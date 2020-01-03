《量化行銷時代》：如何克服五大行銷障礙，提升整體策略價值？

做了行銷後，常常很困惑的部分就是品牌推廣和推廣活動怎麼評估，如何說服主管花了這筆行銷預算後，花得值得？以及如何來展現對於品牌、公司的產值呢？

補充思考：為什麼行銷人要具備有數據分析能力呢？ 根據2019 Michael Page台灣行銷招募團隊資深顧問Deidra Wong的分享，企業在招募行銷人才，看重的幾個條件： 跨部門工作經驗。相較於傳統行銷側重領導力、品類管理經驗，新形勢下的行銷招募，更看重求職者是否具有跨部門和跨領域工作經驗。「人才如果除了具有行銷經驗，還有銷售經驗、跨部門溝通經驗，或者熟稔業務端、通路、産品端和線上線下端，將會更吃香。」 團隊年輕化。受到數位行銷的影響和衝擊，企業需要了解年輕一代消費者的消費習慣和訴求。年輕人才更能貼合當下和未來的消費者，洞察消費動向，明白與自己同年齡段消費者的行爲邏輯。同時，在理解能力、數字分析能力和通路拓展能力方面，更有潛力。 專案組合管理能力與數字分析力。對於企業來說，找到新的銷售機會點是行銷部門需要關注的問題，因此數字分析能力與專案組合管理能力是企業希望求職者具備的。「行銷人才需要了解透過一連串的流量計算，明白ROI（投資回報率）是多少。通過媒體購買、更換等方式，將流量轉變成業績，或提高更好的轉換率。」 文化適應力和溝通能力。隨著內部結構調整，求職者對企業新的組織結構要具有一定的文化適應力。由於匯報對象可能常常在其他國家，因此優秀的英文溝通能力變得更爲重要。

更在近期在《哈佛商業評論》（HBR）發表大數據報告：「各行業排名前三分之一的企業中，使用了數據驅動決策分析的，其生產率平均比競爭對手高5%，利潤率高6%。」

或許其他軟性實力對於行銷人來說，並不難培養；但是數字分析能力可能是很多行銷人的痛點。初期如何建立策略、找出重要數據指標、最後如何評估效應、最終呈現數據給老闆看和優化未來行銷策略等等。

因此，巨量資料串連的時代，身為行銷人才的我們會說故事、精準定價、定位清楚還不夠用，這時代更需要學習如何蒐集重要資訊，並進行分析、評估效益，這樣我們才能與對手拉開距離，大幅提升我們行銷績效。

的確看似複雜且難開始，但是在本書中，透過一些行銷案例，清楚告訴我們如何找到數據脈絡，來提升我們整體行銷策略價值。當然，後半段有些財金概念不容易理解時可以直接跳過，重點在基礎行銷概念建立為主。

這本書適合誰看？

行銷工作三不五時，非行銷類出身的企業主管質疑是否有用 現在做品牌化和知名度等行銷策略，無法有效被量化 不想要浪費你所花費的每一分每一毫行銷經費 想要建立完善行銷數據脈絡的你

此篇文章將著重在〈第2章〉內容，將從大家最常問的「我該從哪裡著手？」這個問題著手，並探討如何克服5大行銷障礙。

障礙1 : 萬事起頭難，什麼是重要行銷測量指標？

障礙2 : 太多因素混雜，無法辨別行銷活動的因果關係。

障礙3 : B2B行銷，缺乏數據資料。

障礙4 : 缺乏資源與工具，是否該建置系統？

障礙5 : 公司其他人拒絕改變，走向數據思維，該怎麼做？

數據導向的5大行銷障礙

障礙1 : 萬事起頭難

不知道怎麼做

不知道該用什麼計量指標

問題不是在於數據太少，手上很多數據但沒有一個有用的

不知道要從哪裡開始著手

Key points ：打分數找出有效客戶，藉此蒐集正確數據、創造動能

Tips1： 蒐集到真正有用的數據

有時候我們在整理資料時候，都會發現資料大概有上百萬筆，到底要如何從中找到自己需要的數據呢？其實通常第一步、我會先跟主管討論說今年的目標，來決定接下來要探索現有數據，或者是到最後不夠使用時候，再提出要養數據的步驟。

