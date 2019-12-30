《德國史》：經濟危機襲擊威瑪共和，希特勒終於等到上台的機會

文：周惠民

威瑪共和早期的政況

史特雷斯曼主政時期

史特雷斯曼1878年出生於柏林，加入國家自由黨（National­liberale Partei）之後，在1907年首次當選為國會議員，表現相當傑出，1917年成為該黨的國會領袖。1918年，他所屬政黨與其他黨合併成德意志民眾黨，傾向君主立憲體制。但在威瑪共和體系中，他也忠實的支持共和憲政體制。1923年，經濟危機發生之後，許多政黨組成聯合政府，他出任總理，接受魯爾區被法國占領的事實，並尋求解決之道。他體認無法解決經濟問題，必然也無法解決政治問題，所以他先尋求工業家的合作，改革貨幣，發行以土地為擔保的「暫行馬克」（Rentenmark），並呼籲全國共體時艱，實施減薪及加稅措施，國庫立刻稍微充實，通貨膨脹受到有效的控制。在此情況下，德國政府才在1924年發行「帝國馬克」。

在對外政策上，原本列強為了解決歐洲經濟問題，特地於1922年4月在義大利召開了一次會議，會中除了德國之外，久被排除在歐洲外交活動之外的俄國也應邀出席。德、俄兩國的代表很快的達成一項和平協議，雙方同意結束敵對狀況，互不索賠，並盡快恢復邦交。這個條約，因在哈帕洛簽訂，故稱為〈哈帕洛條約〉（Vertrag von Rapallo）。

雖然德國一再保證，無意改變歐洲勢力均衡的結構，而且〈哈帕洛條約〉只在解決德、俄間的問題，但卻引起列強的不滿，認為德國因此又獲得相當大的國際行動空間，不再受到條約的約束，但德人對此條約卻相當高興，認為是德國回復國際地位及行動能力的先端。所以史特雷斯曼繼續主張以現狀為基礎，與各國洽商，並提議國際重新檢討一些與歐洲現狀急迫相關的議題，例如德國與法國及比利時的邊界問題。1925年10月，幾個相關國家在盧卡諾召開會議，法國與比利時同意不以武力解決邊界的爭端。稍後，英國與義大利也加入這個會議，成為履約的保證國，德國因此正式承認〈凡爾賽和約〉中有關德國西部邊界的相關規定。

這個公約建立了一個歐洲新秩序的重要里程碑，英軍也在條約簽訂之後撤出萊茵地區；但是其他在德國境內有軍隊駐紮的國家則仍在觀望。〈盧卡諾條約〉在德國境內也引起不同的反應，雖然有人以相當務實的態度面對，但也有人批評條約規定使德國喪失相當多的主權。倒是如何談判交還萊茵被占領地區，成了一個較受矚目的問題。一些城市在條約一簽字之後就交還德國，而科隆一帶也於1925年底交還，但此時法國內部有許多意見，認為不可提前交還占領區，直到1928年，英、法才達成協議，在德國簽字承認「楊計畫」的前提下，交還萊茵占領區。此時史特雷斯曼已經病重，希望能早日見到協議簽字，卻無法如願，1929年底，史特雷斯曼去世，德國歷史又進入另一個階段。

世界經濟危機

大戰結束之後，德國經濟原本衰退，但經過幾年的努力，情況已經好轉，卻在此時，碰上世界經濟的危機，使德國受到嚴重的衝擊。美國原來在歐洲地區有大量投資，德國也是美國資本投資的重要市場。美國經濟在長時期榮景之後，股票市場過於熱絡，已經有學者提出警告，果然在1920年代末期出現了衰退現象，1929年10月，股票市場大跌，到了10月25日，更是嚴重，有「黑色星期五」的說法。美國立即從歐洲抽回短期資金，這使得歐洲的經濟受到連帶的影響，其中，德國受到的衝擊尤其激烈，公司倒閉，工廠關門，商店歇業，失業的人數急速增加，1929年9月德國失業人口為一百六十萬，到1931年9月失業總數增加為四百三十萬，到了1933年初甚至達到六百萬人。

雖然歐洲各國很快的解決經濟危機帶來的各種衝擊，但德國由於其內政原就不穩定，大量失業人口更加深了許多社會問題，許多人對新的共和政府產生懷疑，更有人利用經濟危機宣傳一些極端的政治理念，使得政治結構受到很大的影響，這些都表現在國會的選舉之上。例如國社黨原本只有十二席的國會席次，1930年9月的選舉中，一舉增加到一百零七席，而興登堡總統也以事態緊急為藉口，中止國會職權，並行使緊急權力，任命中央黨的財經專家布律寧（H. Bruening）為總理，希望能迅速解決經濟危機。

國會在社會民主黨主導下，提出憲法訴訟，雖然推翻興登堡的緊急處分，但興登堡下令解散國會，逐漸破壞民主體制。布律寧的許多節約措施都受到批評，也是倚靠總統的緊急處分權才能實施，但並沒有太大成效，1932年，布律寧被迫下臺。在此時，國社黨的聲勢逐漸上漲，1932年7月的選舉中，國社黨增加為二百三十席，成為國會中的最大黨。此時德國內政已經相當混亂，內閣更迭頻繁，不斷進行國會選舉。1933年1月28日，內閣宣布總辭，希特勒上臺的時機終於到來。

相關書摘 ▶《德國史》：德意志帝國不可以理解成「（皇）帝（統治之）國」

書籍介紹

本文摘錄自《德國史─中歐強權的起伏（增訂三版）》，三民書局出版

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作者：周惠民

閱讀德國史的第一個步驟，須先釐清一個重要的概念：「什麼是德國？」讀者們也許要問，這不是一個很奇怪的問題嗎？然而這個問題，恐怕連德國人也無法清楚回答，因為歷史上的德國是一個相當模糊的概念，在中古時期，德意志是由一千八百多個擁有獨立主權的領邦所構成，不但沒有中央政府，甚至連疆域也不固定，與現在大家所認知的國家，相當不一樣。

數十年來，國內有關德國史的相關著作多半為英美學術著作之轉引或翻譯，這些著作以英美的角度觀察德國歷史發展，內容取材未必儘能符合國內讀者之需求，也無法清楚說明德國歷史的基本概念。本書為作者多年來在大學講授德國史相關課程的心得，根據受課學生的歷史知識基礎而設計，希望對各課題做較適合的說明，以期提供國內讀者一個不同的視角。

本書撰寫時，除多方徵引英、美、德、奧各家說法、力求客觀之外，書中所引文字，多標示德文原文，除了希望讀者能因此對德國史有較直接的認識，也希望提供有意近一步探索相關問題者較便捷的基礎。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航