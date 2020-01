抗議布拉格與「台灣台北市」成姊妹市，上海市宣布與布拉格「解除友城關係」

(2020年1月14日18:43,李秉芳更新,核稿編輯:楊士範)

台北市以「台灣台北市」之名,於昨(13)日和捷克布拉格市締結為姐妹市。台北市長柯文哲也親自飛到布拉格簽署締結合約,而身為布拉格友城的中國上海市今天宣布,立即解除與布拉格市的友城關係,並嚴正抗議布拉格「公然挑戰一個中國原則」。在這之前,布拉格市與北京市也於2019年10月解除姐妹市的關係。

《中央社》報導,2018年11月上任的布拉格市長賀瑞普(Zdeněk Hřib),對台灣立場十分友好,上任以來即推動廢除與北京姐妹市協定中的「一中條款」,導致布拉格市與北京市解除姐妹市關係,並引來中國外交部不滿。布拉格當地時間13日,台北市以「台灣台北市」之名和布拉格市締結為姐妹市,上海市人民政府隨即於14日發表聲明抗議,並解除兩市友城關係。

上海市人民政府網站14日發布上海市人民政府外事辦公室關於上海市解除與捷克布拉格市友城關係的聲明,聲明表示,捷克布拉格市政當局在台灣等涉及中方核心利益的重大問題上屢次採取錯誤行動,粗暴干涉中國內政,公然挑戰一個中國原則,上海市政府和人民對此表示強烈譴責和嚴正抗議。

聲明也提到,考慮到兩市展開交往的政治前提和基礎已不復存在,上海市人民政府授權上海市人民政府外事辦公室鄭重聲明,上海市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。聲明宣稱,相互尊重、平等互利是中捷關係的基礎。敦促布拉格市政當局早日「認識錯誤」,以實際行動消除負面影響,回到「一個中國原則」上來。



(以下原文刊於2019年12月24日17:30)

原標題:從友中走向抗中,「台灣台北市」2020年1月與布拉格締交姊妹市

台北市議會今(24)日二讀通過與布拉格締結姊妹市案,協議名稱沿用台灣台北市。市府發言人周台竹說,後續會向行政院報備,並通知捷克駐台代表處,市長柯文哲明年赴歐參訪就可簽署。

台北市議會今天下午召開大會,審議包含北市與布拉格市締結姊妹市等案及各局處預算。其中,北市府與布拉格市締結姊妹市案順利通過,協議內容沿用「台灣台北市」(The City Of Taipei, Taiwan)。

Photo Credit: 台北市議會 網站 台北市與布拉格市締結姊妹市協定英文草案

二讀通過後,時代力量台北市議員林穎孟在臉書表示,經歷5次各種被技術性杯葛,布拉格姐妹市二讀案終於在議會通過了,恭喜台北獲得堅定挺台的實力國際戰友。

不過台北市議會國民黨團今日表示,黨團支與布拉格締結姊妹市案,惟雙方簽署名稱分為「City of Taipei, Taiwan」及「City of Prague, Czech Republic」,黨團要求回歸城市對城市交流,反對不對等的國名名稱,其英文協議書應拿掉Taiwan,或改為「City of Taipei, Republic of China」。國民黨團認為,北市與布拉格締結姊妹市,應回歸城市交流之本質,以雙方首都城市名稱City of Taipei及City of Prague締結姊妹市。

根據台北市政府官網,在與布拉格締結以前,台北已經與36個國家、49個城市締結為姊妹市。

捷克如何從「友中」走向「抗中」?

