【2020新制】郵遞區號改「3+3」、基本時薪漲至158元，21項最有感新制上路

文：黃筱歡｜圖：游承穎

2019即將進入尾聲，邁入新的一年，2020年元旦起便有多項新制上路，與飲食、交通、生活息息相關。若沒多加留意，小至在百貨公司沒有免洗餐具吃飯，大至違規罰款讓荷包心痛。《關鍵評論網》整理了21項與你最有關的2020新制，除了自己知道外，也分享給狀況外的好友知道吧！

飲食篇

1. 淘汰劇毒性農藥，2020年2月全面禁用「24%巴拉刈溶液」：（相關文章）

2. 全台13縣市百貨量販店，2020全面禁用免洗餐具：（相關報導）

3. 防範「黑心蛋」，2020禁用「破殼蛋」蛋液做原料：蛋液常被拿來做提拉米蘇、美乃滋、蛋糕，不過有不肖業者以逾期蛋、破殼蛋混製成液蛋產品賣給烘焙餐飲業者。食藥署宣布，2020元旦起，將禁止蛋膜破裂、蛋液流出的「破殼蛋」作為液蛋原料，違者最重罰300萬元。

生活篇

4. 基本工資調整：

配合基本工資調漲，勞工保險與勞工退休金分級表也將同步跟進調整。「勞工保險投保薪資分級表」第1級的月投保薪資將調升至2萬3800元；勞工退休金月提繳工資分級表則新增第20級月提繳工資／月提繳執行業務所得為2萬3800元。

5. 服役新制！民國83年次後役男選擇更多、役期更短：為培育國家人才，2020年將開放民國83年次後的役男申請社會役（含醫療、社服、長照專長等）或研發替代役（須具碩士以上學歷，產業類別涵括半導體、資訊、國防等22大產業），各2000人的名額。另外，82年次以前研發替代役男的役期為3年，但經調整，2020年起83年次後服研發替代役者，役期為1年6個月。

6. 地震震度新分級元旦上路：目前中央氣象局將地震震度分8級，但5級（強震）與6級（烈震）級距區間較寬，不利區分災情差別。氣象局參考美、日相關作業與國內學者研究結果，把原來的5級（強震）及6級（烈震）再細分為5弱、5強、6弱、6強，未來民眾看到5強以上等級地震，就要有緊急應變的準備，新震度一共有10級。

7. 泰簽新制延至2020年3月實施：泰國駐台辦事處原訂11月30日起實施台灣人赴泰電子簽證新制，要求申請泰簽必須提供財力證明影本，引發民眾與旅遊業者抱怨不便。為了讓申請者有充分準備的時間與熟悉作業系統，薪制將延至2020年3月開始實施，未來申請泰國觀光簽證所需之證明文件，除本國身分證影印本、機位和在泰國的居住證明外，需一併附上申請人的存摺封面及最新頁面、薪資或其他收入證明。（相關報導）

8. 郵遞區號「3＋3」2020年3月全面上路：現行郵遞區號命名規則為「3＋2」，前3碼為行政區編號，後2碼為投遞段編號，不過由於郵遞區號只有前3碼有搭配機器做自動分檢，後段2碼則沒有搭配，仍須人工作業，導致分信緩慢。未來「3＋2」做法將走入歷史，郵遞區號將變成「3＋3」，把每個收件地址數位化。

9. 租金補貼擴大實施，單身者每月最高可領5000元：

現行的租金補貼主要照顧中低收入的弱勢家庭，單身者則要滿40歲才能申請。2020年擴大舉辦租金補貼，20到40歲的單身青年、2年內新婚家庭、以及育有未成年子女的家庭，也可以申請每月2600元至5000元的租金補貼，補貼期限最長12個月。申請者所得標準也放寬，由必須低於租賃地公布的最低生活費1.5倍，改為低於2.5倍。預計補貼對象將從每年6萬戶倍增到12萬戶。

10. 公共托育補助延長，每月最高補助1萬元：（相關報導）

交通篇

11. 悠遊卡電子支付上線，用手機就能搭捷運：悠遊卡公司電子支付「悠遊付」將在2020年第一季上線，除了原先服務不變，將可以透過下載的「Easy Wallet APP」綁定悠遊卡與銀行帳戶，由悠遊付錢包加值至記名悠遊卡中，就能以手機QR Code掃碼或感應完成消費支付、收款、線上付款及轉帳，也可以幫悠遊卡自動加值，可以直接用手機感應搭乘大眾運輸。（相關報導）

