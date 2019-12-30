《德國史》：德意志帝國不可以理解成「（皇）帝（統治之）國」

文：周惠民

帝國會議之召開

神聖羅馬帝國面積廣袤，古代交通不便，召開會議並不容易，並不輕易聚會。十二世紀以後，較為親近皇帝的邦國開始形成不定期聚會，稱為「宮廷會議」（Hoftagen），通常會指定一個主教邦或帝國城市舉辦。1495年，皇帝與諸侯訂約，將帝國會議寫入帝國憲法，成為一個定期會議團體。1663年以後，基於交通考量，帝國會議通常在較接近帝國中心位置的雷根斯堡舉行。但也可能因傳染疾病或戰爭原因，改到其他地點召開。

在十七世紀中期之前，帝國會議總共召開過四十餘次，時間長短不一，有時僅有一週，也可以長達數月。1806年，拿破崙解散神聖羅馬帝國，帝國會議也成絕響。德意志帝國成立之前，北德聯邦重新組織帝國會議，但其意義與功能皆有不同。德意志歷史上，帝國會議不定期舉行，也沒有一定的形式，名義上會議期間貴族可以提出各種建議，但效果有限，根本與今日的立法會議相去甚遠，但這是中古時期貴族社會的重大事件。一旦帝國皇帝計畫召開帝國會議，提前一、兩年就得開始籌備，而會議期間的各種食宿及交通問題，也需要仔細籌畫。

德意志帝國概說

許多人對德意志帝國的性質並不清楚，聽到「帝國」的名稱，往往以中國歷史上的概念比附，認為應是一個由皇帝統治，中央集權的政府。實際上，德語「帝國」（Reich）的概念不可以直接譯為「（皇）帝（統治之）國」，德語Reich僅指稱一個政治實體，例如Königreich應當譯成「王（統治之）國」。

德意志帝國究竟是怎樣的政治實體？如何運作？德意志地區原本的上位政治組織為神聖羅馬帝國（das Heilige Römische Reich），十五世紀以後，為了強調其「德意志民族」屬性，在神聖羅馬帝國之後加上德意志民族（Deutscher Nation）成為「德意志民族的神聖羅馬帝國」（das Heilige Römische Reich Deutscher Nation）。1848年，德意志地區開始有統一建國的呼籲，聯盟大會也通過了臨時憲法，但此次的嘗試並未成功，「德意志帝國」的名稱卻開始成為日常生活的概念，當時這個概念仍是一個「聯盟」（Deutscher Bundesstaat）形式。1849年，普魯士、薩克森與漢諾威三個王國成立「三王聯盟」（das Dreikönigsbündnis），同意穩定政局，並成立一個統一的行政體系以領導德意志事務。這種統一建國的嘗試仍因奧地利反對而未能實現。

政教再次衝突

帝國疆域甚廣，卡爾四世並不能完全掌控，對義大利地區及布根德地區而言，名存而實不至。卡爾也專心擴張其家族事務，他先後取得許外尼茲—要爾（Schweidnitz­Jauer）公國與尼得勞西茲（Niederlausitz）等地，擴張波希米亞領土，又振興經濟，發展文化，支持宗教活動。1346年在布拉格創設主教區，1348年建立大學，使之成為神聖羅馬帝國的一處文化重鎮。布蘭登堡邊區侯的繼承權於1373年落入其手，其子也在安排下，娶匈牙利公主為妻，而讓其對匈牙利也有繼承權；卡爾又於1376年安排其子文策（Wenzel，1361-1419年，在位期間為1376-1400年）繼任國王，進一步鞏固王室的地位。但1378年卡爾臨死前，歐洲發生教會紛爭，卡爾本人無法解決，他的繼承人更缺乏政治智慧，遂有「大分裂」（或稱為「西方分裂」das Abendländische Schisma，1378-1417年）。

