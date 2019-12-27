東野圭吾《挑戰？》：從作家晉升為「大叔單板滑雪手」的奮鬥之旅

文：東野圭吾

大叔單板滑雪手奮鬥中

我就這樣愛上了單板滑雪。因為編輯要我再寫隨筆，所以我做好了被大家罵很煩的心理準備，動筆寫第二篇。《單板滑雪手》的M主編看了我上一篇的題目後，向我提出了建議：「單板手這種說法不太好，不要用簡稱，還是希望你用單板滑雪手這個名稱。」

原來還有這麼多學問，我這個新手當然只能聽從老手的意見，所以這篇文章中就以「大叔單板滑雪手」自稱。

上次去GALA湯澤滑雪場第一次體驗了單板滑雪，在渾身關節痠痛消失後，又開始摩拳擦掌，躍躍欲試，而且時序已經進入3月，如果再不把握機會，滑雪季節就結束了。

我在情急之下，決定要去水上高原滑雪場。為什麼決定去那裡？其實並沒有太大的理由，就是因為在去GALA湯澤滑雪場之前，曾經提到要去水上高原。我已經很多年沒去滑雪場，所以完全不知道哪裡有哪些滑雪場。

我訂好滑雪場的飯店，但離去滑雪還有一段時間，話雖如此其實也只是幾天而已。

我打電話給上一篇中也曾經出現的T女士。

「聽說SSAWS滑雪場9月就要歇業了，要不要在此之前去一趟？」

「好啊。」

據說是隔好多年沒玩單板滑雪的T女士也很心動，於是她問S主編要不要一起去？S主編說，即使更改會議的時間也要一起去。超過120歲的三人組活力充沛。

SSAWS滑雪場是位在千葉縣的全世界最大室內滑雪場，最大的賣點是一年四季都可以滑雪，但因為各種因素決定歇業。

我和T女士約好會合時間，由我開車來到SSAWS時，S主編已經在建築物前等我們，而且已經換好了衣服。他穿上了雪鞋，戴著針織帽。他也太拼命了，平時上班時也這麼活力充沛嗎？一問之下，才知道他去買了滑雪板和固定器，但雪鞋是別人送的（去買新的嘛），滑雪裝也是租的（去買新的嘛）。

我們簡單打招呼後走進SSAWS，因為是非假日的上午，原本以為一定沒什麼人，沒想到擠滿了看起來像高中生的年輕人。我們忍不住面面相覷，這是怎麼回事？

原來是因為剛好遇到高中放春假期間，那些無所事事的高中生就決定來滑雪。

照理說，超過120歲的三人組擠在一群高中生中很突兀，但我們絲毫不以為意。畢竟我們已經在GALA湯澤滑雪場磨練過了。

我回想起上次的上課內容滑了2個小時，S主編因為工作的關係必須先離開。

「啊呀，真是可惜啊。」

雖然我嘴上這麼說，但內心在偷笑。呵呵呵，這下子我可以比他多練習幾個小時，絕對會和他拉開距離。S主編離開SSAWS之前，露出帶著一絲恨意的眼神看著我。

在S主編離開後，我和T女士盡情滑到單板滑雪時段結束為止（SSAWS滑雪場分單板滑雪時段和雙板滑雪時段）。至於我們到底有多拼命，T女士說她隔天早晨起床時，發現自己下半身不對勁，急忙貼了一大堆痠痛貼布（這個部分當然是T女士告訴我的）。

在SSAWS復習了上次學到的內容，兩天之後，我來到了水上高原滑雪場。S主編不知道這件事，也請T女士為我保密，所以完全是偷偷練習。

照片出處《挑戰？》Copyright © Keigo Higashino 2004

可惜我失算了。水上高原滑雪場內很多都是全家一起來滑雪的家庭客，至於這有什麼問題呢？就是雙板滑雪的人數遠遠超過單板滑雪的人數。

到處可以看到夫妻一起滑雪，和父母教孩子滑雪的景象，那些父母的年紀都和我差不多，也就是說，並不是玩單板滑雪的世代。

我在觀察一陣子之後，產生了一個偏差的印象。我覺得那些家長簡直就像在為自己的孩子洗腦，讓他們變成雙板滑雪派，他們嚴格監視，絕對不讓孩子對單板滑雪產生興趣。一旦兒女迷上單板滑雪，他們試圖透過滑雪展示父母有多了不起的企圖就會泡湯，不，不僅如此，甚至無法和兒女在滑雪場一起享受滑雪的樂趣，所以絕對不能讓兒子或女兒被可恨的單板滑雪派搶走。我這樣想會太壞心眼嗎？

