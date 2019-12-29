《偉大的接班人》：自從弟弟掌權後，金正男「就有點擔心自己遭遇不測」

文：安娜・費菲爾德（Anna Fifield）

第十三章 不受歡迎的哥哥

（前略）

哪怕在東京的機場被逮個正著，出盡洋相，遭驅逐出境的畫面還給攝影機拍光光，外界仍然對金正男十分著迷⸺又或者，那正是原因所在。在北韓皇室成員中，唯獨他活躍世界各地，又很容易認出來。

南韓媒體充滿各種專家、叛逃者與政府官員的發言，談到金正男在政權中扮演的角色時，把誤導言論說得好像千真萬確。比方說他是高階軍官啦、勞動黨官員啦，或是位於平壤、價值五億美元的朝鮮電腦中心（Korea Computer Center）⸺北韓電腦駭客總部⸺負責人。

曾有報導說，年紀較輕的金正哲和金正恩聯手設局，要在二○○二年底金正男出訪奧地利時，趁機暗殺這個政敵。兩年後，又傳出有另一樁暗殺陰謀，地點則是中國。就這樣，謠言相繼出現，始終未曾平息。

金正男逝世後，南韓國家情報院告訴國會議員，金正男生前曾聯繫弟弟，懇求弟弟放過他。據說他在信上寫道：「我們無路可走，也無處可躲，自殺是唯一的解脫。」

據說，金正男還曾和姑姑⸺金正日的妹妹金敬姬⸺通過幾次長長的電話，兩人醉醺醺聊著國家局勢，都深感痛惜。其他專家則說，當時金正日把大兒子送到海外生活，是為了考驗他的能力。直到二○○七年，還有報導說他已經回到平壤，正在勞動黨組織指導部工作。

關於金正男的一生還有很多謎團，但可以確知的是，他長期活在賭徒、惡煞和間諜的陰影中。他似乎和北韓政權保持著某種連結，同時卻又生活在政權之外。

金正男擁有很多化名，包括「金哲」（Kim Chol，金正男在馬來西亞遇害時，離境用的護照化名就是「金哲」）；同時，他也有數本護照，包括兩本北韓護照及一本葡萄牙護照。此外，一位在生意上認識金正男的人說，他也有一本中國護照。除了韓語，他還會說中文、英語、法語和俄語，而日語也還過得去。

在那幾年裡，金正男運用自己獨一無二的各項技能，冒險謀取自己的利益⸺或許正是因此觸怒北韓政權，而遭暗殺身亡。

美國CIA一向致力扳倒它討厭的獨裁者。而金正男成為CIA線民後，就開始為它提供情報，通常會跟CIA探員約在新加坡或馬來西亞碰頭。不過看在弟弟金正恩眼裡，光是跟美國間諜交談，恐怕就是一種背叛行為。

金正男在那趟旅行遇害身亡後，警方調閱監視器畫面，發現他曾和一名男子同乘飯店電梯。那名男子看起來像亞洲人，據說就是CIA探員。此外警方也發現，他在機場攜帶的後背包中有十二萬美元現金。

那可能是他從事情報活動的酬勞，也可能是他經營賭場生意賺來的錢。

某人從二○○七年起跟金正男合作，後來又和他成為好友。據這位前生意夥伴說，金正男生前經營東南亞各地賭博網站，持續至少十年之久，而馬來西亞也包含在內。

我第一次跟這位前生意夥伴談話，就是在金正男身亡當天，由我們共同的熟人牽線認識。當時他正在坐飛機，驚恐萬分，過程中還當著我的面哭了出來。因為我們用飛機Wi-Fi在FaceTime上交談，所以有時聽不太清楚他說的話。他告訴我，他在入境檢查處遭到額外盤查， 還有一些形跡可疑的人在他辦公室附近徘徊。

我知道這個男人的名字、國籍，以及居住地，而他也模糊提過自己工作上的細節。就像許多在險惡的黑社會走跳的人一樣，他對很多事都諱莫如深。

他不許我寫出有關他的任何詳情，所以在這裡我姑且稱他為「馬克」（Mark）。

馬克是網路安全專家。有一天在曼谷的高檔飯店「香格里拉」（Shangri-La Hotel）裡，有人將馬克引介給一個男人。這個男人自稱金強尼（Johnny Kim），需要資訊科技專家為他的伺服器保障安全。

馬克完全不曉得他是誰，甚至也不曉得他是哪裡人，不過他看得出來，這個男人有點不誠實。金強尼從事的工作並「不正當」。他經營一大堆賭博網站，而眾所皆知，賭場經常⸺尤其是線上賭場⸺成為洗錢的工具。

二○○九年某一天，他們一起看電視時，強尼轉身面對馬克，說：「我想告訴你我是誰。我是金正日的兒子，名叫『金正男』。」馬克一聽不知道說些什麼好，畢竟他對北韓所知不多。後來他們依舊像以前一樣，在強尼經營的許多賭博網站上一起工作。

