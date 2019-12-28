辛老師的私房經典課《孟子》：人性如同水無有不下，所以孟子是哲學家，告子不是

文：辛意雲

〈告子上〉：性，猶湍水也

告子曰：「性，猶湍水也；決諸東方則東流，決諸西方則西流。人性之無分於善不善也，猶水之無分於東西也。」

在〈告子篇〉上，告子再提出他對人性的善惡觀點。他說：「人性如同急流的水，你疏導它向東，它就東流，疏導它向西，它就西流。」

是以人性無善惡之分。天性是純然中立，就看社會整體。社會等同挖出來的水道，社會是惡，就帶向惡；社會是善，就帶向善。所以「人性之無分於善不善也，猶水之無分於東西也。」這如同說，天性是如一張白紙，畫上什麼才是什麼！

而孟子說「水信無分於東西」，「信」是確實，水真的是無分於東西，沒錯，可是我問你，「無分於上下乎？」水有沒有分於上下？水是往下走，還是往上走？往下走。這才是真正的水性嘛！什麼是水性的終極性？往下走嘛！水雖然會蒸發！會凝固！是凝聚成常能，水一定往下走。

所以孟子是哲學家，告子不是。

「人性之善也，猶水之就下也。人無有不善，水無有不下。今夫水，搏而躍之，可使過顙；激而行之，可使在山。是豈水之性哉？其勢則然也。人之可使為不善，其性亦猶是也。」

孟子說，「人性之善也，猶水之就下也」。我們剛才說了，真正的水性是往下流，不論它上天，不論它凝固，化了以後，水就是往下流。「人無有不善，水無有不下」。這個「善」，生之善，是就人性而言，人沒有不想活下去的，人沒有不想活好的！

這是人性。如同水無有不下。

「今夫水，搏而躍之」。這個「搏」就是拍，拍打。今天我們拍打這水，讓這個水嘩！一下子跳起來，「可使過顙」，超過我們額頭。「顙」是額頭。甚至我們「激而行之」，甚至我們把它堵住，然後加強某種力量，叫做「激」，唉唷！「可使在山」，它可以淹到山上去。日本大海嘯不就是這樣？「是豈水之性哉？」這豈是水之天性呢？不是嘛！「其勢則然也」，它是一時之間在特殊狀況底下所造成的。「人之可使為不善，其性亦猶是也。」是一樣的。這是說，人是能使人行不善，如同拍水、激水一樣。人之性也是如此，但人天性是善的，是要好好活下去的。

孟子的這個觀點，是從人對生命的肯定上論性善，這也是儒家孔子的主張，也是儒家屹立不搖的部分。只是大家進一步要讀的時候，要能分開人的生物性、動物性，跟孔孟所強調的是生命覺醒後開展的人性，這兩者之間是有差距的。孔孟是從人性立論，要人超越生物性。而道德是從人性開展，是屬於人性的表現，不在生物性、動物性的層次。從生物性、動物性的立場說，「人不自私，天誅地滅。」

而告子還停留在生物性、動物性的層次，還沒有意識到人的多重性。同時告子的說法太遷就一時的狀態，而沒有觸及事物終極性的探討。

我們這個課堂，希望都觸及人的終極性。因為我覺得這樣我們的腦袋，才會在中國近百年的迷霧中慢慢清明起來。

食色，性也。仁，內也，非外也

〈告子上〉 告子曰：「食色，性也。仁，內也，非外也；義外也，非內也。」 孟子曰：「何以謂仁內義外也？」 曰：「彼長而我長之，非有長於我也；猶彼白而我白之，從其白於外也，故謂之外也。」 曰：「異於白馬之白也，無以異於白人之白也；不識長馬之長也，無以異於長人之長與？且謂長者義乎？長之者義乎？」（……） 曰：「耆秦人之炙，無以異於耆吾炙。夫物則亦有然者也，然則耆炙亦有外與？」

告子說：「食色，性也」，食與色是人的本能，這是人的天性，就是人性。

這與西方現代所說的人性相同，就如弗洛伊德所說，人性是慾望，是性的推動。

在這前提下，人的愛，就是飲食男女，也可以說，「愛」是出於男女的本能需要。「仁」是「愛」，「愛人」所以可以說「仁」是出於人內在的天性。

至於「義」呢？這是社會規範。社會規範是人後天為達成生存，而由群體規範出來的，這絕對不是人的天性。簡單地說，這是人為了活下去，大家商量訂出一個規則，在規則中，以求多數人可以活下去的機會。所以西方講「道德」是約定俗成的，是契約性的，是為了你我都可以活下去，而後訂出的契約。如基督教《舊約》中的十誡、《漢摩拉比法典》，都有強烈的契約性。西方人到今還說：「法律是道德最後的底線。」西方的道德規約如同法律。如此，「義」就是外在的了。

