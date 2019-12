男vs女——香港女性今日的職場待遇仍不公平

文:IKY(數年前離開了香港及女性工作領域後,現在是一名SEO從業者,與coding為伴。/email: email2iky@gmail.com)

上週,美國前總統奧巴馬在新加坡博覽中心開講。在演說期間,他指出如果每個國家都是由女性統治,生活水平和(整體)成果將得到全面改善。

If women ran every country in the world there would be a general improvement in living standards and outcomes.——Barak Obama