馬克說，有兩個北韓網路專家很常和金正男共事。在澳門，他跟賭博界兩大鉅子在生意上密切往來：一位是人稱「賭王」的何鴻燊，他在澳門擁有大約二十家賭場，甚至在平壤也開了一家；另一位是陳明金，他以前當過立法會議員，同樣擁有賭場。金正男喜歡去他們開在澳門的賭場消磨時間，包括何鴻燊的葡京娛樂場，以及的陳明金的金龍娛樂場。馬克說，他們聚在一起時，會點一瓶瓶伏特加與威士忌來喝。

「他認識很多舉足輕重的人物，中國人、英國人、葡萄牙人、美國人或新加坡人都有。他在澳門無人不知、無人不曉。」馬克告訴我。

馬克說，二○○○年代初，北韓正量產一百美元偽鈔，而對金正男來說，澳門正是最適合洗這種黑錢的地方。有一次，金正男甚至用這種百元假鈔付錢給馬克，還說那偽造得十分高明，簡直是「超級美鈔」（superdollar）。二○○六年，美國政府對澳門匯業銀行（Banco Delta Asia）施加制裁，指控該銀行協助北韓政府洗錢，並散布這些偽造的美國貨幣。

在澳門，「長子」很享受當花花公子的感覺，經常出入紳士俱樂部，酒也喝得很凶。他在亞洲到處都有女朋友，而他身上的巨龍及錦鯉刺青，與亞洲黑幫組織盛行的樣式如出一轍。馬克還說，他對統稱為「極道」（yakuza，ヤクザ）的日本黑道及中國三合會特別「著迷」。

金正男在幾近流亡的那段日子裡，始終和北韓政權保持聯繫，與提倡經濟改革的姑丈張成澤更是親近，經常和他談話。

不過，他倒是很少回家鄉。二○○八年父親中風時，金正男曾飛往平壤，也曾赴法國替父親尋求治療方法。後來金正男告訴馬克，在那趟法國之旅中，他也結識了克萊普頓（即金正哲崇拜的英國吉他手。）。看樣子， 整個金家都對克萊普頓情有獨鍾。

父親逝世後數週，金正男再度回到北韓，但他既沒見著同父異母的弟弟（當時已經成為北韓最高領導人），也沒出席父親的葬禮。

馬克說，自從弟弟掌權後，金正男「就有點擔心自己遭遇不測」，並說他從沒提過要在北韓爭個一席之地。馬克告訴我：「他很開心過著自己當時已經擁有的生活，而且孩子、老婆和情婦都不住北韓，也讓他很滿意。」

金正男去日內瓦或維也納見老同學時，總說自己剛好出差才會到那裡。他告訴他們，之所以到歐洲出差，是要為腰纏萬貫的亞裔客戶擔任顧問⸺例如某個中國暴發戶，想要花三萬美元買葡萄酒，或在瑞士購置房地產。「就是像這樣的事情，沒什麼不可告人的。」從前在日內瓦國際學校的同班同學薩哈基安說。

金正男酷愛喝葡萄酒和抽雪茄，平常戴著名貴手錶，是很講究生活的人。不過薩哈基安說， 他所看到的金正男，從不像別人口中的酒鬼、賭徒或浪蕩子。

這位好朋友未曾探人隱私，但他感覺得出來，金正男遭弟弟斷了財源後，確實在努力謀生。

他生前最後一次去日內瓦時，住的是Airbnb民宿，而非四季酒店（Four Seasons，知名豪華連鎖飯店）。

薩哈基安傳來一張他們倆在日內瓦的自拍照。照片裡是兩個蓄著鬍渣的中年男子，襯衫上掛著墨鏡，正站在一家名叫「米莎」（Mischa）的美味熱狗店前，對著相機露出微笑。

不論馬克或薩哈基安，兩位好友都說「長子」一向非常注意人身安全。馬克說，金正男一定會蓋住所有電腦上的網路攝影機鏡頭，也常常在辦公室與住家搜查有無竊聽器。

此外，他也熟知建築物間沒安裝監視器的祕密路線，這樣他在城裡就能避人耳目，迅速移動，誰也不會發現。一旦看到日本人，他就會馬上避開，以免碰上的是日本記者。馬克說，金正男去北京時特別疑神疑鬼，用的是二○○○年代初問世的老舊諾基亞手機⸺用這種手機，別人就追查不到他的行蹤。

但萬萬沒想到一個活得這麼遮遮掩掩的人，也有很赤裸裸的一面。

金正男流亡期間，一直維持著名叫「金哲」⸺他其中一個化名⸺的Facebook個人頁面。他在那個頁面恣意張貼自己的照片，其中有一大堆是在澳門不同賭場外面取景。他在其中一張照片寫道：「我住在亞洲的拉斯維加斯。」

