何配合及滿足；當其中一方意識到埋怨變多，或是想要逃避壓力時，有什麼有效的紓壓方式；要如何避免過多情緒字眼的宣洩，造成雙方的傷害及挫折。

如果夫妻經過多次的溝通仍無法有效降低衝突的感覺，與信任且有經驗的第三者討論，會是一個好方法，例如：自己的父母、兄弟姊妹，甚至專家，一方面可以提供情緒支持，另一方面也可參考他人的觀點，降低衝突的感受。

關於孩子

從胚胎著床開始，就開始擔心是否能成功發展成胎兒，吃東西的時候會擔心食物是否會傷害胎兒，吃不下的時後又擔心其營養不夠；站著、坐著、躺著，都擔心是否會傷到胎兒；當胎動明顯時會想說孩子正在開心的手足舞蹈，還是被臍帶纏住難過掙扎；當胎兒安靜時，會想說是在安靜的睡覺，還是心跳停止……矛盾的心情每天都要交錯演出好幾回。

除了會想想胎兒在肚裡的情況之外，也會想像孩子出生後是否能健康成長、會不會有身心發展方面的問題。降低這類擔憂最好的方法就是閱讀相關的育兒書籍及定期做產檢，建立自己的警示及判斷系統。因為很多的擔憂，不僅來自內在的擔心，更多是婆媽、路人等「過來人」的經驗談，包括：各式神秘色彩的孕期禮俗（喜沖喜？凶沖喜？孕婦沖孕婦？不能綁東西、用剪刀……）、稀奇古怪的養胎祕方……

當孕媽咪面對這些與自己理念不合的「熱情習俗」時，先別急著排斥及惱怒而影響自己的情緒穩定。有些習俗表面看起來匪夷所思，但在當時的時代背景或許有其科學的含意，只是對應到現代背景是否還需要擔憂或注意，例如：過去婚喪喜慶的場合通常人多口雜，食物因保存技術的問題可能質變，孕婦的情緒或免疫狀況可能較不適合參與。但現代的喜慶場合已相對動線分明，食物潔淨，若孕婦的興趣是吃辦桌，且前往參與有助於心情愉快，嚴格遵守禮俗反而無助於身心愉快。

關於未來

當肚子的生命力越來越茁壯，對於育兒很夢幻的感覺也逐漸走向真實，這個時候，家庭結構正在改變，夫妻兩人的生活，也不再是簡單的兩人甜蜜世界；未來的所有食衣住行育樂都要將這個新成員考慮進去，甚至以他為核心打轉，育兒時光也會瓜分了妳的個人休閒及夫妻相處的時間。「為母則強」是一種很幸運的狀態，顯示孕媽咪本身有足夠的抗壓性，但也說明，育兒壓力會成為新的壓力來源，需要更多的紓壓方式來排解壓力。

配偶雖然在懷孕生子的過程中，可以著力的點不多（無法把胎兒移來肚內養，也沒辦法幫忙孕吐或幫忙好好睡一覺），但對於孩子出生後的各種挑戰，就有你可以大大發揮的空間。若孕媽咪經常擔憂孩子出生後，沒有能力好好照顧孩子，可與配偶討論孩子出生後的照顧細節，例如：下班後可協助的部分、假日是否有各自的休息時光、當兩人都疲累的時候，是否可協商信任的親友協助照顧、經濟狀況許可，是否可聘請協助的人手等等。

這裡要提醒夫妻雙方，孩子看似只有一個人（更何況有些是雙胞胎或多胞胎），但育兒從來就不是一件一對一照顧就可以解決的工作，育兒有點像是成立一間新公司，公司需要許多部門處理各式各樣的業務，會計（維持孩子的生長所需）、清潔（維持孩子的生理健康）、福利（孩子的心理健康）、研發（孩子的特質及潛能發展）、業務拓展（孩子的未來發展）等，這些業務需要夫妻雙方合作，才能勉強完成。

通常很多時候，沒有參與育兒過程的配偶，不能體會個中困難及辛酸，與其抱怨自己的壓力過大，最後走向分道揚鑣，不如在懷孕期就好好培訓這間新公司的儲備幹部。

書籍介紹

《關於教養這件事：資深兒童臨床心理師帶你理解原生家庭、婚姻關係對教養的影響，並提供解決之道》，凱信企業出版

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作者：吳怡賢

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Photo Credit：凱信企業

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航