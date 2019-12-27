東野圭吾《挑戰？》：沒滑幾下就跌倒，想要轉彎又跌倒，想停下來時還是跌倒

文：東野圭吾

大叔單板手誕生的秘密

我決定開始學單板滑雪，但其實已經開始了。回想起來，一路走來，是一條漫長的路。

單板滑雪是1960年代源自美國密西根州的一項運動，是一項小眾的運動，我在高中、大學時代經常去滑雪，從頭到尾只見過一次而已，而且和目前的單板滑雪完全不一樣，滑雪板的大小和滑板差不多大，腳也沒有固定在滑雪板上。當時看到的是一個年輕人在那裡玩，搞不好是自己做的滑雪板。

我第一次看到有人正式玩單板滑雪是在大銀幕上，那就是《007：雷霆殺機》。這部電影一開始，就是大家熟悉的詹姆士．龐德駕著雪上摩托車逃避敵人的追殺，中途雪上摩托車被打壞了，龐德竟然站在被打落的雪撬上，在雪地上好像衝浪般逃之夭夭。背景音樂是美國搖滾樂團海灘男孩的翻唱曲。當時的替身演員一定是職業單板滑雪手。我極為震撼，而且佩服不已，原來這個世界上有人挑戰這麼猛的事。

但是，在之後很長一段時間，我並沒有再去想單板滑雪的事。大學畢業出社會後，也不像以前那樣經常去滑雪，即使聽到滑雪的朋友抱怨說，「最近有時候會遇到單板滑雪的人，常常擋道，真的很討厭」時，也覺得事不關己。

之後單板滑雪越來越受歡迎，當我得知單板滑雪的人數和雙板滑雪的人數比例已經逆轉時，就無法再忽略這件事。我的腦海中浮現了詹姆士．龐德在雪地瀟灑滑雪的身影，期待自己有朝一日也來試一試。

凡事都有所謂的限度，即使單板滑雪號稱幾歲開始學都沒問題，我還是很有自知之明，覺得對年近40的大叔來說，這項運動的難度實在太高了。於是，「期待自己有朝一日也來試一試」變成了「曾經期待自己有朝一日也來試一試」。

但是，命運難料（我知道這麼寫很誇張），有一天晚上在銀座喝酒時，坐在鄰桌的客人向我打招呼。這位看起來比我年紀稍長的男人是《單板滑雪手》這本雜誌的主編，因為我的下一本小說將由他們出版社出版，所以他向我打招呼。順便置入性行銷一下，那本小說就是目前已經上市的《湖邊凶殺案》。

他為我願意將新作品交給他們出版社出版道謝，這種事根本不重要。但我突然靈光一閃，覺得這應該是自己人生中最後一次機會了。我對M主編說，我很想挑戰單板滑雪。M主編已經有了幾分醉意，聽到我這麼說，二話不說地輕鬆回答，他下次邀我一起去滑雪。

因為三兩下就談妥了這件事，我反而感到不安。因為我覺得好像只是喝酒時隨便說說而已，於是半威脅地再三叮嚀：「我是認真的，沒問題吧？我並不是喝醉了信口開河。你一定要約我，如果這件事不了了之，後果由你負責。」

原本醉眼惺忪的M主編看到我一副拼了老命的樣子，也漸漸露出了嚴肅的表情說：「我知道，我也是真心邀你。為了證明我的誠意，我會送滑雪板給你，這樣夠有誠意了吧？」

「啊？真的嗎？」

我忍不住眉開眼笑。我最喜歡聽別人說「我送你○○」這句話。

那天晚上，在喝完酒之後就各自回家了，但我還是感到很不安。雖然M主編當時這麼說，我仍然擔心他以為我在開玩笑。沒想到過了幾天之後，我真的收到了滑雪板。我著實大吃一驚，而且還接到了《湖邊凶殺案》的責任編輯T女士的電話。

「我聽M說，老師打算學單板滑雪。那我們等《湖邊凶殺案》完成時，安排一趟滑雪旅行慶祝一下。」

無巧不成書，T女士以前曾經是M主編的下屬，曾經一起去參加過滑雪合宿，所以據說她是單板滑雪高手。

因為這個意想不到的機緣，眼前出現了一根胡蘿蔔。從那天開始，我全力以赴開始寫《湖邊凶殺案》。雖然其他出版社的編輯都很納悶，我已經忙得分身乏術，為什麼還有時間寫新書，其實其中有這樣的玄機。

當我順利寫完之後，T女士和我分享她的閱讀感想時，我也左耳進，右耳出，然後急著問她：「上次那件事怎麼樣了？」

「M也很期待，以目前的日程，可能會安排在3月的時候。」

我忍不住發出低吟。這樣拖拖拉拉下去，今年不就只能滑一次而已？我問T女士，《湖邊凶殺案》什麼時候完成三校？T女士回答說：「2月27日。」

「那要不要2月28日就去？」

「啊，隔天就去嗎？」

T女士也被我嚇到了。

「這樣拖拖拉拉，雪都融化了。好事不宜遲。」

不知道T女士是否感受到我的衝勁，她用力點了點頭說：「好，那我就朝這個方向安排。」

當計畫具體化之後，我的心情就像準備參加遠足的小學生一樣。遇到朋友時，逢人就吹噓我打算挑戰單板滑雪。原本以為大家會很羨漠，沒想到完全不是這麼一回事，朋友還威脅我說：

「都一把年紀了還這麼勇，我認識一個女生玩單板滑雪，結果把腰椎都摔斷了。」 「聽說在滑雪場被送上救護車的人中，單板滑雪手遠遠超過雙板滑雪的人。」 「摔跤的次數遠遠超過雙板滑雪。」 「還有人跌倒時，腦袋不小心撞到滑雪板邊緣。」