他的Facebook曝光後，我馬上傳訊息給上面一百八十多個好友，就這樣找到薩哈基安。後來我發現，當時我也傳了訊息給金正男的表姐夫。

此外，「長子」也對記者講了一大堆話。先前日本記者在北京機場等他，並將自己的名片硬塞給他。到了二○○四年，還沒出現任何關於北韓接班人的公開宣言時，金正男就先發電子郵件給前述一部分記者，表示他父親具有「絕對的權力」，想選誰都可以。

二○○九年，隨著父親明顯變得更加孱弱，金正男身穿運動褲，在澳門遭日本電視臺記者跟拍。「如果我是接班人，還會穿成這樣嗎？」他這麼回應記者的問題，表現得不屑一顧。

後來，父親選定金正恩為繼承人後，這個被棄置在一旁的哥哥表示，原則上他反對北韓家天下邁入第三代，但他還是祝金正恩一切順利。「我希望我弟弟能盡全力改善北韓人民的生活。」金正男說，還表示他樂意從國外予以支援。

在那之後，他批判起北韓政權更是尖銳，不但把二○○九年貨幣改革形容成「錯誤」，還說北韓是時候像中國一樣「改革開放」了。

到了二○一二年初，同父異母的弟弟才剛成為北韓領導人一個月，金正男發出有史以來最不留情面的批評。他在寫給日本記者五味洋治（Yoji Gomi）的信上說：「我很懷疑，一個才受過兩年領袖訓練的人怎麼懂治國？」五味洋治在不同場合見過金正男兩次，而後兩人電子郵件往來不下一百五十封。

而「偉大的接班人」可受不了這種批評。

相關書摘 ►《偉大的接班人》：為了強化「最佳領導人」謊言，金正恩努力延續北韓的「政治種姓制度」

書籍介紹

本文摘錄自《偉大的接班人：從造神運動、籠絡權貴到高壓統治，揭密金正恩的權力遊戲》，寶鼎出版

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作者：安娜・費菲爾德（Anna Fifield）

譯者：葉織茵

繪者：許晉維

七十年永垂不朽的金氏王朝祕辛

謎樣暴君金正恩的崛起和統治內幕

橫跨八國、超過數百小時的訪談

《華盛頓郵報》駐外記者第一手獨家報導

招牌誇張油頭與過時黑色中山裝、時不時就祭出飛彈恫嚇他國的「火箭人」⋯⋯一般人對於金正恩的印象，常止於他富有特色的外表、是網路迷因與諷刺漫畫的常客，但對於其人格養成與處事思維卻只能仰賴流言蜚語，更因資訊備受箝制而難以一窺其貌。究竟這個受過西方教育、血統並不純正的么子，是如何走向金氏王朝的寶座？沒有祖父金日成的英勇抗日事蹟，更沒有父親金正日的白頭山神話加持，他如何快速掌控搖墜不安的政權，鏟除異己、創造個人崇拜？

熟諳韓語的《華盛頓郵報》記者安娜．費菲爾德在專職報導這個神祕國度期間，決心追查相關情報並挖掘出這個接班人與該政權背後的真實面貌。她多次往返朝中邊境，訪問數十位脫北者及往返兩國的商人；獨家採訪金正恩在瑞士求學期間的監護人——阿姨高容淑和姨丈李康——和同班同學、金家壽司師傅暨金正恩兒時「玩伴」藤本健二、與哥哥金正男親如姐弟的表姐李南玉、彼此有著奇特友誼的NBA球星丹尼斯．羅德曼，並多次會見曾權傾一時的平壤權貴，如前北韓駐英大使太永浩與大財主李正浩一家。

本書將解答

在與世隔絕、環伺獻媚之人的生長環境，扭曲自戀人格如何從小養成？

保密防諜、弒親又殺老臣，權貴為何甘願賣命，用血與汗建成平哈頓？

從滑稽外表、鬆綁私有企業到誇耀核武實力，步步皆經縝密算計？

從平壤的摩天大樓到馬來西亞的太平間，從泰國的小旅館到美國的乾洗店，費菲爾德遠赴八國、累積超過數百小時的訪談內容，按圖索驥一步步揭開金正恩的神秘面紗，帶領讀者了解這個獨裁政權如何保持其完整性，對新一代造成何種影響，以及北韓和世界未來將會是何種模樣。

本書特色

第一手詳實採訪報導與實地調查，彙整許多首次公開的獨家專訪內容以及和眾多長期關注北韓動向的專家學者意見，增加本書可看性與真實度。 幫助讀者了解北韓社經狀況、對國際情勢的關係與影響、金氏家族的歷史以及金正恩為鞏固政權而使用的暴虐手段與決策內幕。 人物觀察細膩、描寫生動，詳實描繪出身處北韓極權統治之下的困苦、金家與權貴極盡奢華的享受，以及鎮日惴惴不安於隨時可能入獄勞改的恐懼，讓讀者對於北韓政權的高壓統治有更深一層的感受。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九