紙雕師刺殺超商店員一審判死，二審辯護律師主張服用「FM2安眠藥」導致失控

42歲的紙雕師蔣嘉凱，在疫情期間某日到超商買東西，蔡姓店員勸他戴口罩後兩人發生口角，蔣嘉凱返家換衣服並拿刀回到超商攻擊店員，店員被刺身亡。桃園地方法院認定蔣嘉凱故意殺人，且精神鑑定結果顯示犯案當下並無異常，判處死刑。

全案上訴到高等法院，今（12）日開庭時，辯護律師主張蔣嘉凱長期服用俗稱FM2的安眠藥，導致行為失控且有失憶情況，另一份精神鑑定結果也指蔣嘉凱案發當時有精神障礙，因此不應判處死刑。

蔣嘉凱鞠躬道歉：我沒資格表達意見，死刑也接受

蔣嘉凱今日到庭受審，面對法官詢問，他表示，對犯案前回家換衣服、拿刀，還把藥單明細放入口袋，這些幾乎都想不起來。雖然有近視和閃光多達4、500度，案發時沒戴眼鏡就出門，他也不知道為什麼會這樣，至今仍不清楚犯案當下在想什麼。

蔣嘉凱說，他沒資格對刑度表達意見，維持一審死刑判決他接受，最後宣判時也不需再讓他出庭。如果判死的話，只希望盡快執行，因為他想趕快回家，「裝在袋子裡抬出去」也可以。今日審判結束前，蔣嘉凱再次轉向被害人的家屬鞠躬說對不起。

蔣嘉凱畢業自龍華科技大學應用外語系、輔修多媒體與遊戲發展科學系，曾當過遺體修復師，後來創立設計公司，販售紙雕、紙紮等產品，出版手作書籍、辦展覽，設計商品曾在全台誠品書店販售，年收入約100多萬。因有睡眠障礙，案發前已在身心科診所看診、拿藥約半年。

辯護律師砲火猛攻一審，主張蔣嘉凱受安眠藥FM2影響

桃園地方法院一審認為，根據蔣嘉凱多次進出超商、準備武器、換裝等行為，顯示他有預謀故意要殺人。今日二審檢察官也主張，蔣嘉凱拿刀攻擊被害者胸口等人體要害，殺意明確，完全排除間接故意的可能性。

檢察官沿用一審法官的判決理由，指蔣嘉凱雖然有睡眠障礙、憂鬱症、焦慮等，但長庚醫院的鑑定報告指出，蔣嘉凱的精神障礙不至於影響日常生活，也非思覺失調症等重大精神疾病患者。平常所服用的安眠藥未高於一般劑量，案發時並無精神障礙或其他心智缺陷，辨識能力與控制能力均屬正常，不符合《刑法》19條第2項的減刑條件。

檢察官透過證據指出，行凶時蔣將自己的藥單放在口袋，並在警方到場後，和警察對答如流，主動要求警察看他口袋，顯見辨識能力並無下降。雖然他在警察到場時直接承認「是我殺人」，但並無悔悟之心，還想憑藥單獲得寬待，顯然非「真誠悔悟」的自首。

一審判決也說，蔣嘉凱雖有負面成長經驗，但重大罪行背後沒有不得已的原因，也不受環境所迫。即便精神鑑定認為他有復歸社會的可能，仍判處死刑。

3位法扶的辯護律師提出多點證據，反駁一審判決的認定和檢察官的主張。

首先，長庚醫院所做的初次精神鑑定報告雖認為被告案發時辨識能力及控制能力正常，但根據北市聯醫松德院區所做的補充精神鑑定報告，蔣嘉凱長期服用俗稱FM2的強效安眠藥。此藥物可能會導致順向失憶、夢遊，也會讓服藥者易衝動、暴躁、性格變異且有暴力行為。

辯護律師強調，蔣嘉凱在犯行前晚服用5種藥物，案發後的尿液和毛髮檢驗都驗出FM2的成分，報告推估是服用了高劑量安眠藥，這就是蔣嘉凱當天失控殺人、失去部分記憶的原因。此外，蔣嘉凱過去沒有暴力傾向或前科，精神鑑定報告甚至認為他有不錯的自我修復能力，殺人顯然受藥物影響。

FM2通過大腦中的中樞神經系統，使患者快速進入深度睡眠，並具有鎮靜催情的作用。在醫療使用範圍內，FM2常用於治療嚴重失眠症。FM2有時會被犯罪者摻入飲料中用於迷姦，因此也有「約會強暴藥」之稱。FM2被政府列為第三級管制藥品，得通過醫生開過處方藥以及藥事人員調劑後才能使用。

律師：一審判死過程不夠審慎

辯護律師也表示，依照近年最高法院的判決見解，判處死刑必須符合幾項要件，但一審判決皆不符合。

首先，蔣嘉凱被松德醫院鑑定有精神障礙及精神疾病，且案發時辨識能力和控制能力顯著減損降低，依照國際公約，精神障礙者不得判處死刑。

再者，判處死刑必須符合「最重大罪行」，包括預謀計畫殺人、手段殘酷、凌虐折磨被害人、無差別隨機殺人，且為直接故意。蔣嘉凱先和被害人起口角，被害人問蔣「要打架是不是」，蔣受刺激才起殺意，也沒有凌虐被害人，不屬於「最重大罪行」。

此外，一審判決中將社會觀感及社會安全作為量刑依據，違反兩公約意旨。

最後律師也反問，什麼才算「真心悔悟」和「犯後態度良好」？蔣嘉凱一審時多次向家屬道歉，甚至當庭下跪磕頭，稱願意以命償命，安慰被害人家屬的心情，在看守所中也表現出慚愧和悔意。「被告要做什麼才能符合期待？還是不論被告做什麼都不對，就是要判死刑？」

死者的2個姊姊今天也出庭參與審判，他們對法官說，弟弟的死讓他們的家庭永遠破碎，父母至今無法走出傷痛。辯方律師把「不判死」視為理所當然，但他們無法認同台灣變成「被殺會死，但殺人不會死」的社會，請求法官維持判死。

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核稿編輯：邱宜君