再來就是要從這些大量資料中，找出最前1000的潛在顧客（端看設定目標為何，來決定名單數量），畢竟業務或者是主管的時間有限，不需要拋出萬筆資料。而是必須思考如何透過資料的內容，快速看到成效，同樣需要透過實驗過去經驗，來每個維度的相關性。

例如可能主管今天要我篩選出曾經購買>10K台幣商品，篩選出來後可能會有上萬筆，但如何考量業務每天有多少時間可以來消化這些名單，以及有多久可以完成這個專案。這時候我可能會回頭去看，這專案是為了達到什麼效益，再來同樣可能會對另為一高單價商品（可能是買女裝）會有興趣等等，來提供更簡潔、有效應的名單。

書中提到：「不需要等要取得100%數據，或花費數百萬美元建構的基礎建設，才能開始著手進行，關鍵在於要蒐集到正確數據。並且問問自己，有哪些 20%的數據產生80%的影響力。從哪裡著手進行，可以快速做出成績，當作下一次的談判籌碼，取得主管支持資金。」

Photo Credit: 本文作者提供

另一方面可以經營渠道下手，將現有的行銷管道都寫出來，再來驗證今年年度公司主要目標為何，來決定如何訂定今年行銷決策，有效利用不同渠道或是驗證這些資料的可用性。

Tips 2 ：排除Excel上那些無效的數據

限定一個維度來討論數據，書中提到Walgreen連鎖藥局曾經透過顧客的居住地與當地3家藥局的地理位置，來做資料的交叉比對。藉由這樣地理維度縮限發現，住家距離藥局若是超過2英里，大概這顧客就不會去那邊購買商品了。了解這樣情形之後，就可以超過 2 英里之外的顧客先篩選掉，更能進行精準行銷，節省行銷開銷。

障礙2 : 無法辨別行銷活動的因果關係

太多因素混雜在一起，例如行銷活動期間重疊，根本不可能明確地找出因果關係

行銷活動跟顧客行動之間有時間差

品牌知名度行銷活動跟銷售額之間，沒有直接關係，但是財務長卻想要知道財務 ROI 多少

Key points：進行小型的行銷實驗

常常聽到反對行銷的理由為「任何你測量事情，都有太多可能的成因，很難找出單一個因果關係。相信活動彼此重疊，根本不可能分辨哪個行銷活動管用、或者是哪個成效不彰！」

其實這個問題的「解答」，在於必須要採取系統化、有條理的方式，來進行行銷活動。所以進行小型實驗，盡量把變數分離開來，然後來看看哪些變數直接影響結果。

Tips 1：控制行銷活動的變動，找出隱藏利基

曾經有一家博弈公司，會固定設計實驗，把自家的行銷結果加以量化。曾經將角子老虎的玩家分成兩群。「控制組」，對其進行標準行銷，提供他們價值125美金免費住房跟2客牛排晚餐。

另外一組「測試行銷組」則是對「挑戰者」行銷；給他們60美金的免費籌碼，但是不招待住房跟牛排晚餐。想不到，測試行銷組其博奕活動比控制組還要高。

行銷活動往往因為有限期的優惠，可以在相對短的時間內提升需求，稱之為「製造需求行銷」。此外，限制誰可以得到實驗性的優惠，因此可以解決因果關係的問題，再加上這是製造需求行銷，所以在執行行銷活動到最後得到結果之前，不會存在有顯著的時間差。

Tips 2 ：品牌化行銷方案

做品牌行銷的應該常常被被老闆或者是財務長挑戰ROI，不像是一些「製造需求行銷」，因為顧客被促銷活動和舉辦活動所吸引而購買產品，所以這些花費都可以被量化。但打造品牌知名度的行銷廣告或者是宣傳行為，常常存在時間差的問題，到底要如何量化他的產值呢 ?