於是孟子就問告子，「何以謂仁內義外也？」這是說，為什麼「仁內義外」呢？

告子舉例說：「彼長而我長之，非有長於我也」，「彼長」是指「那個年長者」，「而我長之」，「而」是「於是」，我敬重他，「我長之」的「長」是「敬重」，「之」是指「年長者」。「非有長於我也」，「非有」，「不是有」，「長於我也」這「長」是指「尊敬長者之心」，「於」是「在」，「我」是指「我的內心」，這是說「不是有尊敬之心在我內在」。就如敬重老人，不能說是人的天性，而是來自於社會約定俗成的一個規範，如見了老人要敬重，要讓位給老人。這種敬老，並不是人的天性。

「猶彼白而我白之」。就好像我們看到了白色，然後我們說，噢，那是白色。我們這是根據客觀事物去認定它，所以「從其白於外也，故謂之外也」，我們這種認定，是來自對於外在世界的認識。

孟子接著又問：「白馬之白也，無以異於白人之白也？」你的意思是不是說，白馬是白的，白人也是白的，白花是白的，白布也是白的，這個之間都是白的，沒有差別？

在一切都相同的前提下，那麼「不識長馬之長也」。第一個「長」，指年紀老，「不識」是「不知」，不知對老馬的那一份憐惜，「無以異於長人之長與？」這和對老人的敬重，是不是同樣的呢？

「且謂長者義乎？長之者義乎？」意指：再說，你所說的義是出於「年長者」的人呢？還是出於尊敬老者的人呢？換言之，我們敬老，我們憐惜老馬，這種「敬」與憐惜之情，是由外還是內呢？是他們老了才尊敬，還是出於人的內心對生命的同情呢？

再引申，人對弱者，自然會生出憐惜之情。這份憐惜之情，到底是外在規範下產生的？還是內在自覺後自然產生的？

所以這一篇到這裡，非常重要的是，人之性有兩個：一個是食色性也的本能之性，這是生物、動物之性，此外，人會對人憐惜、敬重，包括對動物、老弱等同情，這乃是生命自覺後的「人性」。孟子跟告子的辯論，重點在這個地方。

孟子再問：「曰：耆秦人之炙，無以異於耆吾炙。夫物則亦有然者也，然則耆炙亦有外與？」

圖1

這個「耆」就是「嗜」作「好吃」、「愛吃」解，「炙」字是烤肉，這字是象形字，上以（圖1），這是肉，下從火，肉在火上烤。這字甲骨文就有。或問何以這是肉？我們知道「肉」是把獸體剖開的全部樣子，（圖1）是剖一半。都是象形字。這句譬如我們愛吃秦國人的烤肉；或者愛吃自己做的烤肉並沒有不同，各種事物也都有這種情形，那麼愛吃烤肉的心也是在外面嗎？辨別選擇愛吃烤肉的心也是在外嗎？

最後認為，好，你告子既然拿「食色性也」來談，我現在就回到「食色性也」跟你談。換句話說，孟子「耆秦人之炙，無以異於耆吾炙」。這是孟子說，我們好吃烤肉，我們覺得新疆的烤肉特別好吃，因此我們自己也烤肉來吃，新疆的烤肉和我們自己烤的肉，是不是一樣的？這種嗜好烤肉，難道會因為新疆的烤肉，跟自己的烤肉，而有分別嗎？其實就是一個「好」字嘛！它的重點在這裡，「好」或喜歡，是外在還是內在呢？

這裡頭另外還含藏一個問題，也就是我們所說的，譬如動物會喜歡吃什麼，比較偏好吃什麼，可是動物會像個老饕一樣吃東西嗎？即使「食色性也」，還是不同於動物的「食色性也」，所以動物跟人不能等同。

非常重要的是，孟子建立了一個以明明確確的「人」作為前提、主體的學術論點。孔子還沒有那麼明顯，不過孔子已從「學而時習之」開始，點出人因「覺」展現人的特色，在「覺」之下實踐，所獲得心理滿足與喜悅。這人對生命肯定的前提，是享受活著就有喜悅的憑藉。

