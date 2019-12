《STAR WARS：天行者的崛起》：最好看的星戰電影之一，同時也是最糟之一

上回好不容易逃過死劫的反抗軍,試圖整裝待發,繼續對抗強大的黑暗軍團,而同時Rey依舊困在探索原力的自我修煉,就在此時一股古老的邪惡力量興起,決定宇宙命運的終結大戰一觸即發。一言以敝之,《STAR WARS:天行者的崛起》是最好看的星戰電影之一,同時也是最糟的之一。

誰還記得在上一集《STAR WARS:最後的絕地武士》開頭不久,Kylo Ren (亞當崔佛Adam Driver 飾)一怒之下摔爛他的面罩頭盔?而這回來到了《STAR WARS:天行者的崛起》的開頭不久,Kylo Ren將這些碎片重新拼回,頭盔拼回來了,但裂痕依舊清晰可見,反映出他的心境。許多死忠的星戰迷深深堅信雷恩強森(Rian Johnson)的《STAR WARS:最後的絕地武士》毀了40多年來的星戰宇宙,而這回J.J.亞伯拉罕(J.J. Abrams)正如Kylo Ren,將影迷口中「被毀去的星戰」一片片拾起,拼回我們熟悉的模樣,這回《STAR WARS:天行者的崛起》正如Kylo Ren的頭盔,表面看來是重新完整,但卻充滿著裂痕。

我再打個比方,《STAR WARS:天行者的崛起》有句台詞:「如果這任務失敗,那麼我們長久以來的所有努力都將徒勞一場。」(If this mission fails, it was all for nothing. What we’ve done. All this time),完全是這部電影的註解。

Photo Credit: IMDb

2017年《STAR WARS:最後的絕地武士》引發的影迷怒吼,再加上迪士尼因為創作理念衝突而開除導演柯林崔佛洛(Colin Trevorrow)後,當初以《星際大戰:原力覺醒》為星際大戰系列重振雄風的亞伯拉罕被召喚回導演位置,確保好不容易重啟的系列任務到最後不是徒勞一場,你完全可以感受到亞伯拉罕肩上所擔起的歷史責任,當年對於《星際大戰:原力覺醒》的批評多半是過於遵照原系列的公式,而這回被臨時徵召、只能成功不容失敗的亞伯拉罕,簡直是做好做滿。

若說《STAR WARS:最後的絕地武士》是在一片熟悉的沃土上萌發的新芽,那麼《STAR WARS:天行者的崛起》便是將這幼苗直接除株。許多的動作場景執行得漂亮好看,演員有相當精彩的表現,況且你實在不得不佩服亞伯拉罕在之中穿插原系列熟悉元素的熟捻功力,但這種從粉絲狂熱中獲得的觀影樂趣實在太豐沛,反而讓《STAR WARS:天行者的崛起》該有的獨特風味盡失。

整部電影就如一頭幽靈,最顯著的便是這回的反派竟然是原三部曲的超級大魔王Palpatine帝國皇帝 (伊恩麥卡達米Ian McDiarmid 飾),片頭的招牌字卡便指出他仍生還,企圖重建西斯與帝國,原來前兩集的Snoke只是個幌子,他藏匿在隱密的星球,悄悄地養兵蓄銳,等待他的繼位者,組成Final Order以統治宇宙。Kylo Ren找到了Palpatine的藏身處,而Palpatine則指示他必須追殺Rey (黛西蕾德莉Daisy Ridley 飾),展開了《STAR WARS:天行者的崛起》前段一場又一場的貓捉老鼠的戲碼。

Photo Credit: IMDb

另一方面,Rey在莉亞公主 (嘉莉費雪Carrie Fisher 飾)的訓練下,探索成為絕地武士的真諦,而其餘反抗軍的夥伴們Poe (奧斯卡伊薩克Oscar Isaac 飾)、Finn (約翰波耶加John Boyega 飾)、Rose (Kelly Marie Tran 飾)、Chewbacca (尤納斯蘇歐塔莫Joonas Suotamo 飾)、C-3PO (安東尼丹尼斯Anthony Daniels 飾)雖然依舊堅持對抗First Order的勢力,但反抗軍的人數與勝利希望卻是日漸遞減。皇帝Palpatine率領史前無例超強艦隊回歸的消息,使得他們必續破釜沈舟一搏,否則這將是宇宙和平的末日,Rey一行人踏上尋找西斯追蹤裝置的旅程,以取得皇帝Palpatine的藏身地點。