翻到書中下一個章節裡面「知名度計量指標」是所謂Top of mind，其實是指在購買循環中，顧客在考慮購買時候，會率先想到你的產品或服務。測量顧客有多容易說出某個公司或者某項產品的名稱。

但如果公司不夠大，沒有辦法等到全球品牌知名度訪查結果怎麼辦? 可以透過網路新媒體，以及手機簡訊的功能，都可以用來測試品牌知名度、試用、製造需求行銷來做搭配。

例如說，在廣告上面加上URL、QR code掃碼、或者是在《流量池》一書中提到，可以給予一個CALL TO ACTION，來增加廣告和承接流量的管道。能做到品效合一，絕不浪費時間與資源。

障礙3 : 缺乏數據資料

一間B2B企業，進行間接銷售，因此不知道顧客是誰

由於隱私權的問題，我們無法蒐集顧客資料

Key points ：建立獲取顧客資料的策略

行銷人員面臨的困惱，資料不多而是太少，來搜集正確的資料並加以分析。對於很多做B2B行銷人才，更是遇上更大的挑戰，因為無法直接觸碰到最終端顧客，導致很難給予產品或者是行銷策略有力的回饋或是效益評估等。所以以下有三種做法：

Tips 1 ：跟通路夥伴做朋友

思科曾經在合約裡面，要求經銷聯盟「共享其顧客銷售資料」。當然第一個層面是公司要夠大，再來是雙方必須了解共同獲利為何，最終是告知對方這邊並不需要拿到顧客的姓名跟地址，這些從共享資料中完全刪除。我們真正需要知道資訊為：顧客購買哪些產品或者是服務，以及如何根據這些資料來採取相關對應策略。這也是我過去聽到得到客戶端資料的方法之一。

Tips 2 : 用「價值」換取資料

這應該是最常見的一個手法，透過獲取一個免費服務或者試用品，將我們的個人資料分享給廠商。書中舉三得利為例子，他們的啤酒都是透過經銷商、酒吧、餐廳、雜貨店與自動販賣機，間接的銷售給顧客。

但他們推出一個行銷手法「飲酒常客」可以到網站上面輸入自己喝了多少酒，藉此獲得點數，透過這些點數，可以換取一些客製化的商品，像是印有自己名字的帽子等等。藉由這樣的方式，來追蹤這些顧客的花費還有習性等等。

Tips 3：用焦點團隊的訪查結果，替代顧客資料

利用焦點團體訪談跟訪談後的成果，將顧客細分為不同的目標行銷群族。透過這種市場研調的方式，掌握終端顧客的人口結構、特色，以及購買相似性。當然找市場調查公司做焦點團體訪談，勢必會消耗一大筆的行銷預算，或許也可以贈與免費午餐和贈品，吸引他人前來訪談，來降低自己在做教團團隊時候花費。

障礙4 : 缺乏資源與工具

沒有時間做這件事情，再不然就是建置系統需要花太多錢

沒有可以支援數據導向行銷工具及系統

我們是行銷人，跟資訊科技人員無法好好溝通

IT負責建構系統，但那不是我們需要的資源和工具

Key points : 建構數據導向行銷的基礎建設

Tips 1：Excel 基礎數據建設

曾經有人問過我 : 「如果想要做相關數據分析的工作，可以從哪裡開始著手比較好。」老實說，我覺得不需要多複雜的程式語言。反倒可以從最基礎的Excel來建立基礎概念，像是一些常見的公式SUBTOTAL, SUMIFS, SUMIF, COUNTIF, COUNTIFS, TRIM, RIGHT, LEFT等等。