教會分裂肇因於教宗曾經有七十年左右居於法國的亞維農地方，到了格列高里十一世（Gregory XI）開始計畫遷回羅馬，並且於1376年率其重要人員回到羅馬。但1378年格列高里死，當時在羅馬的樞機主教於群眾的壓力下，選出義大利籍的巴里（Bari）總主教為教宗，是為烏爾班六世（Urban VI）。樞機主教群雖然是在非自願的情況下選出教宗，但仍承認其合法地位。可是烏爾班六世表現的相當自大狂妄，令樞機主教群無法忍受，乃於1378年9月在豐第（Fondi），另外選出根福（Genf，即日內瓦Geneve）地方之樞機主教為教宗，是為克雷門茲七世（Clemenz VII）。因羅馬拒之不納，克雷門茲只有繼續居於亞維農，法王查理五世（Charles V）表示支持，而英格蘭王理查二世（Richard II）及文策聯合了萊茵地區的四位選侯宣布支持羅馬教宗烏爾班；在此同時，以奧地利為首的一些德意志南部地區諸侯則選擇支持克雷門茲。兩位教宗雖然相繼下世，但雙方陣營又各自選出繼承人，使情況變得相當複雜。

1409年，兩方曾在比薩（Pisa）召開會議，計畫廢黜兩位教宗，重新選舉，卻無法達成協議。文策又在此時被黜，新德意志國王魯伯雷希（Ruprecht）拒絕承認此次會議的效力，造成三個教宗同時存在，使情況益形混亂。當然此次事件並非單純的德意志事件，而與整個西方基督教世界相關。1414年在新德意志王西格蒙（Sigmund） 主導下，於康士坦茲（Konstanz）召開宗教會議，全歐重要國家的代表及許多神學專家聚集該城，希望達成三個重要使命：

重建教會之統一。 改革教會。 解決胡司（Johannes Hus）學說所造成的信仰問題 。

在重建教會秩序方面，大會原計畫讓在比薩選出的教宗約翰二十三世（Johannes XXIII）退位，但約翰暗中與奧地利侯費里德利希（Friedrich）聯絡，投奔維也納。德意志王西格蒙要求費里德利希立刻停止對約翰之保護，否則將以實際行動對付，才順利罷黜約翰。其他兩位教宗並未出席，但也均遭罷黜，大會另選馬丁五世（Martin V）為教宗，1417年11月即位，解決教會的問題。

1415年時，大會通過另一項決議，判定胡司為異端。西格蒙原本宣布將保證胡司之安全，但胡司卻被視為巫覡，火焚而死，解決了信仰問題。

在教會改革方面的成就則相當有限，大會雖然作成決議，要求教宗定期召開宗教會議，以博採眾議，但繼任的教宗均認為此舉對其權力有礙，拒不執行，教會自然無法有效改革。

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書籍介紹

本文摘錄自《德國史─中歐強權的起伏（增訂三版）》，三民書局出版

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作者：周惠民

閱讀德國史的第一個步驟，須先釐清一個重要的概念：「什麼是德國？」讀者們也許要問，這不是一個很奇怪的問題嗎？然而這個問題，恐怕連德國人也無法清楚回答，因為歷史上的德國是一個相當模糊的概念，在中古時期，德意志是由一千八百多個擁有獨立主權的領邦所構成，不但沒有中央政府，甚至連疆域也不固定，與現在大家所認知的國家，相當不一樣。

數十年來，國內有關德國史的相關著作多半為英美學術著作之轉引或翻譯，這些著作以英美的角度觀察德國歷史發展，內容取材未必儘能符合國內讀者之需求，也無法清楚說明德國歷史的基本概念。本書為作者多年來在大學講授德國史相關課程的心得，根據受課學生的歷史知識基礎而設計，希望對各課題做較適合的說明，以期提供國內讀者一個不同的視角。

本書撰寫時，除多方徵引英、美、德、奧各家說法、力求客觀之外，書中所引文字，多標示德文原文，除了希望讀者能因此對德國史有較直接的認識，也希望提供有意近一步探索相關問題者較便捷的基礎。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航