捷克首都布拉格市議會在今年12月12日以39票贊成、0票反對、2票棄權的壓倒性多數,批准了與台北市締結姐妹城市的提案,預計明年1月與台北市簽署完成姊妹市協議。

布拉格在今年10月解除與北京的姊妹市關係,因為雙方就姊妹市協議中的「一中條款」談不攏,該條款稱布拉格支持一個中國原則、不承認台灣是一個國家,布拉格新任市長賀瑞普(Zdenek Hrib)表示,市府就刪除姊妹市協定「一中條款」一事,多次向中方交涉,卻得不到任何回應。而為了報復布拉格,北京取消數個布拉格古典樂團在中國的演出行程。

《紐約時報》報導,捷克是中國積極想拉攏關係的小國之一。兩國關係逐年升溫,並在2016年習近平訪問捷克的時候達到高峰,當時的捷克總統齊曼(Milos Zeman)還宣布捷克未來將成為中國「通往歐洲的大門」。

在同一年,布拉格與北京締結為姐妹市,其中包括對「一個中國」政策的承諾。這項協議對捷克來說,能帶來與中國貿易投資的增長;對布拉格來說也可帶來更多旅遊業、文化交流,當時北京還計畫將一隻熊貓送給布拉格動物園。

報導指出,不過由於中國大部分投資尚未實現,比起貿易協議的興奮,捷克人民對中國間諜活動的擔憂更大,而在2018年,布拉格現任市長賀瑞普當選,也開啟了捷中關係的新章。報導形容,瑞普當選,反映的是捷克民眾的反中情緒,以及對總統齊曼親中的不滿。

《天下雜誌》報導,賀瑞普所屬的捷克海盜黨(Pirate Party),目前是捷克國會中的第三大黨。立場反建制,政治定位為西方價值與歐盟的擁護者。「中國」已經成為捷克國內政治的敏感議題,而反對總統齊曼的海盜黨,透過挑戰中國的政治紅線,與建制派政客做出區隔。報導指出,賀瑞普的大膽挺台,並非什麼政治奇景,而只是反映了一個反中情緒日漸高漲的捷克,而且捷克在經濟上對中國的依賴相對較低,中國能夠對捷克施壓的籌碼較少。

《外交家》雜誌引述皮尤2019年民調,捷克只有27%的人對中國抱有好感,是全歐洲對中國好感度第二低的國家。

布拉格市長賀瑞普不只對台灣友好,也對西藏人權相當重視。在台北市議會通過締結姊妹市法案前夕,賀瑞普投書一篇名為〈為什麼我們要在布拉格市政廳懸掛雪山獅子旗〉的文章到《華盛頓郵報》,布拉格今年3月再次在市政廳升起西藏流亡政府的雪山獅子旗支持流亡藏人。賀瑞普和其他捷克議員當時還會晤了到訪的藏人行政中央司政洛桑森格。在那之前,懸掛雪山獅子旗的做法中斷了4年。

Photo Credit: AP/達志影像 2019年3月8日,捷克首都布拉格市政廳外懸掛西藏的雪山獅子旗,為紀念1959年的藏區騷亂。

賀瑞普在文中表示,「與北京的姐妹城市協議中有一項放棄支持台灣和西藏獨立的條款,我們的市政府拒絕了這項條款」,這對於中國來說是不可接受的。布拉格因此也解除了與北京的姐妹城市協議,並將於明年1月與台北市正式簽署姐妹城市協定。

賀瑞普更指出,在與北京的交往中汲取了兩個重要的教訓。他說:「中國不是一個可信賴的商業夥伴,如果政治需要,它會毫不猶豫地犧牲有利可圖的交易。」他說 北京承諾在未來5年內提供高達100億歐元的投資,捷克 相應地修改了外交政策,打開了市場。 然而,中國在該國的投資並未跟進。

「中國是一個充滿怨恨的國家」,賀瑞普在文中寫道,中國努力將自己的一元世界觀強加於往來的西方民主國家,像是取消4個捷克最好的樂團到中國巡迴演出,只因為布拉格市拒絕放棄承認台灣與西藏的獨立性,不與北京達成姊妹市締約協議中的「一中條款」。

賀瑞普最後還呼籲世界各地在與中國打交道時應「三思而後行」,「不要因為害怕被敲詐和威脅,而放棄自己的價值觀和個人誠信」。

賀瑞普今年3月來台,與總統蔡英文見面,當時他還表示,「那裡最酷的動物是穿山甲」,表示已經與台北市長柯文哲聯繫,表達希望台北市贈送穿山甲的意願,讓對歐洲人來說十分珍稀的台灣穿山甲將取代貓熊住進布拉格的動物園。

核稿編輯:羊正鈺