非常推薦這篇文章，大致上將EXCEL主要幾個公式以功能性來做分配，可以幫助大家更有效率用EXCEL的功能。基本上，了解者些重要的公式，已經可以解決很多基本算式問題。

很多時候程式語言只是增加效率，或者是當遇到百萬數據量時候，可以幫便透過指令來快速且正確的跑完資料篩選。但回過頭來看，主要是要學習解決問題的能力，以及盤點手邊所以的資料，如何達到最終的目標。

當然依據公司顧客客群和相關互動情形，會影響到資料收集的大小狀況；在加上你打算拿這些資料做什麼，就會產生相對應的行銷基礎需求。所以顧客群的大小、資料量的多寡，以及想要多久來進行一次分析，包括建制報表系統，都會影響你將投入多少行銷基礎建設成本。

Tips 2 ：行銷與IT部門之間的關係

有時候在數據活動上面會遇到行銷人說：「我想來學習一些程式背景，或者是如何找到工程師可以聽得懂的話語，來增進溝通的效應。」所以我們得知很多時候兩方面都互相不懂對方在幹嘛，導致溝通、工作效率很差。

所以最好的狀態是行銷人員，可以學習如何清楚地跟IT部門說明行銷義務的需求及目標，如何透過公司有的資料，來找出解決方案或者是達成目標。所以我們必須要對能夠支援數據導向行銷活動相關技術熟稔，併透過不斷試驗和實驗來學習「問正確的問題」，讓系統最終極大化它的價值。

障礙5 : 公司其他人拒絕改變

我們不想要量測，因為我們不想要為量測結果負責

心思全放在行銷活動上，結果很難預測，所以不用管結果

公司沒有量測結果的文化

欠缺進行數據導向的行銷技巧

公司對於數據導向行銷這種想法很排斥

行銷講究的是創意，要是引進計量指標跟量測過程，就會扼殺創意和創新

Key points : 從自己開始，創造數據導向行銷文化

書中提到：「像創造出一個數據導向企業文化，當然很難憑一人之力做到，我們必須要說服他人，且迅速做出令人注目的成績，將會是初期是否能夠成功最主要的關鍵。」最重要的是，我必須要了解在公司內部是有這種撼動他人決策略得人、有資源且想要推動數據或有意嘗試的人。

Tips 1：難以改變的一向是「人」

想要在政治化的環境下面遊走，當然需要累積實力和關係。找出公司裡頭有力的人士，且懂得欣賞行銷結果的資深主管。主要是因為他們既有經驗、資源，又有手腕可以幫我們在各個部門中，做好溝通協調。

當然在這過程中，我們必須有意識去找尋公司現在遇到的難題，且將為公司帶來更好效益的改革。從小處著手，盡快取得成果，讓大家注意到數據測量帶來效力，建立起來在公司內部的聲望和可信度。

Tips 2 : 客服團隊行銷技能的差距

很多時候並不是內容不願改革，只是因為對於這些行銷測量內容不是這麼理解。所以有給予時間訓練新作法、新工具和新技術。書中提到：「不但要有良好的行銷和業務策略，還要搞懂模型背後的運作方式，以及運做過程後的技術工具。最後要激起員工主動想要做出額外的行銷績效。」

所以給予足夠的時間了解行銷數據，還有背後的動機，跟最後的對於員工自身將能帶來有什麼的效應，將也是需要溝通的一個環節。

看完這篇文章後，可以專注在前面10個指標和15個關鍵計量指標，〈第3章〉講述利用10個古典計量指標，提供一個進行策略性行銷量測工作的系統化架構。第二部分詳加闡述這15個計量指標，倒數兩篇章有較多實際操作案例，讀者可以直接跳著閱讀感興趣的部分，將能得到如何評估行銷效益更細微的內容。最後，也歡迎大家一起討論這些有趣的行銷議題。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航