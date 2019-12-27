《高效能！瘦肌塑身法》：讓你打造出美腿翹臀的「羅馬尼亞硬舉」

文：戶川愛

大腿後側的橘皮組織是老化造成的？不！其實是「努力不足」導致的

大腿後側肌群這個部位的肌力一旦下降，就很容易變成大腿前側緊繃的粗壯腳。鍛鍊大腿後側的肌肉，並均衡使用的話，就能打造出纖細修長的美腿。照鏡子確認背部時，如果有發現橘皮組織的話，表示肌肉明顯不足。透過肌力鍛鍊可提升血液循環，消除橘皮組織和鬆弛。

Photo Credit：台灣角川 大腿後側肌群是指「半腱肌」、「股二頭肌」、「半膜肌」位於大腿後側的肌肉群之總稱。

最需要鍛鍊的人如下：

大腿後側有橘皮組織

大腿後側總是冰冷

腿部容易水腫

腿看起來比較短

大腿前側緊繃

羅馬尼亞硬舉：美腿×翹臀，重新打造完美背影！

對這裡有效：臀大肌（臀部）、大腿後側肌群（大腿後側）

目標次數：10次×2組

間隔休息：2～3分鐘

（1）手背朝前方，雙手握啞鈴。雙腳打開與腰同寬，以挺胸的狀態站立！

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（2）臀部一面往後凸，一面緩慢～地放下啞鈴。請注意膝蓋不要過度彎曲！啞鈴沿著大腿，一點一點地往下放。膝蓋微彎，重心放在腳跟。花費2～3秒。

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（3）啞鈴放到膝蓋以下時，大腿後側到膝蓋後側的肌肉會得到伸展，應該會感覺到很緊繃吃力！實際感覺到大腿後側有使力後，在這裡停留１秒。之後再回到1的姿勢，反覆做。

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（2）～（3）做10次，間隔休息2～3分鐘，反覆做2組。

身體較柔軟的人，可嘗試把啞鈴放得更低！一面確認大腿後側確實有伸展到，一面做動作。膝蓋不要過度彎曲！這個動作看起來很不起眼，但出乎意料的，是很吃力的鍛鍊項目。

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若沒有以正確的姿勢去做的話，大腿後側有可能完全沒使到力。做3的動作時，一定要確認大腿後側有沒有緊繃吃力的感覺。沒有緊繃吃力時，可調整一下膝蓋彎曲的程度、或臀部往後凸的方式、重心，以及手往下垂的位置等，找出大腿後側肌肉最有感覺的位置。

應該會新奇地發現：「原來大腿後側到膝蓋後側的部位有肌肉啊！」

確實攝取食物，孕育瘦肌：小愛的飲食搭配大全

一心只想變瘦，所以覺得「只要不吃就會瘦」是不對的。請參考我的飲食搭配，這樣就能吃出漂亮的肌肉線條，雕塑身形喔！

蛋白質的攝取方式

增長肌肉的材料是蛋白質，是肌力鍛鍊期間不可或缺的營養素。我比較傾向不使用營養補充品，而是透過飲食來補充。蛋白質的量，每一餐攝取15～20ｇ是最理想的。用平底鍋來烹調時，基本上不用油。

薑汁燒豬腰內肉

富含油脂的豬梅花肉或肉片的熱量比較高，所以選擇腰內肉。先把肉切成一口大小，放入平底鍋和洋蔥一起拌炒，加入薑末、酒、醬油、味醂調成鹹甜口味即完成。腰內肉一餐可以吃150g左右喔！

青椒鑲雞胸絞肉

減重就是要吃雞胸！若用菜刀剁成絞肉，就能用來做成鑲肉。剁成絞肉後，加少許鹽、胡椒、太白粉拌勻就不會散開。青椒富含維他命，這樣吃營養比較均衡。

鮪魚罐＆鯖魚罐的活用方法

沒有時間時，可輕鬆使用的是罐頭。水煮鮪魚罐和水煮鯖魚罐，都富含蛋白質，非常方便。我最喜歡的吃法，是在白飯上放入瀝乾湯汁的鮪魚、納豆、生雞蛋，淋上醬油，做成「鮪魚罐納豆蓋飯」，或是在低醣麵上放入瀝乾湯汁並剝碎的鯖魚、番茄丁、鰹魚露，再以少許香油拌勻的「鯖魚番茄義大利麵」。

醣分的攝取方式

或許很多人認為「醣分（碳水化合物）是大敵！」不過增長肌肉時，醣分是不可或缺的營養素。熱量的來源｜醣分攝取不足時，就會開始進行肌肉的分解。在肌力鍛鍊前，可攝取30～35ｇ左右的醣分。

酪梨鮭魚茶泡飯的作法

在白飯上放低醣分的鮭魚和酪梨做成茶泡飯，就可吃得很清爽，在肌力鍛鍊前食用，份量也不會太多。調味只要用現成的茶泡飯調味料即可簡單完成。酪梨使用1/4個左右。白飯100g，搭配鮭魚70g。

在鍛鍊前吃三角飯糰和香蕉！

在肌力鍛鍊前2～3小時，可先吃1個三角飯糰和1根香蕉。三角飯糰盡量選擇富含蛋白質的鮭魚或鱈魚子口味。香蕉含有對恢復肌肉疲勞有幫助的鉀，所以非常推薦。

如果想吃零食可選擇日式菓子！

蛋糕或餅乾等西點，脂肪含量較高，所以建議選擇日式菓子！鹹的大福麻糬或蕨餅，含有運動所需的醣分，油脂較少。在減重過程中，保持飲食的彈性很重要。當成給自己的獎賞，設定每週吃1次美食的作弊日吧！

書籍介紹

《高效能！瘦肌塑身法：每天10分鐘輕鬆鍛鍊》，台灣角川出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：戶川愛

譯者：陳燕華

日本狂銷 17 萬本！針對「瘦肌」進行鍛鍊，輕鬆擁有迷人曲線！嘗試了各種瘦身法卻不斷復胖的作者——戶川愛，靠鍛鍊「瘦肌」竟在短短 5 個月成功瘦下 10 公斤！

你跟作者一樣「超討厭運動」、「不喜歡跑步」、「最愛待在家裡吃零食、玩電玩」、「出門嫌麻煩」嗎？只要跟著作者的講解與步驟，在家做 10 分鐘，就能輕鬆獲得完美身材！

「瘦肌」也就是連結了許多細部肌肉的大面積肌肉。例如「背闊肌」就是瘦肌的一種，由於它連結了「腹斜肌」所以只要鍛鍊「背闊肌」，除了能消除背部贅肉，同時也能讓腰圍變細，達到一舉兩得的塑身效果！本書針對瘦肌介紹了 20 組「瘦肌鍛鍊法」，只要做完 1 組，馬上就能感受到身體的變化！

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整書以淺顯易懂的插畫進行解說，就算是初學者也能輕鬆在家鍛鍊，無須勉強自己胡亂多做，一開始只做1組也沒問題！

Photo Credit：台灣角川

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航