12. 提升交通安全，機車考照前駕訓補助提高至1300元：為強化學員防禦駕駛觀念，降低肇事率及死傷人數，2020年元旦至11月底，將提高機車駕訓班專案補助金額。民眾考機車駕照前先上3天機車駕訓班、且順利取得駕照，每人補助金額由1000元提高為1300元，名額也增加到1萬人。

13. 快速公路拖救費統一，「超跑條款」也出爐：為避免拖吊業者亂喊價，交通部統一訂定小型車及大型車拖救收費標準，2020年元旦開始實施。未來小型車十公里內收基本費1500元，超出10公里里程，每公里加收50元。大型車則依車種噸數，收取2625元至6825元基本費，超出10公里里程，每公里加收55至85元。另外，超跑造價昂貴，在國道發生事故時，不少拖吊業者不敢拖救，交通部高公局為此訂定「超跑條款」，根據底盤高度與新車價值，明定拖救基本費率表，其中底盤高度低於10公分、且新車價值超過2000萬者拖救費用最高，為2萬元。

14. 防視線死角，大型車強制安裝視野輔助系統：大型車輛轉彎因有內輪差導致視野死角，往往是造成車禍的主因，為降低車禍發生率，2020年元旦起大客車及大貨車，須裝設行車視野輔助系統，包含左右兩側視野鏡頭可顯示車身兩側影像的車內螢幕系統等。若定期檢查時仍未裝設，將給予1個月改善，逾期未改善，將開罰1200元到1800元罰鍰，超過6個月尚未改善，就會註銷牌照。（相關報導）

15. 電動車補助「縮水」了：2020年電動車換購新制，工業局調整重型、輕型電動機車補助，由每輛1萬元降至7000元、小型輕型補助則由7200元降為5100元，但加碼補助國產電芯3000元。而環保署也自2020年起取消新購電動車補助，改提供「汰舊換新」補助，淘汰老舊機車換購電動車才有補助。

權益篇

16. 超過百人企業必須替員工作臨場健康檢查：

17. 勞動事件法上路：被稱為是「最有感的司法改革」，《勞動事件法》自2020年元旦上路，將減少勞工的訴訟障礙與門檻。為提升當事人自主解決紛爭能力，新法明定勞動訴訟原則上應先行調解，若調解不成才進入訴訟程序。也將有一名承審法官、2名調解委員共組調解委員會，協助解決紛爭。新法也擴大勞動事件範圍，建教生與建教合作機構間若發生相關爭議也能申請訴訟。而為了避免勞工因為經濟弱勢無法負擔訴訟費用，也制定暫免徵收部分裁判費，降低訴訟門檻。（相關報導）

18. 社工調薪新制：社工人員因低薪、工作辛苦而且難留住人，2020年將調整公部門與民間單位社工的升等、加薪計畫。在公部門部分，正式編制社工人員的風險工作費將調整金額1810元至3000元，約聘僱社工人員調整金額1569元至3000元。民間單位社工薪資調整則依年資、學歷、執照、執行風險業務等級階梯式調整，每月薪資從3萬4000多元起可加薪到近4萬2000元，資深社工督導最高薪資則可突破5萬元。

19. 公費醫師服務期滿留任獎勵計畫：為穩定偏遠地區醫師人力，將對服務期滿、未滿65歲之公費醫師，續留或申請至衛生福利部或輔導會指定位於高度偏遠地區、偏遠地區之公費醫師分發服務醫療機構執業者，每人每月補助金額7萬元至10萬元，並將依偏遠程度、科別給予不同加成。

20. 身障者生活補助費調整：為鼓勵身心障礙者使用日間照顧服務，2020年將放寬身障者日間照顧機構服務使用者可請領生活補助費，每月最高為8499元。另外也放寬請領補助資格的不動產限額，從650萬元提高為706萬元；身障者求職期間的所得也免計入家庭總收入。

21. 國民旅遊卡使用限制鬆綁：刷卡消費日不再限於休假日，提升公務人員使用國旅卡之便利性。

更多的新制，也可上行政院網站查詢。2020年，祝福大家有個好年！

核稿編輯：楊之瑜