砰！麥克風掉到地上。你看，大家都會叫起來。這就是我們曾經舉過的例子。你珍惜這個麥克風嗎？還是擔心這個麥克風會打到我的腳？還是怕我得要賠這個麥克風？在人的本性中，希望生命的完整性，因為我們活著，在自覺與不自覺間，感受到生命的完整性，我們看到某一種對物或人的破壞，會不忍心。這就是孟子說的「惻隱之心」。這不是為別的，而是在成為人的本能中，就看到人與動物不同的同情心。

我曾經在臺北藝術大學帶一門課，就談生命與生命意識。當中有一個功課，學生要去訪問一些人：你活著嗎？你是不是享有你的生命？所有被訪問的人都說：「你這是什麼問題？我難道還死了嗎？我為什麼沒有活著、沒有生命？我不活著，你們來問我嗎？」大家都以為單純活著就是所謂具有生命性。其實不然。

人的真正的活著——是能意識到自己活著，並享有自己的生命，覺得活著真好！而不是本能的習慣性、機械性地活著。許多人生活非常規律甚至像精準的機械，但其中沒有節奏、沒有自我意識、沒有審美性，只是嚴格的自我限制，這也不算在享有自已的生命、自己的生活。最後心裡都會有遺憾，這其中最有名的例子，就是西方近代大哲康德，他生活規律得有如標準鐘，當地鎮上的人都以他作為對時器，但他的晚年卻精神崩潰了。康德創造了劃時代的哲學學說，他用理性控制一切，造成過度壓抑，他只享受了「理性」，而非享受生命。

你有沒有真正享有自己的生命？這是中國哲學中非常重要的一個部分，我們忽略它太久了，包括我們的教育。以往我們的教育教孩子成人，成為一個人，享受作為一個人，所以社會會有它自然的安定性。

今天我們教孩子的是什麼？除了競爭力，拉高成績的程度。甚至教育官員也只說：「中學教育，就是提高競爭力、拉高程度不好的學生的學習力。」這全偏重在知識層面。

至於：什麼是人？怎麼做一個人，做一個健康的人？近來好些學校的資優班學生，竟然自殺了，他們認為生活太無趣了，加上「我比不過他們！我努力再努力，仍沒有拿到第一名，活著沒有希望。」

今之許多頂尖的中學裡都設有資優班，為何頂尖學校還要設資優班？為了提高競爭力，為了與世界第一流學校接軌，為了發掘人才，教育部設立了好些「數理資優」、「人文資優」，以強化學生的能力，並去參加各種競賽，如世界奧林匹克競賽，為國家爭取名譽。這不只建中有，北一女也有，好多學校都有。但對於學生們的成長、做人、如何成為健康正向、大智慧的人，有人關心嗎？

而如何成為一個性格正向、健康的人──他享有他的生命幸福，不傷害別人，而後推動這個社會走向幸福，這是儒家所希望的。

所以傳統中國是一個「成人」教育。人不是天生下來就是個「人」，人天生下來只是一個生物人，而後慢慢長成半獸人，指尚沒有自覺的。許多人生的痛苦，就是因為在此之中。

佛家講「無明」——貪、嗔、癡，現代再加一個慢，或者還再加一個疑，是構成人痛苦的根源。其實這不就是「獸」在求生存中的表現嗎？這是求生存的獸性。佛家提了脫一切，就達到人性、清靜涅槃了！就自在了，能度一切苦厄了。

而基督教則完全皈依於上帝，放下自己欲望所要的一切，順著上帝的安排走，不也是這一個意思嗎？

從了脫當中，不是人為，而是人怎麼開發出人性的部分，從生物性、動物性的本性中釋放、提升。如同長成一朵花，加點有機肥料，花會開得更好。這不是違反自然，也不是揠苗助長，而是順人之可以有的加以啟發。

我們的教育，九年也好，十年也好，十二年也好，它的終極性是什麼？還是加以分段？從小學到初中，是成人教育的最基礎，高中教育開展人的智慧，然後提高智力，增強競爭力。

孔孟教人們如何有真正的心靈覺醒，人有能力自我調整。孟子告訴人們人是活的，當從擁有生命的特點去看，如同中醫《內經》裡說，有些人身體不好，許多起因是情緒，而情緒是一種心志活動，會影響整個氣血循環，氣血循環影響經絡傳導，影響神經系統，人長期緊張，氣血會不通。

