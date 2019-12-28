《葉問4》：故事薄弱卻相當高明的功夫片──單就武打來說是這樣

（本文有劇透，請斟酌閱讀）

就香港電影《葉問》系列來說，這並非是多偉大的功夫電影。但在九七回歸之後，香港在文化與經濟上受制於中國，香港人必須面對身分認同的轉變，與自尊被迫降低的窘境，葉問這位從中國流亡自香港的詠春拳宗師，就一躍成為香港精神的象徵。隨著票房的佳績，也讓續集一部接一部地出，成了港片式微後，近年來少見的系列作。

而一介武師的民間故事，也就從拳打日本高手，挑戰英國拳王，到詠春對決，以至於遠渡重洋大戰美國大兵，展開一代傳奇。在四集的故事中，骨子裡，葉問以詠春拳打遍天下無敵手，以弘揚中國武術的精神，打敗各國高手，還在第三集上演同門對決。實則葉問象徵了一種香港人的自尊、自傲與自主權的失落，只能靠「自香港發揚至全球」的南方拳術的宗師傳奇，來取得一種阿Q式的精神滿足。

情節套路上，葉問系列承襲傳統功夫片路數，可說較無創見。就以甄子丹演過的電影來說，不管《導火線》或《一個人的武林》，在武打精神上都有挑戰傳統之處。兩部片都是「反武術」做為號召，主角缺乏純粹的俠義精神，卻又靠著武打來執行正義，並加入現代技擊的元素，讓功夫片得以添加新意。

但由於葉問系列講的是詠春宗師的傳說，自然只能以傳統武術為本，還因為葉問成了香港象徵，只能美化，而不能搬演史實。這就使得葉問的故事，成了老套走向。雖然情節上讓葉問從其他派門到大戰各國高手，在動作設計上頗有創意，但劇情並不精彩，除了武打之外較無可看性。

這個問題在第三集的同門對決中，稍微有點趣味。葉問與張天志從敵對，到合力打倒洋人黑幫，心情轉折上顯得較不呆板。但到了《葉問4》，故事就味同嚼蠟。

《葉問4》的故事相當簡單，葉問以六十餘歲高齡得了癌症，小兒子葉正因遭學校退學。葉問只好接受弟子李小龍的邀請，去美國為兒子申請學校，然後引發一系列的衝突，最後打倒強敵，凱旋而歸。

橫跨在故事主軸的是，葉問自知時日無多，想要好好教育兒子成材，所以上演了相當拖戲的「父子情」。但因為葉問本來就是個只有正面而無負面的扁型人物，強調中國儒教思想的父子關愛，就顯得十分八股。在片中的處理，尚不如美國的太極拳宗師跟女兒的衝突。以此做為電影主軸，除了捧歷史人物葉問之外，在劇情上可說相當失敗。

反而是故事的支線比較有趣。美國在地的中國武術派門，如何因李小龍把武術傳授洋人而不滿（雖然史實是，香港各門派為之不爽，聯合派出一個高手跟李小龍大戰三分鐘──這在武術決鬥中已是很長時間──最後險敗於李小龍手上，也只好不了了之），把氣發在葉問頭上，因而上演鴻門宴茶會，然後如何在華人被白人侵凌的狀態下，聯合起來，團結一心。而在各門派掌門被白人打得落花流水後，再由葉問討回面子。

如果把葉問跟葉正的父子情略掉，只保留這個高潮的支線，《葉問4》的電影結構、氣勢還有節奏將更為純粹，會成為好看的電影。

撇開故事的問題不談，《葉問4》的動作設計做出了極佳成績，讓本片成為上佳之作。

就功夫片來說，最強的呈現方式，就是靠「武打」來交代情節。所謂的意在言外，即觀眾可以從武打對決中，就體會到劇情走向，而無須對白與情節來交代細節。以徐皓峰的《師父》來說，最後的長街對決，詠春高手與天津武行的對決，幾乎沒有對白，但打完之後，所有該交代的事都呈現在武打中。詠春高手為了替徒弟出口氣，使計車輪戰眾高手，卻傷人不傷命；而天津武行也吃悶虧在心中，沒對其趕盡殺絕。某種武林規矩跟惺惺相惜的態度，就呈現在武鬥中，而非透過對白。