就連家人也覺得我又腦筋不清楚，心血來潮地想學新玩意。

「你都老大不小了，即使學會了，也玩不了幾年。」（姊姊） 「不必這麼折磨自己，要不要試試悠閒地釣魚？」（姊夫） 「啊？你說要學什麼？單什麼？單槓？」（母親）

編輯臉上的表情也難掩內心的反對。

「請你無論如何不要受傷，至少要好好保護手和手指。即使要受傷，也請等完成我們家的稿子再說。」（某出版社編輯）

即使如此，大家最後還是對我說：「既然你執意要學，那就加油囉。」雖然我懷疑大家只是嘴上說說而已。

終於等到了初體驗的日子。我們要去Gala湯澤滑雪場，T女士和她的上司S主編一起參加了這次滑雪旅行。《湖邊凶殺案》在前一天順利完成三校，他們兩個人都一臉神清氣爽。

我44歲，S主編比我小1歲，我不便透露T女士的年紀，但我們3個人的年紀加起來超過120歲。我們在新幹線上聊天時說，我們絕對是今天滑雪場內平均年齡最高的三人組。

相信很多人都知道，一走出新幹線的Gala湯澤車站，眼前就是滑雪場。只要去領取事先寄到滑雪場的行李，去更衣室換好衣服，就可以馬上搭纜車。但我只有M主編送我的滑雪板，所以去御茶之水的知名運動用品商店買齊了其他用品。那天店裡所有的客人中，一眼就可以看出我年紀最大。

抵達滑雪場後，馬上就開始上課。教練鈴木先生是一位28歲的帥哥，我在做暖身運動時，忍不住心想，他應該超有異性緣。暖身運動主要是伸展操。

鈴木先生首先教了穿滑雪板的方法、安全跌倒的方法和滑雪場的規定。這些內容和雙板滑雪一樣。接著在單腳穿上滑雪板的狀態下移動，稱為單腳滑行。然後又學了上坡的方法，光是單腳滑行和上坡就已經讓我精疲力竭，當天的體力有超過6成都耗在這兩件事上。

練習了一陣子基本技巧後，鈴木先生提議去搭纜車。雖然我覺得還沒有好好練習就直接上去滑似乎太危險了，但我討厭練習上坡，所以就贊成說：「好啊，好啊，去搭纜車。」

因為是雙人吊椅纜車，所以我和鈴木先生搭同一輛纜車。他途中問了我的年紀，我據實以告，鈴木先生愣了一下，一時說不出話，隨即安慰我說：「你還很年輕啦，一定沒問題。」搞不好他內心很後悔，竟然教到這麼老的學生。

照片出處《挑戰？》Copyright © Keigo Higashino 2004

照片出處《挑戰？》Copyright © Keigo Higashino 2004

下了纜車之後就正式開始滑雪。至於具體內容，即使我寫了，大家應該也沒興趣看，反正就是一直練習滑行、轉彎、停止，我和S主編從頭到尾都一直跌倒。沒滑幾下就跌倒，想要轉彎又跌倒，想停下來時還是跌倒，想要練習跌倒時，又跌了個狗吃屎，但這就是好玩的地方。兩個分別44歲和43歲的大叔跌得滿身是雪的樣子怎麼可能不好玩？T女士一直輕鬆地滑雪，不時停下來看看我們。我和S主編決定要把T女士視為眼前的目標。

上完2個小時的課，總算勉強會轉彎了，連我自己也感到很意外。

「喔喔喔，會滑了，會滑了。喔喔，轉彎了，轉彎了。喔喔，又轉彎了，又轉彎了，很不錯嘛，很不錯嘛，搞定單板滑雪了，搞定單板滑雪了，大叔也可以玩單板滑雪。」

這些話我當然不可能說出口，但內心一直在這樣吶喊。晚一步追上來的M主編也拿起攝影機說：「你第一次滑就可以滑這麼長的距離，算是很不錯。」（註：我不至於遲鈍到沒有發現這句話中包括了奉承的成分）

最後，我們一直滑到傍晚才罷休，滿身大汗，全身無力。泡溫泉時用力伸展身體，舒服得差點昏過去。

晚餐後，受M主編的邀約出去喝酒。我們邊喝著兌水的威士忌，邊觀賞白天用攝影機拍的影像。我發現自己一直在跌倒，但偶爾也小滑了一段，而且還順利轉了彎。

我腦海中再度浮現詹姆士．龐德瀟灑滑雪的身影。我什麼時候可以滑得像他那麼好？會有這一天嗎？

無論如何，我已經踏出了第一步。

相關書摘 ▶東野圭吾《挑戰？》：從作家晉升為「大叔單板滑雪手」的奮鬥之旅

書籍介紹

《挑戰？》，台灣角川出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：東野圭吾

譯者：王蘊潔

自稱「大叔單板滑雪手」的東野圭吾，從學習單板滑雪歷程開始，寫下各種挑戰經驗，令人感動也令人捧腹的自虐式散文集。

獨家收錄傳說的短篇小說〈大叔單板滑雪手殺人事件〉。

「大叔單板滑雪手」東野圭吾，關於挑戰的二三事。因為某個意想不到的機緣開始玩單板滑雪的，轉眼之間就深深愛上了這項運動。每次寫完稿就往雪山衝，看到自己慢慢進步，簡直樂不可支。自虐地記錄下這條路上的奮鬥、跌倒和歡喜，寫下令人捧腹大笑的散文。除此之外，同時也記錄了挑戰了玩冰壼、看世界盃足球賽等從未嘗試過的新鮮事。更收錄短篇小說〈大叔單板滑雪手殺人事件〉。

Photo Credit：台灣角川

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航