人是活的，所以講「人學」也一定要活，從生命性談起。這也是錢先生教的：人是活的，要知道什麼叫作「活」，不能只有西方式概念和推理，這樣講不進傳統中國學術之中。

書籍介紹

本文摘錄自《人人必讀的七本書：《論語》、《孟子》辛老師的私房經典課（1）》，臺灣商務出版

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作者：辛意雲

論語──給我們安心、安身、立命。

孟子──給我們性善民本的處世哲思。

孔孟之道以「人與人性」為主體，

自我覺醒以及生命覺醒，

進而享有來自生命的悅樂，開展智慧。

儒家思想是一種代代更新的思想，

為現實人生尋求最適當、最廣闊的生命位置。

我們要如何了解傳統經典，從中汲取智慧？

閱讀這門技藝，讓我們可以穿越時空，思索解讀。

經典之所以為經典，不只可落實於現代或當下，

亦可見其在時間脈絡中不朽的刻痕。

國學大師錢穆先生提出人生中七本重要必讀之書，因傳統思想從中貫穿，可以認識中國文化與學術，極為重要，但一般大眾又該怎麼讀？

辛老師的私房經典課，由熱愛閱讀的辛意雲老師親自為讀者大眾解惑，特以三冊，獻給讀者作為人生必讀的案頭書。

作者承接錢穆先生提出人人必讀的七本書，包含：《論語》、《孟子》、《莊子》、《老子》、《六祖壇經》、《近思錄》、《傳習錄》，將這七本經典深入剖析，供讀者作為人生的閱讀參照。作者曾受邀講述此系列課程，深入剖析，如今因應廣大讀者的期盼親自重新編寫增訂，十分精闢而珍貴，期望能為讀者解惑之外，更可讓大眾理解傳統文化的奧祕，並落實於現代生活。

此系列共約五十萬字，預計分為三冊出版，第一冊為《論語》、《孟子》，第二冊為《莊子》、《老子》，第三冊為《六祖壇經》、《近思錄》、《傳習錄》，讀者可依序閱讀，貫串七書之思維邏輯。傳統經典以新眼光新視界展讀與理解，更可見其雋永及現代性。

「人人必讀的七本書」共三冊：

《人人必讀的七本書：論語、孟子》——辛老師的私房經典課(1)

2020年新書預告

《人人必讀的七本書：莊子、老子》——辛老師的私房經典課(2)

《人人必讀的七本書：六祖壇經、近思錄、傳習錄》——辛老師的私房經典課(3)

第一冊：《論語》、《孟子》建立了「人學」。

第二冊：《莊子》、《老子》看見生命自由的真諦。

第三冊：《六祖壇經》、《近思錄》、《傳習錄》了解宇宙與生命的內在秩序。

儒家最大的特質，就是代代依著新的思想，提出新的生命價值、新的生命哲理。所以儒家代代更新，從漢以後幾乎沒有「純粹不變」過。而中國的各家，其實最後也都回歸到儒家的本身，因為不離開：為現實人生尋求最適當、最廣闊的生命位置。

錢先生那時候給我們上課，他說：「你們是二十世紀的人，科學發展到今天，今天的儒家，你們說，該以何為立？你們將嘗試認識現代科學，認識現代代表性的新知識，然後如何融會貫通，為現代人尋找：在今天這樣一個大科學、大宇宙論、大經濟社會如此發展的時代裡，人安心、安身、立命之處。這樣才是儒家，才是『大儒』也。儒家代代更新，無須標立『新儒家』，所以我沒有參加張先生(張君勱)的邀約，我婉拒了『新儒家』的簽署。」

然後他再說：「今天讀書人關心傳統中國學術，基本上應讀七本書。那七本書你們看起來好像不是儒家，但實際上是今天必讀的七本書。因為中國思想從中貫串，你讀了，就知道什麼是中國文化，什麼是中國學術。」

我們今天起就開始談這七本書。這七本書就是《論語》、《孟子》、《莊子》、《老子》、《六祖壇經》、《近思錄》、《傳習錄》。——選摘1

我們今天所談的問題的因緣，從這裡開始：一個是知識的前提；一個是錢先生所提出，什麼是真正的儒家？而真正的儒家，要能夠有一個心量——這個心量關懷人生、尊重生命，肯定人；同時還有一個寬廣的心胸，與「自我意識」在開發出來後的高度智慧；有能力認識新世界的發展、新知識的發展，而將它消融，至少為自己的生命尋找出最健康的大道——古典的說法，「人的安身立命之道」。

我們的課從這裡談起。——選摘2

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九