《STAR WARS:天行者的崛起》在前段稍為冗長的背景交代結束後,開啟了相當緊湊刺激的尋物任務,有場猶如《瘋狂麥斯:憤怒道》的沙漠追逐戰、還有Rey與Kylo Ren在浪花中糾纏的光劍決鬥,還有兩個讓人眼睛一亮的配角新登場,與Poe過去有淵源的走私客Zorrie Bliss (凱莉羅素Keri Russell 飾),以及與Finn同樣是First Order叛軍的Jannah (Naomi Ackie 飾)。

平心而論,單獨看《STAR WARS:天行者的崛起》的話,這是一部極為出色、有趣的科幻冒險電影,亞伯拉罕是對好萊塢大片熟練的精湛技匠,為《STAR WARS:天行者的崛起》打造出一場又一場令人無法喘息的情節,高速的剪接、充滿活力的運鏡、高節奏之中安排的呼吸空間、配樂、混音 (特別是沒有對白的時刻),視覺與聽覺工程來評斷,《STAR WARS:天行者的崛起》是部極致高標的傑作。

多數人可能很少會如此稱讚亞伯拉罕,但他的確是好萊塢主流導演中,最重視、也會掌握演員表演的導演之一,他的鏡頭下,盛大動作場面的最核心永遠是故事中的角色們,《STAR WARS:天行者的崛起》在角色關係與演員火花的呈現上,細膩程度是好萊塢商業大片的少見翹楚。而《STAR WARS:天行者的崛起》也確實帶來了蕾德莉至今最出色的演出,這位銀河系女英雄始終是《STAR WARS:天行者的崛起》的中心人物,而她的堅毅、她的脆弱也是整個星際大戰之中最美好的存在。

Photo Credit: IMDb

陪伴星際大戰宇宙超過40年的配樂大師約翰威廉斯(John Williams)還在這裡譜寫音符,當年本傳三部曲的幾位老面孔一一現身,《STAR WARS:天行者的崛起》還有一個極為傳奇的場景,在這之前我從未想過我能再次在大銀幕上重回這地點,種種都是證明這回亞伯拉罕的《STAR WARS:天行者的崛起》有多麼粉絲取向。很像是遊樂場的雲霄飛車,我們搭乘上去保證能享受到飛快起伏的刺激體驗,但其實在搭前,我們早就已經看透了雲霄飛車的設施軌道,《STAR WARS:天行者的崛起》輕鬆好消化,但就是有種沒被滿足的感覺。

電影作為藝術形式,真正的魔力在於驚喜與冒險、前所未見的視聽體驗,這些都是《STAR WARS:天行者的崛起》所缺乏的,也是為何《STAR WARS:最後的絕地武士》之所以偉大的原因,《STAR WARS:天行者的崛起》技藝滿分,偏偏少了些創作上的藝術性。

作為星際大戰宇宙一個階段性的大完結,星際大戰40多年來始終在回答著同一個問題:我們是誰?Rey與Kylo Ren都在各自的命運中,試圖找尋一個地位,Rey的迷惘、Kylo Ren的拉扯,遠比他們能力所及更加龐大,因此更加顯得自我探索的引人入勝,我們是誰?我們要成為誰?到頭來,《STAR WARS:天行者的崛起》告訴我們人心的團結與善良,提醒我們站在同一陣線,並做出道德的選擇,特別是我們當今生活的這個令人沮喪的現實,《STAR WARS:天行者的崛起》仍持續給我們希望,述說著希望永遠存有改變的力量。A long time ago in a galaxy far, far away。

Photo Credit: IMDb

本文經作者授權轉載,原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航