話說回來，這種事無關緊要，總而言之，水上高原有很多人在玩雙板滑雪，滑雪場本身似乎也是為雙板滑雪所設計的，所以我無法滑得很盡興，但有充分的機會實踐出發前記在腦袋裡的理論。這些理論都是我從《單板滑雪手》這本雜誌，和《5天神速學會單板滑雪》（實業之日本社出版）上學到的，尤其是《5天神速學會單板滑雪》這本書簡直太厲害了，因為據說只要根據書上的內容練習，只需短短5天，就可以學會半管和跳躍這些招數。

只不過我日後逼問也是這本書責任編輯的M主編，是否真的那麼神，他很乾脆地回答：「那是唬人的。」最後還說什麼「短短5天時間，怎麼可能學會這些招數嘛，哈哈哈」。我原本就猜到了，所以並沒有生氣。

2個星期後，我把自己去水上高原的事告訴S主編，他怒目圓睜地向我抗議：「怎麼可以偷跑？一個人跑去練習，這也太奸詐了吧？你太不上道了，怎麼可以這樣？」

我原本以為他會一笑置之原諒我，看到他這麼孩子氣地勃然大怒，我簡直驚呆了。40多歲的大男人，會因為別人偷練滑雪這麼不甘心嗎？但這也代表他完全愛上了單板滑雪。

也許是因為太不甘心了，S主編指示T女士立刻安排第二次滑雪旅行。這可不是一件容易的事。因為已經4月，大部分滑雪場的雪已經融化，而且幾乎都已經不再開放了。

和T女士討論之後，我們決定去神樂．田代滑雪場。那一帶海拔很高，在黃金週期間還可以滑雪。

但我們的住宿訂在苗場王子飯店，從那一年開始，有一條可以連結苗場和田代滑雪場超長龍纜車開始營業，我們也很期待搭乘龍纜車。

我在出發前必須做一些準備工作，那就是要買新的滑雪服。或許有人納悶，之前不是剛買了滑雪服，為什麼又要買？其實是因為不得已的原因。我這個人超級怕熱，而且超級會流汗，之前去GALA湯澤時，滑雪服下只穿了一件T恤，但還是滿身大汗，整個人就像泡了澡一樣，所以我必須買一套春天滑雪時穿的薄質滑雪服。

我去了有很多運動用品店的神田，因為換季的關係，已經很少在賣冬季運動用品，幸好還有幾家店正在拍賣滑雪用品。我一走進其中一家店，就對女店員說，我要買很薄很薄的滑雪服，給我店裡最薄的滑雪服。

「啊？很薄很薄的嗎？」女店員瞪大了眼睛。

「對，穿了不會熱的那種。」

我向她說明了情況，她似乎剛好沒有其他事，所以熱心地開始幫我找，最後推薦我買布料很薄，而且沒有連帽的滑雪服。

「沒有帽子的話，看起來就很涼快。」

「是喔。」

我試穿之後，發現的確很涼快。雖然我完全不在乎看起來的感覺，但心理感覺真的很重要，所以我就決定買了。

相關書摘 ▶東野圭吾《挑戰？》：沒滑幾下就跌倒，想要轉彎又跌倒，想停下來時還是跌倒

書籍介紹

《挑戰？》，台灣角川出版

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作者：東野圭吾

譯者：王蘊潔

自稱「大叔單板滑雪手」的東野圭吾，從學習單板滑雪歷程開始，寫下各種挑戰經驗，令人感動也令人捧腹的自虐式散文集。

獨家收錄傳說的短篇小說〈大叔單板滑雪手殺人事件〉。

「大叔單板滑雪手」東野圭吾，關於挑戰的二三事。因為某個意想不到的機緣開始玩單板滑雪的，轉眼之間就深深愛上了這項運動。每次寫完稿就往雪山衝，看到自己慢慢進步，簡直樂不可支。自虐地記錄下這條路上的奮鬥、跌倒和歡喜，寫下令人捧腹大笑的散文。除此之外，同時也記錄了挑戰了玩冰壼、看世界盃足球賽等從未嘗試過的新鮮事。更收錄短篇小說〈大叔單板滑雪手殺人事件〉。

Photo Credit：台灣角川

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航