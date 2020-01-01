博士夫妻傻傻辭職回台做音樂盒，當媽媽讓她體悟「不要貪心」

採訪：張詩華｜攝影剪輯：弗利登｜ 圖片提供：蔡筱晨

「我們交往時，分處美國不同州念書，是遠距離戀情，想累積革命情感，所以認為創業是很好的方式，可以一起圓夢。但沒想到創業比我們想得還苦。（笑）」蔡筱晨自我解嘲地說。她是「Muro Box智慧音樂盒」共同創辦人，這項產品在台灣募資平台開放後24小時內就達標，最後募得超過200萬新台幣。

挖掘和先生的美好回憶 變成兩人的創業項目

蔡筱晨與先生目前育有一子，夫妻二人還一起創業，項目是「Muro Box智慧音樂盒」。講到音樂盒，一般人腦中可能出現一台小小的機器，透過手動上發條的方式，緩緩發出金屬彈撥的樂音。而「Muro Box智慧音樂盒」，有著相似的機械原理，但不同的是，可以透過專屬的手機App編曲後在音樂盒上播放，打破傳統音樂盒無法更換歌曲的限制。

台灣曾有音樂盒產業，但這種傳統工藝日漸沒落，蔡筱晨與先生為何選擇「音樂盒」做為創業項目呢？當他們正在摸索創業產品時，某日蔡筱晨打掃倉庫時發現一個小小的音樂盒，那是和先生一同在奧地利遊學、結識彼此時買的紀念品，不過由於僅能演奏莫札特的小夜曲、缺乏變化，這個重要的信物便逐漸受到遺忘，十年後塵封在倉庫中。「所以我就跟先生說，要是我們幫音樂盒換歌、讓它更有價值，這麼重要的東西就不會被丟在倉庫。」於是兩人開始一頭栽入音樂盒的世界中。

教育博士因為創業改做粉專小編 家人曾罵他們傻

蔡筱晨與先生原先在美國都有不錯的工作，不過從事韌體工程背景的先生認為，台灣有很好的硬體技術，因此決定辭職回到台灣創業。家人起初有些不認同，「經過一些家庭革命，家人說兩個博士幹嘛傻傻辭掉穩定的工作回來創業，又過得這麼辛苦，這些話一直在耳邊縈繞。」蔡筱晨是英文教育博士畢業，和先生一同創業後，竟是包山包海什麼都做，除了她不懂的工程之外，人事、行銷、客服、粉專小編、市場調查……還有生育孩子，她都奮力達成。

比起男性，似乎每一位創業女性都會遇到同樣的挑戰：如何兼顧家庭與工作。蔡筱晨說，「在人生中你把家庭放第一、還是工作放第一，就是一個很關鍵的問題。」懷孕後期，蔡筱晨就已察覺自己的體力難以負荷，與此同時，所有關心寶寶與這對夫妻的人，愛的叮嚀都常對準媽媽說，變相成為她的壓力，因此蔡筱晨也開始意識到有了孩子後得調整工作節奏。

做月子時還要面試新人 當媽媽讓她體悟「不要貪心」

最讓她覺得磨難的時刻，是生產後。由於公司有同仁離職，先生便央請還在坐月子的蔡筱晨面試新人，她還得偷偷從月子中心離開面試。此外蔡筱晨還要幫忙找公司接下來新的辦公地點、同時煩惱孩子的嬰兒床、各種嬰兒用品等，蔡筱晨當時也曾和先生抱怨，難道就不能體諒一位剛生完孩子的媽媽？不過當時先生得扛下四百筆的訂單出貨壓力，也是分身乏術，夫妻二人只能在不斷協商中度過。

由於產品原先尚未開始群募時，兩人曾徬徨是否繼續創業之路？後來群募成功達標，新生命也接著出生，讓蔡筱晨及先生確立繼續發展Muro Box智慧音樂盒。

蔡筱晨的兒子一歲多了，現在的她面對時間分配的課題時，經常對自己說「不要貪心」。「一次做好一件事情，雖然生活有很多目標想要同時達成，但要說服自己排出優先順序，不要過度焦慮。生孩子前可能一天可以顧好三個面向，現在能一天顧好一個面向就給自己拍拍手了。」責任心強、自我要求高的蔡筱晨開始練習多多鼓勵自己，多看見自己做到的成績，繼續往前。

蔡筱晨心目中的「媽媽力」

「孩子提醒我面對關卡時，還是要笑笑的面對，因為可以用不罵人、不生氣的方式把一件事做好，這是需要訓練的，無論對客服還是對自己的孩子，可以訓練高EQ（笑）。」除了更柔和的面對各項挑戰外，蔡筱晨也發現媽媽角色讓她變得更加彈性多元，比如帶孩子買菜時，順便帶孩子認識路上的所見所聞，讓孩子適度放電，回家也就能好好睡覺。

蔡筱晨及先生把傳統工藝結合智慧型媒介、創造新價值，推出Muro Box智慧音樂盒；而有了孩子後的蔡筱晨，也努力把原有的自我加上媽媽角色，努力蛻變、升級。

延伸閱讀

本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