《葉問4》有幾場戲，就做出了類似的超高水準。起初，美國空手道高手歧視黃種人，因此不爽李小龍，在暗巷進行挑戰，被打得落花流水。而在自己落敗後，卻服了李小龍的功夫。這段雖嫌老套，但打鬥過程確有設計出武人相惜的感覺。

還有幾場戲是《葉問4》得以成功的精華。像是，太極宗師不願幫葉問兒子寫推薦入學的信，嗆葉問說，想要信就來打一場，然後進行了傳統武術的對決。一開始因為葉問有傷在身，兩人都沒有全力而鬥。而打到火起時，太極宗師要使出真功夫，葉問考慮是否也要全力而戰時，卻遇上地震，化解了此場對決，不分勝負。

關鍵在於，葉問從太極宗師對女兒的關心中，反省了自己的父子親情，失去戰意。而太極宗師也體悟到葉問遠渡重洋為兒子找學校的關切，雖然不分勝負最後還是願意幫他寫信，這看起來在情節中沒交代心情轉折，實則全交代在武鬥場面裡。透過這場對決，兩人就建立了交情。

而美軍空手道教官到唐人街踢館的一場戲，也相當出色。有一個片中完全沒交代，但卻是武術原理的道理，就是武學高低，除了技術之外，速度、力量、體格，佔很大的因素。空手道高手年輕氣盛，一人單挑各派掌門，而那些掌門七老八十，武學技術雖然純熟，每個上前接戰的人，初期都能靠技術化解體格、力量還有速度的差異。但當空手道高手全力以赴，決不留手時，每個對手中招負傷後，就更難抵擋攻勢，接連敗下陣來。

雖然葉問也是老頭，但他發揮詠春拳實戰的優勢，以「劇情上的主角威能」的高超技術，巧妙化解空手道高手的攻勢，最後將他擊敗。

這一段武打設計得相當細膩。各派掌門並非弱雞，只是條件不如空手道高手才會輸，而葉問是觀戰到最後，知道了空手道高手的套路，才將其擊敗，勝得也不容易。這種幾近於真實的動作設計，就讓人看得叫好。

而電影最後兩場對決，美國格鬥教官先打掛了太極宗師，然後才面對葉問的挑戰，也是在這個「體格速度力量」勝過這些老頭的優勢下，把兩人打得無還手之力。太極宗師的困境在於，他的太極功夫雖然有效，也屢次化解了對方攻勢，以柔克剛，但是美國教官身強力壯，並沒有被打傷。而太極宗師卻氣力不濟，最後技術跟不上手腳，幾個失誤而受傷後，就直接被打掛。

而葉問同樣是初次見識到美國教官的格鬥技，雖然靠詠春拳擅於短兵相接的套路，勉強抵擋，但還是不敵對方的力氣與速度，被打得受傷。但主角威能畢竟就是電影中所謂的無敵元素，在葉問趨於敗勢後，他看準了美國教官變招的空隙，使出詠春拳的絕招，手腳並用，封截了對手的腳步，克服了體格上的劣勢（在《葉問外傳》中，張天志也是以此打敗體格遠勝自己的摔角手），然後一擊致勝。

而面對踢館的空手道選手，葉問在對方失去戰意後，逼住喉結的詠春殺招並未使出，這是武學的禮儀。但美國教官卻沒失去戰意，還想頑抗，葉問就直接攻擊咽喉要害，讓對方倒地不起。這個動作細節也是完全沒對白交代，觀眾只能從武打動作中體悟到，葉問作為武學宗師的慈悲。片中的武鬥場面，很多類似的細節，而這些細節，讓原本故事薄弱的電影，變得非常引人注目，可說動作設計救了《葉問4》。

《葉問4》跟《葉問外傳》一樣，故事老套八股，沒什麼可看性，人物也沒什麼縱深，強調倫理親情的部分甚至會令人反感，但其實看動作就夠了。《葉問4》可說是相當高明的功夫片──單就武打來說是這樣。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航