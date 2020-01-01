大多數人會活到2050年，但你可曾想過那時的世界是什麼樣子？

文：葉欣誠（從環境領域的工程及科學開始，將專業延伸至經濟、管理、教育、傳播等面向，整合工具與策略。前幾年在政府工作，任職環保署與行政院期間，提出從物質流、金流、資訊流角度思考循環經濟與產業發展，目前擔任國立臺灣師範大學環境教育研究所教授）

不知道您是否看到新聞說報導聯合國氣候會議COP25在西班牙召開，更早之前新聞提到2018年瑞典女孩桑柏格（Greta Thunberg）發起全球學生為氣候變遷罷課，訴求點是惡化中的氣候即將讓小朋友沒有未來，大人們都不努力解決，小朋友何必繼續上課？

雖然臺灣的新聞報導不多，但今年五月英國議會通過決議，宣告氣候變遷為緊急狀態。英國衛報（Guardian）隨即宣布，今後將以「氣候緊急」（climate emergency）替代長久以來大家使用的「氣候變遷」（climate change）一詞，甚至使用「氣候危機」（climate crisis）、「氣候崩潰」（climate breakdown）等更具有急迫與威脅性的用語。十一月底時，歐洲議會通過議案，宣布歐洲進入「氣候緊急」狀態，並將強化因應氣候衝擊的所有策略與行動。

那麼，「氣候緊急」和我有什麼關係呢？

為什麼要學習塑膠回收、循環經濟、再生能源、智慧電網、儲能、電動車等綠色產業的新知識，這些和我有什麼關聯呢？

最近一位國中老師和我說，「這些氣候變遷議題的新發展和我有什麼關係呢？和學生有什麼關係呢？那是國家領導人才要關注的，對我來說，除了多了一些能夠和人聊天、表示我很關心國際政治，不只關心小確幸之外，和日常生活能有什麼關聯啊？」

嗯….對呀，瞭解塑膠回收、循環經濟、再生能源、智慧電網、儲能、電動車這些綠色產業新知，不會讓收入馬上增加，為什麼要知道呢？

我們活在一個人才輩出、競爭非常激烈的時代，具有環境意識、永續思維，才能做出更聰明的判斷，這樣的人比其他只追求小確幸的人更有生存優勢。為什麼呢？因為「氣候緊急」的事實進一步提醒我們時間緊迫，綠色思維、綠色生活、綠色工作、綠色投資….基本上是自救與救人的解方，也就是說，人類已經沒有多餘的選擇。

於是，有個疑惑在我們的心中冒出了….有什麼好「緊急」的？氣候變遷這說法也幾十年了，各種預警與呼籲已經聽到沒什麼感覺了，為何一下突然緊急了起來？

Photo credit: AP/ 達志影像

目前地表溫度已經比工業革命後上升了約攝氏1.1度，大氣中二氧化碳濃度約為415 ppm，我就讀大學的1980年代，二氧化碳濃度才330 ppm，大概再二三十年，我們就會碰觸到升溫2度、存亡關頭的450 ppm了！

二三十年算緊急嗎？

在大歷史的發展中，二三十年事實上只是一瞬間，但是我念大學的時代到現在加起來就是二三十年，這是我人生最精華的階段啊。現在的學生們，都將在人生最精華階段的某個時間點，遇到「氣候之窗」關上的重大考驗。如果忽略了氣候這項最基本的限制條件，就如同瑞典小女孩說的：上課幹嘛呢？上班幹嘛呢？賺錢幹嘛呢？甚至追求夢想，又有什麼價值呢？

「綠色」在不同的時代被賦予不同的意義。1945年二次大戰結束之後，歐美國家工業快速發展，到了1970年代環境污染問題已經非常嚴重，於是公害防治變成為那個時代的重點。同時間，人們呼籲珍視自然生態，自然保育於是成為富有價值感的倡議與運動；然而，經濟發展與環境保護之間的衝突需要面對，人們於是推動環境管理，以管理機制處理環境問題，且由管末處理為主演變為事前預防與系統規畫為主；到了1990年代，二十餘年的治理經驗讓國際社會更清楚地面對經濟發展、社會包容與環境績效必須兼顧的客觀情勢，於是，「永續發展」成為延續至今的基本共識。

換一個角度來說，在以環境保護對抗經濟發展的年代，「綠色」的概念類似「綠色和平」這類的抗議型組織的理念，倡議環境保護、愛護動物，對抗「萬惡的商業開發」。然而，短短幾十年間，國際社會已經明確意識到，這是行不通的！傳統資本主義導向的經濟發展架構一時之間難以翻轉，聯合國Rio+20會議於是倡議「綠色經濟」。在過去這幾年，「循環經濟」又成為了綠色經濟更具有操作想像與實務可行性的新版本。

在替自己規劃人生方向時，帶著SDGs認知地圖，你將贏在起跑點上

面對經濟行為主導人類社會發展的現實，我們要積極引入各類的綠色元素，在具有財務可行性的前提下，改變經濟與商業模式的DNA。這樣的改變是全方位的，從基本想法、思維模式、合作意願、商業嗅覺、財務規畫等都需要重新設定。但最重要的是，需要以務實的態度，找到潛在的合作夥伴，透過資訊交流與深入討論，找尋以解決環境與社會問題為導向的商業模式，並且希望進一步改變傳統不永續的全球商業模式，為人們爭取更多的時間與空間，得以克服氣候變遷等重大的全面挑戰。

現在我們手上有的一份認知地圖，就是聯合國永續發展高峰會訂定的「永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）。SDGs已經成為一種國際共通語言，而企業是連結最深入的領域。可以說，國際上重要的綠色產業發展策略規畫中，必須包括SDGs，否則小則無法做成生意，大則讓企業承受重大風險。

也許你看出來了，創業若沒有帶著這份SDGs地圖，或是找工作沒有找到一家重視SDGs的公司，這公司可能接不成國際訂單，或是公司倒閉你被掃地出門；而懂得使用SDGs地圖做出正確判斷的人，就如同在公司成長期加入，將來拿到一大堆員工分紅提早退休，屆時別人還在辛苦奮鬥，這差別就大了！

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所以怎麼理解SDGs這份認知地圖呢？聯合國對於SDGs有許多的詮釋，我認為最重要的核心價值有二個：多樣性（diversity）與包容（inclusion）。多樣性說明了任何一個商業模式都是多面向的，與經濟、社會、環境相關，我們必須以系統思考的角度看待。包容則代表了一種兼容並蓄的態度，不因自己的角度或價值取向，否定或排擠具有其他的價值或客觀條件的人事物。但是多樣性與包容不代表停在原地不停傾聽，而是傾聽之後做出判斷，勇敢為你的人生採取行動。

我們都想在有限的時間裡追求夢想，活出精采的一生。不久之後，我們就活在升溫二度C的熱化世界了！面對這樣的氣候與環境，綠色和永續正是我們被賦予的挑戰與使命。

如何盤點你手上的資源，確保自己正在照著SDGs地圖規劃自己的職涯與創業方向？如葉欣誠老師所說，「以務實的態度，找到潛在的合作夥伴，透過資訊交流與深入討論」。綠學院產業小聚盡量避免心靈雞湯與高射炮，主談含金量高的業內情報，讓你現場提出思考模式，與理念相同的公司促成合作！

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航